Les Petites Fugues 2025 : quinze auteurs en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre 2025, la Bourgogne-Franche-Comté accueillera la 24ᵉ édition du festival Les Petites Fugues, organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Pendant deux semaines, quinze écrivains et écrivaines venus de France, de Suisse et de Belgique iront à la rencontre du public dans une centaine de lieux de la région.
Le 22/09/2025 à 13:01 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
22/09/2025 à 13:01
0
Commentaires
0
Partages
La programmation 2025 réunit quinze invité·es dont les œuvres interrogent des thématiques multiples : mémoire des migrations algériennes, paysages et silences, adolescence en quête de repères, luttes féministes, expériences de l’exil et de la condition de réfugiés, ou encore exploration des désirs et des combats intérieurs. Les univers littéraires convoqueront aussi bien le théâtre que l’utopie, le rire que le désarroi, composant une véritable polyphonie d’écritures.
Parmi les auteurs annoncés figurent Olivier Bleys (La Marche aux étoiles, Actes Sud, 2025), Estelle-Sarah Bulle (Basses Terres, Liana Levi, 2024 ; rééd. poche 2025), Célestin de Meeûs (Mythologie du .12, Éditions du sous-sol, 2024), Maryline Desbiolles (L’Agrafe, Sabine Wespieser, 2024), Caroline Deyns (MURmur, Quidam, 2023), Sébastien Gendron (Python, Gallimard, 2025), ou encore Marie Vingtras (Les Âmes féroces, L’Olivier, 2024 ; Points, 2025). La liste complète comprend quinze noms issus de différents horizons littéraires.
Le festival prévoit près d’une centaine de rencontres dans une grande variété de lieux : bibliothèques, librairies, établissements scolaires, hôpitaux, structures médico-sociales, associations et même établissements pénitentiaires.
Les formats seront multiples :
Rencontres intergénérationnelles et « hors les murs », parfois conçues collectivement avec les partenaires locaux.
« Fuguettes », de petites formes originales permettant de découvrir autrement un auteur et son univers.
Un bal littéraire dans le Morvan, soirée festive où se mêleront mots, images et danse autour d’un roman.
Une déambulation artistique et littéraire au Musée du Temps de Besançon, imaginée avec les étudiants du DEUST Théâtre et de l’ISBA, en présence de quatre écrivains.
La programmation complète est disponible sur le site officiel des petites fugues.
Depuis près de 25 ans, Les Petites Fugues s’attachent à irriguer la région de littérature contemporaine et à multiplier les occasions de rencontre. L’initiative incarne l’engagement de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté pour la diversité des voix et l’accès à la culture dans tous les espaces, y compris les plus éloignés.
Crédits illustration : Les Petites Fugues
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Entre héritages antiques revisités, cartographies tolkieniennes et détours par les chronologies alternatives, Hypermondes déroule un triptyque qui questionne nos mythes et leurs prolongements, les 20 et 21 septembre 2025 à Mérignac.
22/09/2025, 11:47
Créé à Toulouse, L’Histoire à venir est un festival unique en France, conçu comme un espace de dialogue entre la recherche en sciences humaines, le monde du livre et le grand public. Chaque année, chercheurs, écrivains, éditeurs, artistes et citoyens se retrouvent dans différents lieux culturels et universitaires de la ville pour explorer ensemble un thème commun, au croisement des disciplines et des époques.
22/09/2025, 10:28
Le Festival Hypermondes revient les 20 et 21 septembre à Mérignac. Pour sa 5e édition, ce rendez-vous littéraire, culturel et scientifique place le thème du voyage au centre de sa programmation. Franck Selsis, directeur de recherche CNRS, au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux et responsable scientifique au sein de l’association Hypermondes, signe un carte blanche hypermondiale
21/09/2025, 15:59
Si Livres dans la Boucle, grand rendez-vous de la rentrée littéraire avec le festival de Nancy, accueille chaque édition des auteurs qu'on ne présente plus – cette année David Foenkinos, Joyce Maynard ou Sorj Chalandon pour ne citer qu'eux – il ouvre aussi ses portes aux jeunes talents en devenir. Parmi eux, la dessinatrice Clothilde Chauvin, qui signe avec sa soeur Hosanna un premier album, Versatile. Invitée à se prêter au célèbre questionnaire de Proust, elle dévoile avec simplicité et sincérité ses goûts, ses rêves et ses inspirations.
19/09/2025, 20:25
Le samedi 29 et la dimanche 30 novembre 2025, Évian-les-Bains se transforme en scène d’un dialogue inédit entre littérature et écologie. Le Salon du Livre et le Prix Littéraire Environnement 2025, organisés par l'association De Rives en Pages, invitent écrivains, chercheurs, artistes et citoyens à unir leurs voix pour imaginer l’avenir.
19/09/2025, 15:45
Le Festival Hypermondes est de retour le 20 et 21 septembre, toujours à Mérignac. Ce rendez-vous littéraire, culturel et scientifique fêtera sa 5e édition sous le signe du voyage. Et qui dit « voyage » dit « espace », un thème qui sera au coeur de nombreuses rencontres, ateliers et tables rondes.
19/09/2025, 15:42
Les Hypermondes reviennent à Mérignac les 20 et 21 septembre 2025, sous le signe des « Voyages ». Dans ce cadre large, cap sur les temps forts pop culture : séance événement au cinéma, échange nourri par les mythes contemporains et icône à quatre roues sur l’esplanade.
18/09/2025, 18:30
La deuxième édition du festival Cultissime se tiendra à Angers du 26 au 28 septembre 2025. Dédié aux œuvres cultes et à la culture sous toutes ses formes, l’événement réunira 30 auteurs autour de tables rondes, ateliers, spectacles et expositions. David Foenkinos, aux côtés de Marguerite Abouet et Timothée de Fombelle, figure parmi les parrains de cette édition. Jean-Christophe Grangé sera l’invité d’honneur et présentera en avant-première son nouveau livre.
18/09/2025, 13:51
Propriétaire de la Maison du Livre et de la Presse à Besançon, Betty Gauthey participe depuis de nombreuses années au festival Le Livre dans la Boucle, qui revient du 19 au 21 septembre prochain. Indépendante, elle insiste sur l’importance de ce rendez-vous pour la librairie comme pour la chaîne du livre, entre fidélités d’auteurs, stands partagés, mais aussi réalité économique tendue.
18/09/2025, 10:00
Créé en 2016 par Vera Michalski-Hoffmann et Brigitte Bouchard, le festival Un Week-end à l’Est invite chaque année à explorer la vitalité culturelle d’une grande métropole d’Europe de l’Est à travers ses écrivains, cinéastes, artistes et penseurs. Après Varsovie, Kiev, Budapest, Odessa, Tbilissi ou encore Erevan, cette 9ᵉ édition met à l’honneur Bucarest, capitale de la Roumanie.
18/09/2025, 09:00
Un même fil relie ces trois rendez-vous d’Hypermondes, les 20 et 21 septembre 2025 à Mérignac : l’exploration de territoires fictionnels signés François Schuiten et Benoît Peeters, entre architectures rêvées, machines fantasques et échos verniens…
17/09/2025, 18:32
La 43ᵉ Foire du livre de Brive se tiendra du 7 au 9 novembre 2025. Comme chaque année, elle s’impose comme l’un des grands temps forts de la rentrée littéraire. Placée en clôture de la saison des grands prix, la manifestation offrira au public un panorama unique de l’actualité éditoriale française.
17/09/2025, 13:02
Trois ans après le retour de Gregory Laurent au poste de commissaire général de la Foire du livre de Bruxelles, un nouveau départ entache la future édition 2026. ActuaLitté apprend en effet le départ d’Élisabeth Kovacs, en charge de la programmation culturelle depuis novembre 2015.
16/09/2025, 16:10
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, en partenariat avec les régions Nouvelle-Aquitaine (ALCA), Normandie (Normandie Livre et Lecture), Hauts-de-France (AR2L), Grand Est (Service Livre), Centre-Val de Loire (Ciclic) et l’agence régionale de PACA, organise une opération destinée aux auteurs et illustrateurs jeunesse lors de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne.
16/09/2025, 12:52
Depuis sa création en 1990, le Festival International de Géographie (FIG) s’est imposé comme l’un des événements culturels majeurs du Grand Est. Chaque début d’automne, la ville de Saint-Dié-des-Vosges devient le cœur battant de la géographie, un lieu de découverte, de réflexion et de fête. Cette année, le rendez-vous est donné du 3 au 5 octobre.
16/09/2025, 10:56
Lors du Festival Formula Bula (du 26 au 28 septembre à Paris et dans l'Île-de-France), le Club 99 — Fédération des festivals BD et arts associés propose une deuxième journée de rencontres et débats. Les échanges, le 26 septembre, seront plus spécifiquement orientés sur les liens entre création et engagement culturel.
15/09/2025, 10:23
Du 24 au 28 septembre, la 27e édition des Correspondances de Manosque conviera écrivains, musiciens et lecteurs à un voyage sensible entre les mots et les notes. Concerts littéraires, lectures musicales et dialogues d’auteurs rythmeront cinq jours de rencontres dans la cité de Giono.
12/09/2025, 17:21
Après Lille, Strasbourg et Bruxelles, le festival itinérant Fluctuations pose ses valises à Paris pour la première fois. Du 19 au 21 septembre 2025, le tiers-lieu solidaire de la Javelle – Bercy Encore (Paris 12e) sera entièrement transformé pour accueillir trois jours de fête, de débats et d’expériences collectives. Un rendez-vous qui mêle concerts, réflexions et expérimentations citoyennes.
11/09/2025, 17:38
Du 10 au 12 octobre 2025, Saint-Étienne célèbre la 39e édition de sa Fête du Livre, au cœur de la rentrée littéraire. Une manifestation gratuite — dans la limite des places disponibles — qui transforme le centre-ville en archipel de lectures, rencontres et spectacles, des places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de Ville jusqu’au quartier Tarentaize. Les chapiteaux ouvriront de 9 h à 19 h le vendredi, puis de 10 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche.
10/09/2025, 10:48
Face aux coupes budgétaires de la Région Pays de la Loire, votées en décembre 2024, le Collectif des éditeurs des Pays de la Loire (Coll. LIBRIS) organise, du 17 au 19 octobre, le salon « Vivons Livres ! ». Une trentaine de maisons d’édition indépendantes se mobilisent pour défendre la diversité culturelle et affirmer la force du collectif. L’entrée sera libre.
09/09/2025, 18:22
Depuis sa création, le festival littéraire Livres dans la Boucle fait la part belle aux rencontres en bibliothèques, afin de favoriser la proximité entre les auteurs et les lecteurs, et d’ancrer l’événement aux quatre coins de Grand Besançon Métropole. Sandrine Chakib-Tellier, bibliothécaire chargée de l'organisation et la coordination des rencontres depuis 2018, nous en dévoile les coulisses.
09/09/2025, 15:44
Ultime rebondissement dans le feuilleton Raphaël Enthoven / Livres dans la Boucle. Ce lundi 8 septembre, Anne Vignot, Maire écologiste de Besançon et Présidente Grand Besançon Métropole, organisateur du salon, a publié un communiqué dans lequel elle annonce le maintien du philosophe méditatique dans la programmation de Livres dans la Boucle. « La sécurisation sera adaptée », assure-t-elle.
08/09/2025, 17:23
Le festival Livres dans la Boucle, qui doit se dérouler du 19 au 21 septembre à Besançon, est menacé de boycott par plusieurs de ses auteurs et autrices invités, dont sa tête d'affiche, David Foenkinos. Ce mouvement fait suite à l'annulation de la venue de Raphaël Enthoven, désinvité après de nouveaux propos polémiques sur Gaza.
08/09/2025, 12:23
À l’occasion de son 20ᵉ anniversaire, le salon Lire en Poche dévoile une nouvelle version de son site internet : lireenpoche.fr. Entièrement repensé en collaboration avec les équipes de la Ville de Gradignan et l’agence spécialisée Systonic, il propose une ergonomie modernisée et de nouvelles fonctionnalités. Et c'est peu dire qu'on l'attendait, cette refonte...
05/09/2025, 14:06
Du 1er au 6 avril 2025, le festival Italissimo a soufflé sa dixième bougie, rassemblant une quarantaine d’auteurs italiens et français, ainsi que des traducteurs et des cinéastes. Fort du succès parisien, les organisateurs ont annoncé une nouvelle édition d’Italissimo à Lyon, prévue du 3 au 5 octobre 2025.
05/09/2025, 11:44
À la suite d'un post X dans lequel il affirmait « il n’y a AUCUN journaliste à Gaza », Raphaël Enthoven a vu sa participation aux Livres dans la Boucle annulée. Le philosophe y était invité le week-end du 20 septembre pour un grand entretien autour de son dernier livre paru aux éditions L'Observatoire, L'Albatros.
04/09/2025, 17:45
Du 5 au 7 septembre, le Livre sur les quais investit Morges et ses rives du Léman. Cette édition met à l’honneur la maison Albin Michel, figure majeure de l’édition française. Rencontres croisées, dialogues intimes et expériences sensorielles rythment une programmation qui révèle la richesse des voix portées.
02/09/2025, 15:19
Du 3 au 5 octobre 2025, la Gare Saint-Sauveur et le Bazaar St So à Lille accueilleront la 5e édition du Festival des livres d’en haut. Gratuit et ouvert à toutes et tous, l’événement promet une célébration foisonnante du livre, mêlant rencontres littéraires, découvertes éditoriales et réflexions sur le futur.
01/09/2025, 17:16
Du 5 au 7 septembre 2025, le réseau Marais Culture + et ses membres invitent le public à participer à la 11ᵉ édition des Traversées du Marais. Cette édition se déroulera autour du thème « Engagé·e·s pour la Culture », qui servira de fil conducteur à l’ensemble de la programmation, entièrement gratuite.
01/09/2025, 16:42
Imaginé et porté par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Babelica est un lieu de découverte, de partage et d’expérimentations. Conçu par et pour les éditeurs et éditrices indépendants, artisans de la bibliodiversité, son salon invite à s’égarer, s’étonner, se questionner… Et à imaginer d’autres possibles. La 4ᵉ édition se tiendra en ligne les 24 et 25 septembre 2025.
01/09/2025, 12:26
Le comité de direction de Kotouf annonce la tenue de la première édition du Festival des Littératures du Sud, un événement littéraire d’envergure internationale qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2025 sur l’île de Djerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
01/09/2025, 11:14
Besançon remet la littérature au centre du jeu. Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fête ses dix ans et transforme la ville en véritable capitale des lettres, avec plus de 200 auteurs attendus et une programmation qui embrasse la rentrée littéraire dans toute sa diversité. Un rendez-vous désormais incontournable — populaire sans céder sur l’exigence — où se croisent fidèles dévoreurs de romans, lecteurs du dimanche et curieux de tout âge.
30/08/2025, 10:05
Le Festival international de la littérature (FIL) révèle aujourd’hui la programmation complète de sa 31e édition, qui se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025 à Montréal. Plus de 60 événements – dont de nombreuses créations originales – rassembleront près de 200 écrivains et artistes, venant de divers horizons, générations et disciplines.
28/08/2025, 13:15
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 25 septembre à Aix-en-Provence une journée professionnelle consacrée aux effets concrets de l’intelligence artificielle sur les métiers du livre. Cette deuxième édition du cycle « Livre et IA » invite à penser les mutations en cours et les évolutions de cette technologie en un an, en faisant appel à des philosophes, journalistes, et professionnels.
28/08/2025, 11:39
Du 5 au 7 septembre 2025, la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais invitera lecteurs et lectrices à vivre la littérature différemment, à travers leurs cinq sens. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, alors ActuaLitté a sélectionné cinq moments à ne pas manquer.
27/08/2025, 18:12
Depuis la dernière édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, plusieurs échanges ont eu lieu entre les divers acteurs et financeurs de l'association du FIBD, dans le but de « clarifier sa situation et d’assurer l’avenir de cet événement phare de notre secteur », assure le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) dans un communiqué, alors que des centaines d'auteurs et autrices menacent de boycotter sa prochaine édition.
27/08/2025, 11:48
Autres articles de la rubrique Sortir
Les Rencontres francophones du livre audio et du podcast se tiendront en ligne le 28 octobre 2025, à l’initiative de l’association La Plume de Paon. L’événement propose une journée de prises de parole consacrées aux usages, aux modèles économiques et aux politiques publiques du livre audio dans l’espace francophone, avec inscriptions via le site de l’organisateur.
19/09/2025, 14:27
Depuis ses débuts, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba) s’est imposé comme une des sagas animées les plus marquantes de ces dernières années. La Forteresse Infinie, première partie du dernier arc, ne fait pas exception. Voici pourquoi le film mérite votre attention — ainsi qu’un détail qui pourrait freiner certains.
18/09/2025, 13:51
Le Printemps des Poètes propose aux jeunes, de France et d’ailleurs, de participer à une aventure inédite : une chasse au trésor poétique. À la fois initiation en dix étapes à la poésie et concours d’écriture, cette opération débutera en ce mois de septembre 2025 et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Les Grands Prix seront remis le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, partenaire de l’événement.
18/09/2025, 11:57
Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
17/09/2025, 17:40
Robert Redford, acteur, réalisateur, producteur, militant, est mort le 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans à Sundance (Utah), chez lui, entouré des siens. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, Californie, il avait progressivement imposé son double héritage : celui d’un visage emblématique de l’âge d’or hollywoodien, et celui d’un artisan engagé de la liberté artistique et de la protection de l’environnement.
16/09/2025, 19:38
Du 15 octobre 2025 au 30 mars 2026, le Mucem consacre une grande exposition à l’un des personnages les plus universels de la littérature : Don Quichotte. Intitulée « Don Quichotte – Histoire de fou, histoire d’en rire », elle met en avant la dimension comique et populaire du roman de Cervantès, tout en montrant l’inépuisable richesse de ses réinterprétations à travers les siècles.
16/09/2025, 17:01
De son premier récit autobiographique, Du Goût du Paradis (Ego comme X, 2008), aux portraits fictionnels de Madones et putains (Dupuis, 2023), Nine Antico n’a cessé d’explorer les territoires du féminin. Avec la parution le 12 septembre dernier d'Une obsession (Dargaud), la galerie Martel propose une exposition d’originaux de l'autrice.
16/09/2025, 15:31
Le jeudi 2 octobre à 19h, au Château de Crémat, sur les hauteurs de Nice, la Fnac organise une soirée consacrée à la rentrée littéraire. Quatre écrivains y participeront : Sorj Chalandon, Olivier Adam, Anthony Passeron et Mathilda di Matteo. La discussion sera animée par la journaliste Marie Misset, en partenariat avec le podcast Émotions (Louie Media). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
12/09/2025, 15:44
Ce mercredi 3 septembre avait lieu au Café Griffon le premier rendez-vous de la nouvelle saison du Poetry Club. Le principe est simple : des poètes se succèdent sur scène pour déclamer leurs poèmes. Tout autour, une organisation maitrisée, pensée pour démocratiser la poésie contemporaine : communication léchée sur les réseaux sociaux, lumière de théâtre et chaises rouges, bières au bar et ambiance chaleureuse et décontractée.
11/09/2025, 15:38
Du 20 septembre au 3 octobre 2025, la bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel Irlandais accueille une exposition exceptionnelle, conçue en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD). Ce rendez-vous met en lumière un ensemble rare d’éditions originales, de correspondances et de portraits, réunis autour de quatre grandes figures irlandaises qui ont profondément marqué la vie artistique et intellectuelle parisienne : James Joyce, Samuel Beckett, Francis Bacon et Oscar Wilde.
11/09/2025, 13:16
À l’occasion du dixième anniversaire de sa réouverture, le Musée de l’Homme organise un week-end gratuit et festif les 4 et 5 octobre 2025. Avant ces célébrations ouvertes au public, une présentation en avant-première sera proposée à la presse le 16 septembre 2025, de 9h à 12h.
09/09/2025, 16:15
Grâce au succès d’un appel au don et au mécénat, la BnF a fait cette année l’acquisition des 77 planches originales de La Bête est morte ! dessinées par Calvo. Acte de résistance et oeuvre mémorielle, ce chef-d’oeuvre est exposé à partir du 11 octobre dans la Rotonde du musée de la BnF, en regard d’une sélection de pièces conservées dans différents départements.
08/09/2025, 12:44
Du 16 septembre au 16 décembre 2025, le Musée de la BD de Bruxelles propose une plongée inédite dans un pan méconnu de l’histoire du neuvième art avec l’exposition « Les perles oubliées de la collection Van Passen », conçue par Maaheen Ahmed et Hugo Frey.
05/09/2025, 12:16
Dès le 14 novembre 2025, une silhouette bien connue aux moustaches effilées s’installe au Musée Maillol. Philippe Geluck y expose Le Chat, personnage emblématique qui l’a propulsé au sommet du 9e art. En sa compagnie, le public est convié à une déambulation teintée d’humour et de malice, entre hommage aux grands maîtres et réflexion sur l’art contemporain.
04/09/2025, 11:07
Publié il y a 70 ans, la collection « Terre humaine » des éditions Plon, Tristes tropiques a conféré à Claude Lévi-Strauss une célébrité immédiate et signé le début d’une des aventures intellectuelles majeures du XXe siècle. La Bibliothèque nationale de France célèbre cet anniversaire avec une exposition consacrée aux prémices de cet ouvrage : les expéditions que Claude Lévi-Strauss mena avec son épouse Dina au cœur du Brésil des années 1930.
03/09/2025, 11:54
Si vous êtes écrivain, poète, traducteur, photographe ou artiste peintre, et que la seule évocation de la Toscane vous émeut et vous inspire, au printemps prochain, l’Occitanie se teindra de la région italienne pour vous le temps d'une résidence. Du 10 au 17 avril 2026, le Château de Mauriac, joyau architectural niché dans le Tarn, ouvre ses portes à 12 artistes et auteurs pour une expérience immersive inédite, entre cités médiévales, vignobles ensoleillés et campagne occitane.
03/09/2025, 10:08
L’exposition Polaraki – Mille Polaroids d’Araki Nobuyoshi, présentée au musée Guimet du 1er octobre 2025 au 12 janvier 2026, dévoile une donation du collectionneur Stéphane André : près d’un millier de polaroids du célèbre photographe japonais. Si elle met en avant son usage obsessionnel et poétique de la photographie instantanée, elle rappelle aussi combien le livre demeure au cœur de son œuvre, Araki ayant publié plus de 500 volumes qui prolongent et diffusent son travail à travers le monde.
02/09/2025, 16:52
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Julie Sicault Maillé de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Lloyd Chery nous livre son coup de coeur le plus personnel.
31/08/2025, 11:00
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
Du 27 septembre au 25 octobre 2025, la galerie Mathgoth, située dans le 13e arrondissement de Paris, accueille la première grande exposition parisienne consacrée à Miss.Tic depuis sa disparition. Intitulée Je suis partie pour rester, elle proposera une immersion dans l’univers unique de l'artiste, qui a marqué la scène du street art avec ses pochoirs féminins et ses aphorismes percutants.
27/08/2025, 12:38
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
À l’occasion des 150 ans des éditions Flammarion et du centenaire de la mort de Camille Flammarion, la Galerie Gallimard propose, du 3 au 24 septembre 2025, une exposition inédite. La Belle Époque des sciences populaires chez Flammarion (1875-1914) retrace l’alliance singulière entre un savant visionnaire et un éditeur audacieux.
19/08/2025, 17:05
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
15/08/2025, 07:30
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Commenter cet article