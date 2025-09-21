Les littératures de l'Imaginaires sont une pierre de Rosette pour décrypter le réel

Festival Hypermondes 2025 : la SF et les sciences en dialogue

Le Festival Hypermondes est un lieu de rencontres au confluent de l’imaginaire et des sciences. L’évènement met en scène la richesse et la diversité de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy sous toutes leurs formes. C’est un lieu qui rassemble un salon du livre, des conférences et tables rondes, des expositions, des animations, un salon du jeu, des projections de films et des spectacles.

Nous y faisons dialoguer artistes et scientifiques, qui n’ont guère l’occasion de le faire dans une société qui a tendance à opposer arts et science. C’est pourtant dans cet échange de cultures, auquel le public peut et doit participer, que nous pouvons imaginer un futur viable et enviable.

Il faut pour cela renouer avec notre capacité d’émerveillement, avec ce sense of wonder que la science-fiction comme la science peuvent nous offrir et qui nous donnent l’enthousiasme et les moyens de voir autrement et un peu plus loin.

Pour les organisateurs et organisatrices de ce festival, les imaginaires ne sont pas uniquement un moyen d’évasion mais une pierre de Rosette pour décrypter le réel. Une évasion certes, mais vers une réalité augmentée, repensée, retravaillée. Un petit détour par la quatrième dimension.

Un petit détour, ou un grand voyage. Car cette année, le festival va vous faire voyager. Vous pourrez marcher sur la planète Mars en réalité virtuelle, accompagner des sondes spatiales dans un périple immersif aux confins du système solaire, ou vous plonger dans les cieux du Planétarium.

Vous explorerez les territoires fabuleux de créatrices et créateurs de mondes, tels que François Schuiten et Benoît Peeters, les auteurs des Cités Obscures, à travers un concert dessiné, une exposition et une rencontre. Vous voyagerez sur grand écran, en revoyant des jalons du 7e art ou des nouveautés comme L’homme qui rétrécit, qui vous est offert en avant-première mondiale en présence de son réalisateur, Jan Kounen.

Les voyages dans le temps seront enfin à votre portée, grâce à une réplique exacte de la DeLorean de Retour vers le futur, mais également via des conférences et un concert rétrofuturiste aux sons d’un thérémine et de synthétiseurs analogiques.

Grâce aux invité.e.s de nos tables rondes vous accompagnerez Jules Verne dans ces voyages extraordinaires, arpenterez les mondes de Tolkien avec notre marraine Anne Besson, professeure de littérature comparée, vous suivrez les animaux voyageurs, décollerez pour la Lune, l’espace et au-delà guidés par des physicien.nnes et des autrices et auteurs science-fiction.

Des tournois ludiques vous attendent dans notre salon du jeu, notamment dans les univers de notre parrain Antoine Bauza, créateur de Seven Wonders. Et dans vos déambulations au sein des Hypermondes, vous croiserez forcément d’étranges créatures issues d’univers cinématographiques, et bien sûr tous nos invité.es, qui dédicaceront leurs ouvrages dans un salon du livre entièrement dédié à l’imaginaire.

Et tout au long de l’année, si l’expérience Hypermondes vous manque, vous avez d’autres occasions de nous retrouver et notamment nos Futurs antérieurs, séances de films de science-fiction au cinéma Utopia de Bordeaux, que nous revisitons et décryptons avec un.e intervenant.e. Prochain rendez-vous, le 24 octobre 2025 avec Rollerball (Norman Jewison, 1975).

Franck Selsis

Plus d'informations sur l'événement.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com