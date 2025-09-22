Ne pas hurler : le roman autobiographique de Gringe adapté à l'écran

À l'occasion du Festival de la Fiction de La Rochelle, France Télévisions a présenté son programme pour la saison 2025-2026 : « La liberté créative garantit éclectisme et vitalité, pour une fiction qui résonne au quotidien dans les imaginaires. Appréciées par un très large public, nos histoires empruntent parfois des chemins inattendus », ont souligné Anne Holmes, directrice des programmes et de la fiction française, et Manuel Alduy, directeur du cinéma, des fictions internationales et jeunes adultes.

Si la plupart des projets évoqués étaient déjà connus, l'un d'entre eux, et non des moindres, s'est ajouté à la liste : Ne pas hurler, le titre d'une adaptation du roman autobiographique de Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins).

Guillaume et Martin sont frères. Ils sont de jeunes adultes et vivent encore avec leur mère. Alors que Guillaume commence à émerger dans le milieu du rap, son frère veut faire une école de cinéma. Mais Martin se révèle de plus en plus fragile et instable, au point que sa mère est contrainte à le faire interner. À l'hôpital, un diagnostic de schizophrénie est posé. Après le choc, c'est l'histoire du chemin tortueux de l'acceptation que Martin doit réussir a choisir aux côtes de ses proches... – Le synopsis de Ne pas hurler

L'adaptation du récit de Gringe en scénario est assurée par Maxime Cormier (Tout pour la lumière, Ici tout commence) et Guillaume Scaillet (Skam France), tandis que la production a été confiée à Nolita TV et Wagram.

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est communiquée, ni informations sur le casting.

Paru en 2020 et disponible depuis 2021 en poche, Ensemble, on aboie en silence s'est écoulé à plus de 70.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat.

