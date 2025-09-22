Les Petites Fugues 2025 : quinze auteurs en Bourgogne-Franche-Comté

La programmation 2025 réunit quinze invité·es dont les œuvres interrogent des thématiques multiples : mémoire des migrations algériennes, paysages et silences, adolescence en quête de repères, luttes féministes, expériences de l’exil et de la condition de réfugiés, ou encore exploration des désirs et des combats intérieurs. Les univers littéraires convoqueront aussi bien le théâtre que l’utopie, le rire que le désarroi, composant une véritable polyphonie d’écritures.

Parmi les auteurs annoncés figurent Olivier Bleys (La Marche aux étoiles, Actes Sud, 2025), Estelle-Sarah Bulle (Basses Terres, Liana Levi, 2024 ; rééd. poche 2025), Célestin de Meeûs (Mythologie du .12, Éditions du sous-sol, 2024), Maryline Desbiolles (L’Agrafe, Sabine Wespieser, 2024), Caroline Deyns (MURmur, Quidam, 2023), Sébastien Gendron (Python, Gallimard, 2025), ou encore Marie Vingtras (Les Âmes féroces, L’Olivier, 2024 ; Points, 2025). La liste complète comprend quinze noms issus de différents horizons littéraires.

Près de 100 rendez-vous sur tout le territoire

Le festival prévoit près d’une centaine de rencontres dans une grande variété de lieux : bibliothèques, librairies, établissements scolaires, hôpitaux, structures médico-sociales, associations et même établissements pénitentiaires.

Les formats seront multiples :

Rencontres intergénérationnelles et « hors les murs », parfois conçues collectivement avec les partenaires locaux.

« Fuguettes », de petites formes originales permettant de découvrir autrement un auteur et son univers.

Un bal littéraire dans le Morvan, soirée festive où se mêleront mots, images et danse autour d’un roman.

Une déambulation artistique et littéraire au Musée du Temps de Besançon, imaginée avec les étudiants du DEUST Théâtre et de l’ISBA, en présence de quatre écrivains.

La programmation complète est disponible sur le site officiel des petites fugues.

Un festival engagé dans la circulation de la littérature

Depuis près de 25 ans, Les Petites Fugues s’attachent à irriguer la région de littérature contemporaine et à multiplier les occasions de rencontre. L’initiative incarne l’engagement de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté pour la diversité des voix et l’accès à la culture dans tous les espaces, y compris les plus éloignés.

