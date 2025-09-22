Écrire un roman, c’est comme résoudre un grand puzzle. Et j'adore les puzzles

Cinquante nuances de “monstres”

Quand il a commencé ce livre, John Boyne n’avait en tête qu’une histoire courte. « Au départ, je pensais seulement écrire “L’eau”, une nouvelle sur une femme qui se confronte à elle-même, se demandant si, pendant des années, elle a toléré des abus. Mais peu à peu, l’idée s’est élargie : les quatre éléments allaient donner quatre perspectives — la complicité, l’“enableur”, le bourreau et la victime. »

Très vite, il refuse de réduire ses figures à des silhouettes schématiques et de céder aux raccourcis faciles — monstres d’un côté, innocents de l’autre. Un manichéisme qui ne rend pas justice au réel. « Je ne crois pas que quiconque soit un saint ou un démon. La plupart d’entre nous se situent quelque part sur ce spectre ; nous avons tous des moments dont nous sommes fiers et d’autres dont nous avons honte. »

Plonger au cœur des contradictions

Cette volonté se traduit dans une galerie de personnages vraiment contrastés. Freya, médecin attentive à ses patients, perpétue pourtant le cycle des abus ; Aaron, lui, choisit de le briser. Boyne l’assume : « Il s’agit de rompre l’héritage psychologique. Plus nous comprenons ces mécanismes, plus nous avons de chances d’empêcher leur reproduction. »

Le Questionnaire de Proust de John Boyne : “Écrire avec le cœur, pas avec la tête”

Ce regard sur les contradictions confère au livre sa force — et son trouble. « Si vous créez un personnage uniquement démoniaque ou uniquement saint, c’est ennuyeux. Ce qui m’intéresse, c’est quand le lecteur est surpris d’éprouver de la compassion pour le diable. » Le but n’est pas d’assigner des places, mais d’ouvrir un espace de pensée où se frôlent empathie et malaise.

Une voix au plus près de la conscience

Pour ses romans destinés aux adultes, Boyne privilégie la première personne : immersion maximale. « C’est la manière la plus intime de comprendre la psychologie d’un personnage. J’aime qu’un lecteur arrive à la fin sans savoir exactement ce qu’il ressent ; c’est ce flou qui pousse à discuter, à débattre. »

À l’inverse, ses textes pour la jeunesse adoptent la troisième personne — une voix plus conteuse, plus ample (et volontairement moins intérieure).

Écrire, comme résoudre un immense puzzle

La réécriture est son terrain de jeu. « Écrire un roman, c’est comme résoudre un grand puzzle. Au premier jet, j’invente l’histoire. Ensuite, je dois en faire un véritable livre : rendre les personnages intéressants, faire chanter les dialogues, glisser un peu d’humour même dans un récit sombre. »

Phrase trop lourde à alléger, dialogue à déplacer, tension à relâcher par une pointe d’ironie… Le travail est minutieux — et jubilatoire.

La vocation, chez lui, remonte à l’enfance. À neuf ans, déjà, il réclame papier et stylos, détourne des chansons, joue avec les rimes. « Je n’ai jamais envisagé de faire autre chose. » Adolescent, il multiplie les nouvelles — « Pas très bonnes, mais j’apprenais », dit-il — avant de publier son premier roman à vingt-neuf ans et demi (objectif atteint : paraître avant la trentaine).

Aujourd’hui, l’enthousiasme n’a pas faibli : « M’asseoir devant mon ordinateur, me concentrer sur ce que j’invente : je m’y plonge avec bonheur, totalement absorbé. »

La rédemption, entre responsabilité et pardon

Le livre interroge frontalement la possibilité de réparer. Boyne en donne une définition nette : « Assumer l’entière responsabilité de ses actes, ne rejeter la faute sur personne d’autre : c’est cela, la rédemption. Même pour ceux qui commettent les pires choses, s’ils reconnaissent leurs actes et leurs conséquences, alors une forme de réparation est envisageable. »

Il évoque le procès de son ancien professeur, condamné pour abus, resté sans remords : « Il ne levait même pas les yeux quand chaque victime parlait des effets de ses actes. Sans responsabilité, il n’y a aucune rédemption possible. » Dans la dernière partie, Aaron décide d’avancer : « Demain, je me réveille et je commence une nouvelle vie. » Geste simple — promesse forte.

Observer les visages, raconter les vies

Au fond, Les Éléments prolonge une curiosité tenace pour les autres. « Quand on marche dans la rue, chacun mène une vie importante, complexe, pleine de choses. Les visages que l’on croise racontent des histoires : c’est ce qui nourrit mon écriture. »

PAROLES DE LIBRAIRE - “C’est un roman très humain, même s’il explore l’inhumanité”

Avec Les Éléments, il confirme une fois de plus sa capacité à sonder l’humain dans ses contradictions, sans jamais le réduire à une caricature. Un roman sombre, exigeant, où rien n’est gratuit : ici, on cherche la lumière, même discrète — celle de la compréhension, parfois celle de la réparation. Et c’est là, précisément, qu’il touche.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com