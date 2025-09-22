Culture : Maxence Langlois-Berthelot reconduit auprès de Lecornu

Sans avoir constitué son gouvernement, à ce jour, Sébastien Lecornu a promis, le 10 septembre dernier, « des ruptures, et pas que sur la forme [...], des ruptures aussi sur le fond ». Alors que la colère sociale s'exprime dans la rue, le nouveau locataire de Matignon se sait dans une position particulièrement fragile.

Le même jour, il nommait à la direction de son cabinet Philippe Gustin, une personnalité qui l'a accompagné depuis 2020, quand Lecornu était ministre des Outre-Mer au sein du gouvernement Castex.

Par un arrêté daté du 19 septembre, publié au Journal officiel de ce 20 septembre, le Premier ministre détaille la composition de son cabinet, et notamment du pôle culture et médias. Aucun changement à l'horizon, puisque Maxence Langlois-Berthelot reste conseiller culture et médias et par ailleurs chef du pôle en question.

Depuis le mois de mars 2025, Maxence Langlois-Berthelot officiait en tant que conseiller culture du Premier ministre François Bayrou. Il avait déjà été reconduit par ce dernier au poste au début du mois de juillet dernier.

Né en 1972, passé par l'École normale supérieure, l'Institut d'études politiques de Paris et l'École nationale d'administration, Maxence Langlois-Berthelot a été inspecteur des finances, mais aussi conseiller technique innovation au sein du cabinet de la ministre de l'Économie à la fin des années 2000. Il fut adjoint au secrétaire général de la Caisse des Dépôts avant de prendre la direction d'Archidata, une filiale du groupe, entre 2011 et 2016.

Il participe ensuite à la création d'une fondation internationale pour la sauvegarde du patrimoine en danger, ALIPH, dont il devient le directeur exécutif. En janvier 2018, il est nommé administrateur général du Musée du Louvre.

À partir de juillet 2023, il était devenu le rapporteur des États généraux de l'information, jusqu'en septembre 2024.

Signalons aussi, au sein du pôle Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, Jeunesse et Sports, la nomination d'Olivier Brandouy en tant que chef de pôle et conseiller Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, Jeunesse et Sports ; et de Cécile Laloux, conseillère Éducation, Enseignement et Recherche.

