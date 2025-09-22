TKT, le drame du harcèlement scolaire, adapté d'un roman

Paru aux éditions Livr'S, dans leur collection Young Adult, Tout ira bien suit Emma et sa quête pour reconstituer les événements ayant précédé son hospitalisation. Une tâche rendue difficile par une amnésie, mais aussi le fait qu'elle soit devenue invisible aux yeux de la plupart de ses proches...

TKT reprend l'enquête au cœur du récit d'Elena Tenace, mais Solange Cicurel a largement adapté le roman initial pour le scénario de son propre film. Ce dernier s'intéresse également à la manière dont le harcèlement peut être minimisé par les victimes, en raison de pressions sociales.

Le film réunit donc, à son casting, Lanna de Palmaert, Stéphane De Groodt ou encore la regrettée Émilie Dequenne, décédée le 16 mars 2025 à l'âge de 43 ans.

Par Antoine Oury

