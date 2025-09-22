Au Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga libéré

Le 12 janvier dernier, les forces de sécurité mozambicaines procédaient à l'arrestation, sans mandat ni motif, de douze personnes dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique. Parmi les interpellés, l'écrivain et éditeur Alex Barga, dont la famille restera sans nouvelles jusqu'au 17.

Présenté devant un juge, il sera finalement inculpé pour « tentative de coup d'État », une accusation vraisemblablement liée, selon plusieurs ONG, à son soutien à l’opposant Venâncio Mondlane. Alex Barga a en effet collaboré à l'édition et à la promotion de l'ouvrage collectif Une étude sociologique du charisme de Venâncio Mondlane, dirigé par le sociologue Mártir das Letras.

Au moment de sa parution, en octobre 2024, le livre avait immédiatement attiré l'attention des autorités et de la justice : le procureur général de Maputo avait ordonné l'annulation d'une présentation du titre, comme le rapportait MZNews. Quelques jours plus tard se déroulaient en effet des élections nationales, le 9 octobre, qui ont conduit à l'élection de Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir depuis 1975, le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), avec 65,17 % des voix exprimées.

Le principal candidat de l'opposition n'était autre que Venâncio Mondlane, qui s'était présenté comme indépendant pour cette élection présidentielle — il est arrivé deuxième, avec 24,19 % des suffrages. Mondlane et d'autres partis de l'opposition ont rapidement dénoncé des fraudes électorales en faveur du parti au pouvoir, bientôt soutenus par une partie de la population.

Manifestations et répression

Des manifestations ont suivi, dès octobre et jusqu'en janvier 2025, au moment de l'investiture de Daniel Chapo. Selon un rapport d'Amnesty International, le bilan humain monterait à plus de 300 morts et plus de 3000 blessés, tandis que les forces de police communiquaient, en avril dernier, un bilan de 96 morts, dont 17 policiers.

Des ONG, comme Amnesty International, mais aussi PEN International, dénonçaient par ailleurs des campagnes d'intimidation contre des opposants au régime, et l'arrestation d'Alex Barga, notamment, s'inscrivait dans cette stratégie de la terreur, selon elles.

Le 15 septembre dernier, le tribunal pénal de Maputo a abandonné toutes les charges pesant contre Alex Barga et douze autres codétenus, tous proches de Venâncio Mondlane. « La cour a refusé de les inculper, car il a été démontré que toutes les preuves avaient été obtenues par des moyens illégaux » a détaillé Me Nelson Cossa, avocat de la défense, auprès de RFI.

Récemment investi au sein du Conseil d'État, en raison de sa deuxième place aux élections présidentielles, l'opposant Venâncio Mondlane reste inculpé pour « désobéissance » et « incitation au terrorisme » en raison du rôle qu'il aurait joué dans les manifestations post-élections.

À LIRE - La plainte de Trump contre Penguin Random House rejetée

« Barga n'aurait jamais dû être arrêté ni emprisonné. Nous nous réjouissons de l'abandon de ces accusations forgées de toutes pièces contre lui et de sa libération sans condition, et espérons désormais que les auteurs de sa persécution au cours des neuf derniers mois seront pleinement tenus pour responsables », a déclaré le Dr Ma Thida, présidente du Comité des écrivains en prison de PEN International.

Photographie : Maputo, au Mozambique (SINAL Multimédia, Pexels)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com