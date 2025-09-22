La plainte de Trump contre Penguin Random House rejetée

Donald Trump a porté plainte, le 15 septembre dernier, contre le New York Times, quatre de ses journalistes et le groupe Penguin Random House. Ce dernier avait publié, en septembre 2024, le livre Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created The Illusion of Success [Le bienheureux perdant : comment Donald Trump a dilapidé la fortune de son père et créé l'illusion du succès, NdR], cosigné par Susanne Craig et Russ Buettner.

Tous deux sont à l'origine de plusieurs enquêtes publiées par le quotidien américain et consacrées à l'empire financier de Donald Trump. Ils s'étaient ainsi intéressés aux techniques d'optimisation fiscale utilisées par le magnat ou à l'exploitation commerciale de la figure de l'« opposant réduit au silence » entretenue par le candidat à l'élection présidentielle et son équipe.

Peu après la parution du livre, en novembre 2024, le 47e président des États-Unis avait menacé Penguin Random House et les auteurs de l'ouvrage d'un procès.

Il y a quelques jours, il mettait sa menace à exécution avec une plainte pour « diffamation » déposée auprès d'un tribunal de l'État de Floride. Elle décrivait Lucky Loser comme « un livre malintentionné, diffamatoire et insultant » et visait par ailleurs trois autres articles publiés par le New York Times, ainsi que deux journalistes de la rédaction, Peter Baker et Michael S. Schmidt, aux côtés de Craig et Buettner.

Trump réclamait, au minimum, 15 milliards $ de dommages et intérêts.

Une « fastidieuse accumulation »

Dans une décision publiée le 19 septembre dernier, le juge Steven D. Merryday a rejeté la plainte de Donald Trump, disqualifiant la procédure en raison d'une rédaction « inappropriée ». Sans avoir étudié le fond du dossier, il estime que le document de 80 pages ne répond pas aux exigences formelles pour ce type de démarche.

Il invite en conséquence les avocats du plaignant à se remettre au travail, afin de produire une plainte « rédigée dans une langue professionnelle et correcte ». Le juge déplore ainsi les présences « de nombreuses allégations, souvent répétées, assorties de commentaires laudatifs (sur le président Trump), mais superflues ».

La décision du juge fédéral Merryday, nommé par George Bush père en 1992, est particulièrement sévère avec les conseils juridiques de Donald Trump : « Comme le sait tout avocat (ou devrait le savoir), une plainte n'est pas une démonstration publique pour déverser des invectives et des injures », pointe-t-il en soulignant que les griefs ne sont exposés qu'en fin de document.

Si Trump et ses avocats souhaitent persister dans leur démarche, indique-t-il, ils sont priés de rendre une copie de 40 pages maximum...

Le groupe Penguin Random House a salué le rejet de la plainte, relève Publishers Weekly, en citant deux adjectifs utilisés par le juge, « inappropriée et irrecevable ».

Photographie : Donald Trump, en mars 2025 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com