De Moebius à Marjane Satrapi : 200 artistes de BD exposés à Grenoble

Plus de 200 artistes européens, américains et japonais sont représentés dans ce panorama qui embrasse un siècle de création. Le visiteur est invité à plonger dans la richesse et la diversité de cet art, oscillant entre mondes imaginaires et réalités sociales, récits intimes ou épopées galactiques, toujours au plus près de la table à dessin.

L’exposition retrace l’évolution du neuvième art, des premières aventures de La Famille Fenouillard, Buster Brown et Little Nemo au début du XXe siècle, jusqu’aux récits intimistes et autobiographiques de Chris Ware, Julie Doucet, Marjane Satrapi ou Art Spiegelman au XXIe siècle.

La bande dessinée, née pour divertir et faire voyager, explore au fil du temps une multitude de genres : science-fiction, polar, fantasy, horreur, érotisme, récit intimiste ou autobiographique. Cette diversité se nourrit des sensibilités culturelles de l’Europe, des États-Unis et du Japon, en mettant en lumière des figures majeures comme Moebius, Enki Bilal ou Philippe Druillet.

La bande dessinée en 4 parties

La première partie revient sur l’ADN de la bande dessinée : faire rire et divertir. Le rire, vecteur universel, se déploie dans la satire sociale avec des personnages comme Bécassine, les Bidochon, Blondie ou Popeye.

La deuxième partie plonge dans la science-fiction et la fantasy, où la bande dessinée projette le lecteur dans l’espace, le futur et les promesses de la science, tout en revisitant les mythes d’un âge d’or médiéval. Univers futuristes et mondes féeriques s’y croisent, nourrissant les rêves de générations entières.

La troisième partie explore la face sombre du neuvième art : horreur, polar, érotisme et pulsions criminelles. Dès les années 1950, notamment avec EC Comics aux États-Unis, l’étrange et l’inquiétant s’imposent. Depuis les années 1980, auteurs américains, européens et japonais façonnent des univers troublants, angoissants ou fascinants.

Enfin, la dernière partie s’ouvre sur une bande dessinée plus narrative et contemplative, souvent européenne. Elle revendique une dimension romanesque et littéraire, où le dessin devient un support d’introspection et d’écriture.

Crédits image : Jean-Claude Mézières, Valérian. Dessin réalisé pour la couverture de la deuxième édition du tome 7 de l'intégral de la série chez Dargaud. Coll. Michel-Édouard Leclerc © droits réservé

