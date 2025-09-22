John Boyne remporte le Prix du Roman Fnac 2025

Créé en 2002, le Prix du Roman Fnac distingue chaque année une œuvre choisie conjointement par les libraires et les lecteurs. Décernée par ce jury de 400 libraires Fnac et 400 adhérents, cette distinction salue une œuvre qui explore, à travers quatre récits entremêlés, les forces invisibles qui façonnent nos existences et interroge la culpabilité, l’innocence, les blessures et la résilience.

Dans Les éléments, Boyne met en scène une construction littéraire qui associe les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air, aux destins humains, révélant les contradictions et fragilités qui traversent les individus. Son écriture s’attache à sonder ces forces universelles pour éclairer la part de vulnérabilité et de résilience qui façonne chaque vie.

Vous pouvez retrouver dés à présent l'avis d'un libraire Fnac sur ce titre, dans notre émission Paroles de libraires :

Né à Dublin en 1971, John Boyne s’est fait connaître avec Le Garçon en pyjama rayé (Gallimard Jeunesse, 2006), vendu à plus de six millions d’exemplaires dans le monde. En France, son roman Les Fureurs invisibles du cœur a confirmé son statut d’auteur majeur de la littérature contemporaine traduite.

En couronnant John Boyne, le jury réaffirme son ouverture à la littérature étrangère, cinq ans après avoir distingué Betty de Tiffany McDaniel en 2020. L’auteur succède ainsi à Marie Vingtras, récompensée en 2024 pour Les âmes féroces.

