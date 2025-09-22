Lyon célèbre le mariage du vin et de la littérature avec Mi-Livre Mi-Raisin

Au programme, Mi-Livre Mi-Raisin rassemble 30 vigneron·nes nature proposant dégustations et ventes de vins bio et naturels venus de France et d’ailleurs, 30 maisons d’édition avec leurs nouveautés (romans, récits, beaux livres, poésie, essais, BD, guides, pratiques, jeunesse, inclassables…), ainsi qu’une trentaine d’auteurs et autrices en dédicace, entre rencontres, remises de prix et happenings.

Vin et livres seront à l’honneur dans une atmosphère festive, ponctuée de rafales de dédicaces, de deux prix remis en direct et de surprises artistiques. L’entrée est fixée à 10 € la journée ou 15 € le pass 2 jours, comprenant un verre griffé offert et l’accès illimité à toutes les dégustations, dédicaces, animations et rencontres. Le rendez-vous se vit aussi en ligne avec le hashtag officiel #milivremiraisin.

Les vigneron·nes présents :

Alsace : La Ferme Sans Nom, Domaine Harjane

Jura & Bugey : Domaine des Ourobores, Domaine Renardat-Fache

Savoie : Domaine des Albatros

Loire : Caaaaaaat Collection, Domaine Ab Initio, Les Vins de la Chamaille

Bourgogne : Domaine Duverne

Beaujolais : Domaine des Côtes de la Molière, Domaine Minhae, Domaine de Romarand, Domaine des Souriants

Rhône & Auvergne : Domaine Les Déplaude de Tartaras, Domaine Jean David, Lolita Sene, Domaine de Tartagène

Bordelais : Château Le Geai, Domaine Rousset Peyraguey

Sud-Ouest : Domaine Ostalad’Oc

Languedoc : Domaine L’Ametlier, Domaine de Gabelas, Domaine du Verdouble, Mas Zénitude, Terras Bogus (Languedoc, Chili, Normandie)

Roussillon : Bascule

Corse : Domaine A Teppa

Suisse : Domaine J-C Piccard

#[pub-2]

Les maisons d’édition présentes :

Éditions Amaterra

Éditions Anacaona

Éditions Anamosa

Éditions Antipodes

L’Arche Éditeur

Éditions Art & Fiction

BBD Éditions

Éditions Les Bras Nus

Éditions Daronnes

Éditions du Faubourg

Éditions Fugue

Éditions Le Gospel

Éditions L’Ire des Marges

Éditions de la Lanterne

Éditions Lapin

Éditions Libel

Éditions Metropolis

Éditions Les Monts Metallifères

Éditions Nouriturfu

Éditions de l’Ogre

Éditions du Panseur

Éditions Panthera

Éditions Presses Inverses

Quidam Éditeur

Éditions Tonnerre de l’Est

Éditions Trente-trois morceaux

Éditions Trois Petits Points

Éditions Tusitala

Éditions du Typhon

Éditions 1115

Temps forts & rencontres :

Dimanche à 16h :

Remise en direct du Prix des Litres et des Lettres 2025, qui récompense à la fois un livre et une cuvée. Le jury est double : composé de professionnel·les du livre et du vin.

Tout le week-end :

Dédicaces en continu avec une trentaine d’auteurs et autrices réparti·es sur les stands des éditeurs.

Animations artistiques :

Happening vino-littéraire (déambulation de comédiens au milieu du public, par le Collectif de l’Âtre)

Autres surprises à découvrir sur place…

Le programme complet disponible sur le mini-site dédié.

Crédits photo : Mi-Livre Mi-Raisin

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com