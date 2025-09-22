LinkedIn, IA et données : ce que révèlent vraiment les nouveaux usages

LinkedIn annonce une mise à jour de ses conditions générales d’utilisation à compter du 3 novembre 2025. Objectif revendiqué : exploiter davantage les données des membres dans chaque région (y compris l’Europe) pour « optimiser l’intelligence artificielle générative ». Et ce, afin d’améliorer l’expérience utilisateur — recherche de travail, découverte d’opportunités, rédaction de posts ou de messages (mais hors messages privés). On y lira que des données comme les détails de profil ou le contenu que l’on crée sur LinkedIn pourront être utilisées.

L’entreprise offre, cela dit, une porte de sortie : il sera possible de s’opposer à cet usage via les préférences de compte — un formulaire ou un paramètre à activer. L’assise juridique évoquée est celle de l’intérêt légitime (legitimate interest) dans le cadre européen. LinkedIn renvoie aussi à son « Avis de confidentialité régional européen » pour les détails, ainsi qu’à l’Assistance clientèle pour les modalités pratiques.

Bref : LinkedIn ne vous dira pas « vos données serviront à entraîner l’IA » sans condition — mais vous ne pourrez pas ignorer cette possibilité, sauf à faire un choix express.

Réseaux sociaux et IA : ce que l’on sait (et ce qu’on en dit)

LinkedIn n’est pas seul dans la danse. De plus en plus de plateformes s’appuient sur des données utilisateurs — publiques ou semi-privées — pour nourrir leurs modèles d’IA.

Meta (Facebook, Instagram, etc.) fait face à des critiques depuis qu’elle prévoit d’utiliser des posts publics pour former ses systèmes d’IA. Tant en Europe qu’ailleurs, des autorités, y compris au Brésil, ont suspendu ou sanctionné des politiques de confidentialité jugées trop floues ou trop permissives.

Reddit attaque même Anthropic (entreprise d’IA) pour avoir « scrappé » des commentaires d’utilisateurs sans consentement explicite pour entraîner le chatbot Claude.

En parallèle, des chercheurs examinent les biais de genre, d’âge ou d’origine dans la façon dont Instagram ou TikTok traitent des images ou des vidéos d’utilisateurs — ce qui montre que l’usage des données pour l’IA n’est pas neutre.

Un point majeur revient toujours : le consentement est souvent implicite ou flou. Beaucoup critiquent les « opt-out » (vous devez vous opposer) plutôt que les « opt-in » (vous devez donner votre accord) comme base légale. Dans l’UE, le RGPD exige transparence, limitation des finalités, et responsabilité active. Et les utilisateurs/créateurs de contenu réclament : « Ajoutez-moi comme source si vous utilisez mes écrits ou mes images pour entraîner une IA, ou payez-moi, ou laissez me refuser clairement. »

Le cas WeTransfer : contradictions, inquiétudes et clarification

WeTransfer, outil chéri des créatifs (éditeurs, journalistes, photographes…), a provoqué un tollé cet été. Une mise à jour des conditions de service laissait entendre que les fichiers uploadés serviraient à améliorer les modèles de machine learning/IA — autrement dit, qu’on pourrait se servir indirectement de contenus protégés ou confidentiels pour entraîner des systèmes extérieurs.

Face à la réaction, la firme a réagi : non, les contenus des utilisateurs n’ont jamais été utilisés pour entraîner l’IA (ni en interne, ni pour des tiers) ; la clause litigieuse a été retirée ou clarifiée pour rassurer.

Pourquoi c’est sensible dans le milieu littéraire ? Parce que les éditeurs envoient souvent via WeTransfer des manuscrits ou extraits à des journalistes ou lecteurs, aussi bien que les créateurs à leur éditeur. Si les clauses affichaient la possibilité de « réutilisation », cela pourrait poser problème pour le droit d’auteur, la confidentialité, la confiance (et ruiner de bons partenariats). Heureusement, WeTransfer a opéré une correction. Mais le goût amer demeure : les termes juridiques sont souvent occultés, plus délicats à lire que l’alphabet d’un incipit.

SlideShare vendu à Scribd : perte plus subtile mais réelle

Peu de bruit récent autour de ce dossier, pourtant il est significatif pour comprendre la chaîne documentaire numérique. En août 2020, Microsoft/LinkedIn a vendu SlideShare à Scribd. Pourquoi cela compte ici ?

SlideShare était une immense source de présentations, documents, exposés publics — souvent de recherche, de conférences, de contenus professionnels originaux. Quand LinkedIn l’a possédé, beaucoup supposaient que ces contenus pourraient — légalement ou non — nourrir des projets d’IA (publics ou privés).

À LIRE - LinkedIn, complice du piratage d'ebooks avec SlideShare

Avec le transfert à Scribd, la gouvernance des données, les droits d’accès, les conditions d’hébergement changent : les conditions générales de Scribd entrent en jeu, les modalités d’indexation, de crawl, de licence, etc. Long story courte : certains documents « volumineux » ou « archives publiques » deviennent moins visibles, moins accessibles, moins « utilisables » par les moteurs d’IA (ou, du moins, leur usage pose question).

Le transfert ne signifiait pas a priori suppression de contenu, mais modification du régime juridique — et donc une perte potentielle pour toute IA qui aurait voulu s’entraîner sur l’énorme corpus SlideShare sous les conditions LinkedIn/Microsoft.

Vers une IA documentée, pas simplement “donnée”

LinkedIn veut désormais exploiter les données de ses utilisateurs pour bâtir ou améliorer des IA génératives — profil, contenu créé, mais pas les messages privés — tout en laissant le choix de refuser. C’est un changement légal et pratique non négligeable.

Mais le dossier est plus vaste : partout ailleurs (Meta, Reddit, etc.), on voit que l’entraînement de l’IA sur nos contenus a de lourds enjeux de consentement, de droit d’auteur, de régulation. WeTransfer l’a appris à ses dépens — la confiance des créateurs n’est pas un clause en bas de page, c’est un pacte.

Quant à SlideShare/Scribd, il rappelle que la question ne se limite pas aux textes récents ou aux posts, mais concerne les archives, les contenus « moins visibles », les documents professionnels, universitaires, littéraires : tous sont des possibles mais tous ne sont pas égaux devant le droit ou devant la capacité d’être utilisés.

Si l’IA veut être une alliée pour la littérature (et non un voleur silencieux), il faudra transparence, licences claires, rémunération ou au moins reconnaissance — et, surtout, que les plateformes ne sous-entendent pas qu’elles pourront tout « améliorer » ou « optimiser » à partir de ce que vous mettez en ligne. Après tout, l’écriture aussi est une forme de données personnelles — et elle mérite respect.

Crédits photo : Picpedia.org

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com