Michelle Perrot, historienne des “oubliés”, reçoit le Prix de la BnF 2025

Michelle Perrot est une figure majeure de l’histoire sociale et culturelle de la France contemporaine. Professeure émérite à l’université Paris-Diderot, elle est connue pour avoir ouvert de nouveaux champs de recherche et s’être investie dans de nombreux combats contemporains.

Spécialiste de l’histoire du mouvement ouvrier et des marginalités (de la délinquance à la détention), elle est aussi à l’origine de l’histoire des femmes et du genre en France. Son œuvre pionnière a profondément marqué les méthodes de recherche et les manières d’écrire l’histoire.

Michelle Perrot a toujours cherché à rendre ses travaux accessibles au plus grand nombre, en multipliant les interventions dans la sphère publique et en mettant en lumière ces « vies ordinaires » souvent oubliées, mais essentielles pour comprendre la mémoire collective.

Historienne du silence

Sous la direction de son maître Ernest Labrousse, Michelle Perrot a commencé ses recherches sur le mouvement ouvrier, avant d’élargir son champ à l’histoire de l’intime et de la vie privée. Elle a notamment dirigé de 1991 à 1992, avec Georges Duby, la monumentale Histoire des femmes en Occident (Plon), référence incontournable qui a ouvert la voie aux recherches sur le genre et la place des femmes dans l’histoire.

L'apport principal de Michelle Perrot est d'avoir su montrer celles et ceux qu’on ne voyait pas, en révélant la dimension historique de l’exclusion, de la marginalité, mais aussi de la vie quotidienne. En lui décernant son prix, la BnF consacre l’œuvre et la personnalité d’une historienne qui a su « triompher des silences de l’histoire ».

Elle écrivait notamment, dans Les Ombres de l’Histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle (Flammarion, 2001) : « L’histoire s’adosse à l’oubli, à l’ombre immense qui recouvre à peu près toute chose, dès que le soleil décline, que la vie se retire, que les yeux se ferment. L’historien passe son temps à les dissiper pour tenter de retrouver les lignes des paysages engloutis. »

Gilles Pécout, président de la BnF et du jury, a déclaré : « La Bibliothèque nationale de France, à travers son prix, a souhaité honorer la trajectoire exceptionnelle de l’une des plus grandes spécialistes d’histoire sociale de la France contemporaine, professeur et citoyenne engagée, historienne soucieuse de son écriture qui sut et sait faire de l’histoire des ouvriers, des femmes et des “oubliés”, un sujet à la fois scientifique et public. »

Le Prix de la BnF

Créé en 2009 à l’initiative de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF et mécène, le Prix de la BnF couronne chaque année l’œuvre d’un auteur vivant de langue française. Il est doté de 10.000 €.

Il est remis lors du dîner annuel réunissant mécènes, donateurs, acteurs économiques, écrivains, intellectuels, éditeurs, bibliophiles, collectionneurs, galeristes et experts du monde culturel. L'an dernier, c'était Raymond Depardon qui était honoré.

Ce dîner a aussi pour but de lever des fonds pour l’acquisition d’œuvres rares ou de manuscrits classés Trésors nationaux. En 2024, il avait permis l’acquisition des 77 planches originales de la BD La Bête est morte ! de Calvo.

Cette année, prix était décerné par un jury présidé par Gilles Pécout, avec comme vice-président Jean-Claude Meyer, aux côtés de Laure Adler, Antonin Baudry, Barbara Cassin, Jérôme Clément, Antoine Compagnon, Aurélie Filippetti, Émilie Frèche, Géraldine Muhlmann, Christophe Ono-dit-Biot, Élisabeth Quin.

Crédit photo : D.R., Ulf Andersen (BnF)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com