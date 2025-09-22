Guillaume Poix, Chowra Makaremi et Hélène Frappat sur France Culture

Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Vendredi 26 septembre : LGBTQIA+, lumière sur des histoires effacées

Avec Hélène Giannecchini, écrivaine et historienne de la photographie et Antoine Idier, maître de conférences à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 23 septembre : Avec Antoine Leiris et Virginie Bloch-Lainé

Zem de Laurent Gaudé (Actes Sud)

Finistère d'Anne Berest (Albin Michel)

Vendredi 26 septembre : Avec Fausto Fasulo et Pauline Croquet

Munjina IntoTheDeep. Vol 1. de Anio Asano (10 oct.- Kana)

Jun de Shôtarô Ishinomori (12 sept. - Imho)

13h La Rencontre

Jeudi 25 septembre : Avec Guillaume Poix, écrivain, pour son roman Perpétuité (Verticales)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 22 septembre : Sous le chapiteau des monstres, avec Pierre Jourde

Avec Pierre Jourde pour La marchande d’oublies (Gallimard)

Mardi 23 septembre : Rire pendant qu’il est trop tard, avec Hélène Frappat

Avec Hélène Frappat pour Nérona (Actes Sud)

Mercredi 24 septembre : L’affect, une force politique, avec Chowra Makaremi

Avec Chowra Makaremi pour Résistances affectives (La Découverte)

Jeudi 25 septembre : Premiers romans : écrire depuis la marge, avec Thibault Daelman et Damien Peynaud

Avec Damien Peynaud pour Les crédits (Noir sur Blanc) et Thibault Daelman pour L'entroubli (Le Tripode)

Vendredi 26 septembre : Dans la bibliothèque de Dieudonné Niangouna

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Les Misérables de Victor Hugo (Rediffusion)

Adaptation Hélène Bleskine / Réalisation François Christophe

Avec notamment Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michaël Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (Le conventionnel), Laurence, Mercier (Mlle Baptistine)

Lundi 22 septembre : Un refuge pour Jean Valjean et Cosette

Jean Valjean et Cosette sont recueillis à Paris dans le couvent du Petit Picpus où l’enfant s’épanouit sous les yeux attendris du forçat devenu jardinier.

Mardi 23 septembre : Marius

A la mort de son père, Marius découvre ce que son grand-père lui a toujours caché et se rapproche des étudiants révolutionnaires.

Mercredi 24 septembre : L’amour

Marius a retrouvé la jeune fille inconnue du Luxembourg par hasard et décide de ne plus la perdre de vue avant de savoir où elle demeure.

Jeudi 25 septembre : Secrets

Marius peut enfin lui dévoiler son amour à Cosette. Les deux jeunes gens se retrouvent en cachette de Jean Valjean.

Vendredi 26 septembre : Choléra

En 1832, le choléra menace Paris. Jean Valjean veut partir en Angleterre pour protéger Cosette. La jeune femme est désespérée à l’idée de quitter Marius.

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Léonie Pernet

Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle.

Lundi 22 septembre : Camille Readman Prud'homme

Lecture par Lyes Salem

Mardi 23 septembre : François de Malherbe

Lecture par Florence Loiret Caille

Mercredi 24 septembre : Cuco Cuca

Lecture par Florence Loiret Caille

Jeudi 25 septembre : Aimé Césaire

Lecture par Lyes Salem

Vendredi 26 septembre : Milène Tournier

Lecture par Lyes Salem

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La guerre des boutons (Rediffusion)

De Louis Pergaud / Réalisation Jean Couturier / Présentateur Madeleine Loisel

Les enfants du village de Longeverne forment ainsi une armée de soldats fidèles et courageux - Camus, La Crique, Tintin, Gambette et les deux frères Gibus -, gouvernée par Lebrac, qui doit prendre des décisions difficiles autant pour ne pas déshonorer ses troupes que pour lire la fierté dans les yeux de celle qu’il aime, Marie. Leur ennemi : l’armée du village voisin, les Velrans. C’est une guerre sans pitié, née de la volonté de ne surtout pas ressembler aux adultes - mais qui imite pourtant la vraie, parce que tout vaut mieux que le déshonneur. Lorsqu'ils remportent un combat, ils dépouillent les perdants de leurs boutons et de leurs lacets.

Lundi 22 septembre : Le retour des victoires

Laztec, chef de l'armée des Velrans, est fait prisonnier. Il va payer pour tous. La guerre n’est pas finie.

Mardi 23 septembre : Autres combinaisons

Les Longevernes se lancent dans la construction d’une cabane, comme refuge de guerre et comme lieu de ralliement.

À LIRE - Béatrice Dalle et Alain Mabanckou sur France Inter

Mercredi 24 septembre : Le festin dans la forêt

La cabane est devenue triomphante. À l’intérieur, les Longevernes célèbrent les combats passés et les conquêtes prochaines.

Jeudi 25 septembre : Le trésor pillé

Le trésor a été pillé : il y a forcément un traitre dans l’armée de Lebrac.

Vendredi 26 septembre : Tragiques rentrées

Pour reconquérir le trésor, les Longevernes tiennent une longue et mystérieuse conférence.

Création(s) Fiction

Le samedi de 21h à 22h

Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi de Hollie McNish

Réalisation Juliette Heymann / Traduction Valérie Rouzeau et Frédéric Brument / Conseillère littéraire Céline Geoffroy / Lu par Céline Milliat Baumgartner, Juliette Poissonnier, Elodie Huber,

Claire Dumas / et la voix de Julie Quesnay / Prise de son, montage et mixage Antoine Viossat et Pierre Lemaire / Assistante à la réalisation : Florine Perennès et Aurélie Miermont

Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi : c’est ce qu’a dit sa grand-mère à la poétesse et slameuse britannique Hollie McNish après avoir lu ses premiers poèmes. C’est aussi le titre français de l’ouvrage qu’elle lui a dédié, dans lequel elle mêle prose et poèmes, souvenirs, réflexions politiques et anecdotes personnelles sur le corps, la maternité, l’amour. Dans « Parentalité », l’une des parties de ce livre que donne à entendre cette lecture à quatre voix, Hollie McNish porte un regard à la fois doux et déculpabilisé sur le fait d’être parent, d’être la mère d’une fille quand on est la fille d’une mère… Les mots, scandés ou chuchotés, mêlés d’humour ou de mélancolie, deviennent ainsi autant de passerelles entre les générations, entre les êtres, entre soi et soi aussi.

Toute une vie

Le dimanche de 17h à 18h

Guillaume Dustan “Parce que je suis : libre” (Rediffusion)

Par Antoine Ravon / Réalisation Gilles Mardirossian

Écrivain homosexuel et radical, Guillaume Dustan a recherché, à travers son œuvre, les conditions d’une existence plus libre, moins injuste. Sous son aspect provocateur, une pensée complexe et une écriture novatrice.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Le Silence (argument) de Guillaume Poix

Monologues intérieurs écrits pour le spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan / Réalisation Cédric Aussir / Conseillère littéraire Caroline Ouazana

“Tout s’arrête sauf le chagrin.” Quel drame indicible a plongé Lidia et David dans le silence ? Pesant, omniprésent, il se dresse au sein du couple comme un obstacle infranchissable, au point qu'aucun de leurs proches ne semble pouvoir les en délivrer. En faisant résonner les voix intérieures de personnages dévastés mais bien vivants, Guillaume Poix révèle tout ce qui parle en eux derrière leur silence. Fragments d'amour, de douleur, de rancœur ou de souvenirs, ces monologues intérieurs ont été écrits pour le spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan en 2024 à la Comédie-Française.

Avec la troupe de la Comédie Française : Julie Sicard, Stéphane Varupenne, Marina Hands, Noam Morgensztern, Baptiste Chabauty / Musique originale Lucas Lelièvre / Prise de son, montage, mixage Etienne Colin et Clément Berman / Assistant à la réalisation Thomas Ignatiew

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com