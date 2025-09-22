Philippe Druillet et les vampires : une oeuvre somme bientôt disponible

À la fin des années 50, dans une salle obscure de banlieue, le jeune Philippe Druillet découvre Le Cauchemar de Dracula. Il a une quinzaine d’années, une imagination en pleine ébullition et une œuvre qui l’attend. En 1969, il débute en illustrant le Dracula de Bram Stoker : un roman monstre, à la source du mythe moderne des vampires et de son inspiration intarissable.

Avec Jean Boullet, Jean Rollin et d’autres compagnons de route, Druillet retranscrit, tout au long de sa carrière, sur papier et à l’écran, sa fascination pour ce mythe ténébreux. Une somme considérable de travaux que cet ouvrage rassemble pour la première fois.

« J’ai découvert le Dracula de Fisher, celui de la Hammer, très tôt, explique Philippe Druillet. Ça remonte à la fin des années 50, je devais avoir 15, 16 ans. [...] J’étais tellement naïf que j’ai dit à Jean Boullet : je suis sûr que le vampirisme existe ! »

Il explique sa fascination pour le vampire : « Par peur, par panique, par angoisse et, en même temps, par désir, nous avons une envie de vie éternelle en nous. [...] Dracula traite de la vie des exclus. C’est ça qui m’a touché. »

Extrait Druillet – Vampires, Éditions Barbier

504 pages vampiriques

Cet ouvrage-somme de 504 pages regroupe tout ce que Druillet a produit autour de l’univers vampirique : le roman de Bram Stoker Dracula, traduit par Alain Morvan, accompagné des 11 illustrations originales de l’édition Opta de 1968. Les séries de dessins et peintures consacrées aux vampires de 1962 à 2018.

Les notes et croquis inédits à l’origine de son album Nosferatu (1989). Ses explorations cinématographiques : affiches pour Jean Rollin, Dracula de Jean Boullet, et le film Nosferatu adapté de son album.

Et une série de dessins inédits consacrés au vampire par les plus grands noms de la BD contemporaine : Dimitri Avramoglou, François Avril, Charles Berberian, Dominique Bertail, Enki Bilal, Blutch, Marc Caro, Florence Cestac, Olivier Ledroit, Liberatore, Catherine Meurisse, Jean-Michel Nicollet, Riad Sattouf, Vince.

Une campagne de précommande est actuellement en cours sur Ulule. 575 préventes ont déjà été enregistrées

Extrait Druillet – Vampires, Éditions Barbier

Philippe Druillet, l'immortel de la BD

Né en 1944 à Toulouse, Philippe Druillet débute sa carrière artistique dans les années 1960 par la photographie. En 1965, il publie sa première bande dessinée, Le Mystère des Abîmes, où naît Lone Sloane, héros cosmique aux yeux rouges. En 1969, il rejoint Pilote et, en 1972, publie Les Six Voyages, un album qui explose les cadres traditionnels de la BD.

En 1974, il cofonde avec Dionnet, Farkas et Moebius la mythique revue Métal Hurlant. Suivent La Nuit (1976), Salammbô (1981)… Autant d’albums qui marquent durablement la fantasy, la SF et la bande dessinée.

Auteur complet, il s’est aussi intéressé à l’opéra rock, la peinture, la sculpture, l’architecture et l’infographie. On lui doit notamment les décors de la série télévisée Les Rois maudits (2005), réalisée par Josée Dayan.

En 2000, il revient à la BD et à Lone Sloane avec Chaos. En 2012 paraît Delirius 2, dernier album de la série. En 2020, il expose à la galerie Barbier ses œuvres à quatre mains avec François Avril dans Apocalypses.

Crédits image : couverture de Druillet – Vampires, Éditions Barbier

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com