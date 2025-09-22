Guillaume Poix, Chowra Makaremi et Hélène Frappat sur France Culture

Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...
Le 22/09/2025 à 09:33 par Dépêche
Publié le :
22/09/2025 à 09:33
Du lundi au vendredi de 9h à 10h
Vendredi 26 septembre : LGBTQIA+, lumière sur des histoires effacées
Avec Hélène Giannecchini, écrivaine et historienne de la photographie et Antoine Idier, maître de conférences à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Mardi 23 septembre : Avec Antoine Leiris et Virginie Bloch-Lainé
Zem de Laurent Gaudé (Actes Sud)
Finistère d'Anne Berest (Albin Michel)
Vendredi 26 septembre : Avec Fausto Fasulo et Pauline Croquet
Munjina IntoTheDeep. Vol 1. de Anio Asano (10 oct.- Kana)
Jun de Shôtarô Ishinomori (12 sept. - Imho)
13h La Rencontre
Jeudi 25 septembre : Avec Guillaume Poix, écrivain, pour son roman Perpétuité (Verticales)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 22 septembre : Sous le chapiteau des monstres, avec Pierre Jourde
Avec Pierre Jourde pour La marchande d’oublies (Gallimard)
Mardi 23 septembre : Rire pendant qu’il est trop tard, avec Hélène Frappat
Avec Hélène Frappat pour Nérona (Actes Sud)
Mercredi 24 septembre : L’affect, une force politique, avec Chowra Makaremi
Avec Chowra Makaremi pour Résistances affectives (La Découverte)
Jeudi 25 septembre : Premiers romans : écrire depuis la marge, avec Thibault Daelman et Damien Peynaud
Avec Damien Peynaud pour Les crédits (Noir sur Blanc) et Thibault Daelman pour L'entroubli (Le Tripode)
Vendredi 26 septembre : Dans la bibliothèque de Dieudonné Niangouna
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Les Misérables de Victor Hugo (Rediffusion)
Adaptation Hélène Bleskine / Réalisation François Christophe
Avec notamment Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michaël Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (Le conventionnel), Laurence, Mercier (Mlle Baptistine)
Lundi 22 septembre : Un refuge pour Jean Valjean et Cosette
Jean Valjean et Cosette sont recueillis à Paris dans le couvent du Petit Picpus où l’enfant s’épanouit sous les yeux attendris du forçat devenu jardinier.
Mardi 23 septembre : Marius
A la mort de son père, Marius découvre ce que son grand-père lui a toujours caché et se rapproche des étudiants révolutionnaires.
Mercredi 24 septembre : L’amour
Marius a retrouvé la jeune fille inconnue du Luxembourg par hasard et décide de ne plus la perdre de vue avant de savoir où elle demeure.
Jeudi 25 septembre : Secrets
Marius peut enfin lui dévoiler son amour à Cosette. Les deux jeunes gens se retrouvent en cachette de Jean Valjean.
Vendredi 26 septembre : Choléra
En 1832, le choléra menace Paris. Jean Valjean veut partir en Angleterre pour protéger Cosette. La jeune femme est désespérée à l’idée de quitter Marius.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
De Léonie Pernet
Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle.
Lundi 22 septembre : Camille Readman Prud'homme
Lecture par Lyes Salem
Mardi 23 septembre : François de Malherbe
Lecture par Florence Loiret Caille
Mercredi 24 septembre : Cuco Cuca
Lecture par Florence Loiret Caille
Jeudi 25 septembre : Aimé Césaire
Lecture par Lyes Salem
Vendredi 26 septembre : Milène Tournier
Lecture par Lyes Salem
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
La guerre des boutons (Rediffusion)
De Louis Pergaud / Réalisation Jean Couturier / Présentateur Madeleine Loisel
Les enfants du village de Longeverne forment ainsi une armée de soldats fidèles et courageux - Camus, La Crique, Tintin, Gambette et les deux frères Gibus -, gouvernée par Lebrac, qui doit prendre des décisions difficiles autant pour ne pas déshonorer ses troupes que pour lire la fierté dans les yeux de celle qu’il aime, Marie. Leur ennemi : l’armée du village voisin, les Velrans. C’est une guerre sans pitié, née de la volonté de ne surtout pas ressembler aux adultes - mais qui imite pourtant la vraie, parce que tout vaut mieux que le déshonneur. Lorsqu'ils remportent un combat, ils dépouillent les perdants de leurs boutons et de leurs lacets.
Lundi 22 septembre : Le retour des victoires
Laztec, chef de l'armée des Velrans, est fait prisonnier. Il va payer pour tous. La guerre n’est pas finie.
Mardi 23 septembre : Autres combinaisons
Les Longevernes se lancent dans la construction d’une cabane, comme refuge de guerre et comme lieu de ralliement.
Mercredi 24 septembre : Le festin dans la forêt
La cabane est devenue triomphante. À l’intérieur, les Longevernes célèbrent les combats passés et les conquêtes prochaines.
Jeudi 25 septembre : Le trésor pillé
Le trésor a été pillé : il y a forcément un traitre dans l’armée de Lebrac.
Vendredi 26 septembre : Tragiques rentrées
Pour reconquérir le trésor, les Longevernes tiennent une longue et mystérieuse conférence.
Le samedi de 21h à 22h
Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi de Hollie McNish
Réalisation Juliette Heymann / Traduction Valérie Rouzeau et Frédéric Brument / Conseillère littéraire Céline Geoffroy / Lu par Céline Milliat Baumgartner, Juliette Poissonnier, Elodie Huber,
Claire Dumas / et la voix de Julie Quesnay / Prise de son, montage et mixage Antoine Viossat et Pierre Lemaire / Assistante à la réalisation : Florine Perennès et Aurélie Miermont
Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi : c’est ce qu’a dit sa grand-mère à la poétesse et slameuse britannique Hollie McNish après avoir lu ses premiers poèmes. C’est aussi le titre français de l’ouvrage qu’elle lui a dédié, dans lequel elle mêle prose et poèmes, souvenirs, réflexions politiques et anecdotes personnelles sur le corps, la maternité, l’amour. Dans « Parentalité », l’une des parties de ce livre que donne à entendre cette lecture à quatre voix, Hollie McNish porte un regard à la fois doux et déculpabilisé sur le fait d’être parent, d’être la mère d’une fille quand on est la fille d’une mère… Les mots, scandés ou chuchotés, mêlés d’humour ou de mélancolie, deviennent ainsi autant de passerelles entre les générations, entre les êtres, entre soi et soi aussi.
Le dimanche de 17h à 18h
Guillaume Dustan “Parce que je suis : libre” (Rediffusion)
Par Antoine Ravon / Réalisation Gilles Mardirossian
Écrivain homosexuel et radical, Guillaume Dustan a recherché, à travers son œuvre, les conditions d’une existence plus libre, moins injuste. Sous son aspect provocateur, une pensée complexe et une écriture novatrice.
Le dimanche de 20h à 22h
Le Silence (argument) de Guillaume Poix
Monologues intérieurs écrits pour le spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan / Réalisation Cédric Aussir / Conseillère littéraire Caroline Ouazana
“Tout s’arrête sauf le chagrin.” Quel drame indicible a plongé Lidia et David dans le silence ? Pesant, omniprésent, il se dresse au sein du couple comme un obstacle infranchissable, au point qu'aucun de leurs proches ne semble pouvoir les en délivrer. En faisant résonner les voix intérieures de personnages dévastés mais bien vivants, Guillaume Poix révèle tout ce qui parle en eux derrière leur silence. Fragments d'amour, de douleur, de rancœur ou de souvenirs, ces monologues intérieurs ont été écrits pour le spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan en 2024 à la Comédie-Française.
Avec la troupe de la Comédie Française : Julie Sicard, Stéphane Varupenne, Marina Hands, Noam Morgensztern, Baptiste Chabauty / Musique originale Lucas Lelièvre / Prise de son, montage, mixage Etienne Colin et Clément Berman / Assistant à la réalisation Thomas Ignatiew
