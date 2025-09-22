Là où naissent les glaces de Jean Krug : une périlleuse expédition

Comme tout bon roman d’aventure, on fait très tôt la rencontre d’un jeune homme ; ici, Otto Nordenskjöld, vingt-six ans en 1895, doit s’associer avec Carl Anton Larsen et partir à bord d’une baleinière suédoise, l’Antarctic.

-Et comment s’appelait votre navire ? lança le Suédois. La brume lui répondit, quelques secondes plus tard, comme un souffle porté par une voile. -L’Antarctic.

Les hommes qui ont permis la première cartographie de ces territoires (où ne résident aujourd’hui que quelques dizaines de milliers d’âmes) sont magistralement mis en scène dans ce roman qui les rend accessibles et poreux aux bouleversements de la société de leur temps. Les révolutions industrielles, mais aussi l’intérêt croissant pour le naturalisme scientifique, sont des vecteurs d’avancées pour les navigateurs, à commencer par le capitaine du vaisseau qui souhaite augmenter toujours plus son rendement en huile de baleine.

En cette fin du XIXe siècle, le monde changeait. Les navires polaires embarquent désormais davantage de naturalistes et les armateurs devaient concilier leur appât du gain et la volonté des sociétés savantes d’affiner la connaissance de ces zones reculées. A ce titre, plusieurs harpons situés sur le pourtour du bastingage avaient été démontés, de même que d’autres installations dédiées à la chasse à la baleine.

Mais ces nouvelles découvertes scientifiques viennent s’entrechoquer avec les représentations religieuses de certains membres de l’équipage, qui pensent notamment que le moteur du bateau est un sacrilège à la nature divine des flots. Mais cette nature est remise au cœur des enjeux, car elle est un vrai péril pour qui ne la respecterait pas, ou ne serait pas en accord avec elle. La survie amène souvent l’équipage de l’Antarctic à se tourner vers une puissance supérieure. Pour survivre à des mois d’abandon, ils sont eux-mêmes prêts à toutes les inhumanités.

Après des journées entières passées dans l’économie et l’épuisement physique, ce repas avait un goût de paradis. La chape qui pesait depuis des jours sur l’équipage s’allégea d’un seul coup. Des rires ricochèrent sur les galets, des sourires défrichèrent des barbes trop longtemps givrées et quelques chants virevoltèrent enfin, rocailleux certes, mais trop vivants pour ne pas resurgir du royaume des morts.

Les personnages développés tout au long du récit sont attachants et surtout réalistes. On comprend très vite ce qui les lie, et le huis-clos que constitue l’embarcation ne fait que renforcer leurs relations. Que ce soit avec Larsen, Bodman, Gustaf, le narrateur choisi permet une subjectivité psychologique qui touche à la conscience générale de l’esprit humain placé dans des conditions extrêmes.

Le matelot ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne vint. Les pensées se bousculaient dans sa tête, les répliques aussi, mais sans parvenir à former une ligne claire. Les arguments refluaient au bord de ses lèvres, et il lui semblait que rien de ce qu’il pouvait dire n’aurait été de taille à contrer l’aigreur de son ami.

Disparus pendant près d’un an, ce roman magnifiquement illustré par Anouck Faure vous entraînera dans une aventure périlleuse qui nous apprend beaucoup sur cette expédition presque oubliée de la plupart des lecteurs (à l’exception de Jean Krug, semblerait-il). Beaucoup de niveaux de lecture peuvent être faits et établis à partir du contexte social et politique du début du XXe siècle.

À bord de l’Antarctic, vous ressentirez le froid qui mord, les tempêtes qui giflent le visage, la vie difficile de cet équipage pour lequel on a plus d’une fois des attachements profonds. Ce récit laisse bien entrevoir la passion qu’a son auteur pour les pôles glaciers. On ressent qu’il a pu les traverser, qu’il a contemplé des contrées interdites à bien d’entre nous.

Par Alex Delusier

