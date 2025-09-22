Ce pays qui n’aimait pas l’amour de Yaroslav Trofimov : une saga ukrainienne

Yaroslav Trofimov nous entraine dans Ce pays qui n’aimait pas l’amour, en Ukraine, et retrace l’itinéraire de Debora, jeune fille juive, de 1930 à 1953. À 17 ans, elle quitte sa campagne pour s’installer à Kharkiv afin de travailler dans une usine de tracteurs, elle va découvrir la ville, la vie en communauté, mais également l’installation par la peur de la nouvelle République Socialiste.

L’auteur ukrainien, correspondant du Wall Street Journal, décortique la mise en place d’un pouvoir qui se voulait au départ pour le peuple et qui devient sous Staline, un pouvoir de terreur. Habillement construit autour de la vie de cette jeune femme, inspirée par la grand-mère de l’écrivain, le lecteur est plongé entre intrigue politique, romance et destin collectif.

L’Ukraine subit dans les années 30 les foudres de Staline : arrestations en masse des intellectuels ukrainiens, purge dans l’administration, refus de la culture du pays, Debora passe ces années à voir se détériorer la condition de ses compatriotes. Elle va vivre une rencontre amoureuse avec un officier aviateur, mais celui-ci, au cours d’une soirée, doute du Parti, dénoncé, il sera envoyé dans un camp.

Debora, enceinte de lui, se voit ostracisée, sa vie va prendre une nouvelle tournure quand elle rencontre un membre de la Sécurité Intérieure. Mais est-ce véritablement une chance ?

Ce roman donne un éclairage sur l’histoire contemporaine de ces deux pays, la Russie et l’Ukraine : affamés, persécutés, certains Ukrainiens ont accueilli les Allemands en libérateurs, d’où cette réputation d’une Ukraine nazie véhiculée par les dirigeants russes actuels pour légitimer leur « opération spéciale ».

L’Histoire est toujours manipulée par les gouvernants, ainsi l’auteur écrit qu’une des raisons de l’entrée en guerre de l’URSS contre Hitler, était celle de sauver les juifs des nazis, or, loin d’inspirer les Russes, ceux-ci vont leur reprocher ce conflit, ce qui va engendrer un antisémitisme dramatique dans le pays. Le Parti Communiste broie l’individu pour placer l’intérêt collectif au-dessus du citoyen. Entre purges, exécutions, procès sommaires, complots imaginaires, le Parti s’assure de la soumission de la population par la peur.

La délation joue un rôle déterminant dans les relations entre voisins et même entre membres d’une même famille, et souvent pour sauver sa peau, on dénonce en espérant paraître un bon élément de la société pour le Parti.

Ce livre démontre comment une société peut, en une génération, changer de mentalités suite à une éducation orientée et la répétition de slogans politiques aliénants. Ce roman est un témoignage d’une époque et d’un régime totalitaire qui expliquent aujourd’hui en partie, la tension qui règne entre ces deux pays. Il prouve que, lorsqu’on fabrique un pays pour des raisons politiques, on détruit l’âme de celui-ci, mais attention, par définition, une âme est éternelle…

On n’oublie pas le côté fictionnel et romancé de ce livre, car l’itinéraire de Debora révèle d’elle un sacré tempérament , elle fait preuve de courage mais aussi d’opportunité pour affronter les obstacles : son premier mari est envoyé en camp, considéré comme mort, elle acceptera de se marier avec un officier de la Sécurité Intérieure, elle gagnera en confort et en considération, mais jusqu’où peut-elle aller sans se renier ?

Encore une fois, la fiction donne la voix à des héroïnes ordinaires, oubliées de l’Histoire, qui ne fait la part belle qu’aux hommes médaillés et galonnés, démontrant que la détermination et le courage ne sont pas l’apanage de la masculinité. Mais les sentiments peuvent-ils s’épanouir dans une telle société ? Un roman qui se lit comme une saga et qui vaut bien une leçon d’Histoire. Et une fin qui appelle peut-être une suite…

À suivre.

Par Christian Dorsan

