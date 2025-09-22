La Grande Librairie apporte un peu de fiction et d'humanité

C’est l’un des évènements de cette rentrée ! Vous vous souvenez peut-être de son formidable Chien 51 (Actes Sud), bientôt adapté au cinéma… Le romancier et dramaturge, Prix Goncourt en 2004, Laurent Gaudé en signe aujourd’hui une suite, tout aussi saisissante : Zem (Actes Sud). C’est l’histoire — à peine futuriste — d’un monde en proie à l’effondrement, mais aussi un formidable plaidoyer pour la résistance.

Lui aussi invente des lendemains sombres pour mieux parler d’aujourd’hui. Avec De l’autre côté de la vie (Calmann-Lévy), Fabrice Humbert poursuit sa réflexion sur la violence contemporaine. Dans une France dévastée par la guerre, un homme fuit avec ses deux enfants, dans l’espoir fou de sauver un peu de leur innocence. Un roman haletant, aux allures de conte, qui nous tend un miroir glaçant.

Après le western, la féerie ou la fresque baroque, la remarquable romancière Céline Minard nous embarque, avec Tovaangar (Rivages), dans la science-fiction. C’est une plongée dans un univers en métamorphose, parmi les vestiges d’un Los Angeles disparu, où la nature est animée d’une voix propre. Et si la fable futuriste pouvait réenchanter le monde !

C’est en Palestine, au milieu des bombes, que l’écrivain, dramaturge et politologue Rachid Benzine fait se rencontrer un photographe français et un vieux libraire de Gaza… qui lui raconte l’histoire de sa famille et de son pays. L’homme qui lisait des livres (Julliard) est un hommage bouleversant aux pouvoirs de la littérature et à un peuple qui a tout perdu.

Au fond, n’est-ce pas l’une des fonctions de la littérature que de faire vaciller nos Certitudes (JC Lattès) ? Tel est le titre du très impressionnant premier roman de la journaliste Marie Semelin. Un livre puzzle qui raconte avec nuance et à hauteur d’homme la guerre sans fin qui se déroule en Palestine et en Israël depuis plus de soixante-dix ans. Un livre, surtout, qui déborde d’humanité.

La comédienne Ludivine Sagnier est allée retrouver Emma Kouloumba-Liefooghe, la gagnante de la saison 3 du concours « Si on lisait à voix haute ». Ensemble, elles ont récité un bouleversant poème de Mahmoud Darwich : « Sur cette terre ».

Enfin, cette semaine, nous nous rendrons en Suisse, à Genève, où Yann Courtiau, de la librairie « Le temps du livre », nous conseillera quelques pépites de littérature étrangère.

