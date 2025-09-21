Quand l’IA invente des livres... que les lecteurs réclament en bibliothèque

Une hallucination, dans ce contexte, désigne une information plausible, mais fausse, produite par un modèle de langage — ainsi un véritable auteur à qui la machine attribue des livres inexistants. Pour l’instant, peut-être, mais reste. Il sera d’ailleurs amusant de constater si des ouvrages suggérés par une IA finissent par voir le jour.

Un exemple a marqué l'actualité en mai dernier quand le Chicago Sun-Times proposa une liste de lectures où plusieurs titres inexistants attribués à des auteurs célèbres. Ainsi, Brit Bennett, Min Jin Lee, Rebecca Makkai étaient crédités de publications fictives, rapportait l’AP. L’auteur de l’article avait utilisé l’IA pour générer les idées sans aucune vérification. Pas bien. Du tout.

Des bibliothécaires face aux mirages

Depuis plus de deux ans, indique 404 Media, les bibliothécaires composeraient avec ce phénomène baptisé « AI-hallucinated books ». L’effet est d’autant plus perturbant que ces créations fantômes ne relèvent pas de l'erreur grossière.

Elles empruntent en effet le ton du catalogue, les codes des titres publiés, parfois jusqu’à inclure une maison d’édition ou une date de sortie fictive. De quoi tromper n’importe quel lecteur, surtout lorsqu’il s’agit d’un usager de bonne foi persuadé de demander un livre réel.

Découvrant qu'ils ont été dupés, la réaction des lecteurs varie, rapporte 404 Media. Certains acceptent la nouvelle avec un sourire, d’autres refusent d’y croire, insistant sur la fiabilité supposée des outils technologiques. Les bibliothécaires jonglent alors avec un délicat paradoxe : comment assureuse de la fiabilité bibliographique des bases de données, quand la machine est perçue comme infaillible.

Dans les témoignages recueillis, plusieurs professionnels attestent de ces difficultés éprouvées à dû convaincre leurs interlocuteurs qu’un livre pouvait bel et bien être inventé de toutes pièces par l’IA, sans trace, sans ISBN, sans rien d’autre qu’une illusion syntaxique.

Le cas troublant de la liste hallucinée

Cette frontière poreuse entre réel et imaginaire ne vient pas de nulle part : il faut bien que l'on ait entendu parler de livre imaginaire pour le réclamer en salle de lecture. La désormais tristement liste de recommandations du Chicago Sun-Times fait sourire, autant que grincer des dents.

Le quotidien a en effet confessé avoir eu recours à un outil automatisé pour générer le contenu de son article, et l’affaire, passée du cas d'école au cas-tastrophe a rapidement mis en lumière un problème plus large. Les hallucinations de l’IA contaminent le public, depuis la sphère médiatique, avant de devenir une promesse de casse-tête pour les bibliothèques.

De quoi brouiller allégrement la frontière entre critique culturelle et dérive technologique. Avec des implications économiques, incontestablement, côté média. Car imaginer de joyeux farfelus réclamant à X ou Y machine des recommandations de bouquins, et obtiennent une liste fictive, passe encore. Que des journaux alimentent leurs colonnes avec des fausses préconisations, le noeud devient gordien...

Pour les bibliothécaires, les conséquences sont multiples : de la charge de travail supplémentaire, quand une demande requiert à présent une enquête minutieuse, à la mise à mal dont on se passerait bien de la confiance avec le public. Lorsque les sources consultées par ce dernier produisent (ou proviennent) des erreurs massives, quelle relation possible ?

Le défi éducatif...

Dans The Digital Librarian, le spécialiste Nick Tanzi pointer l’urgence d’une formation accrue à la littératie informationnelle face au risque galopant de faux titres. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement d’apprendre à distinguer un site respectable d’une plateforme douteuse, mais d'interroger la “parole” même des machines sollicitées.

À ce titre, des établissements mettent en place des politiques plus strictes : vérification systématique des acquisitions proposées, clarification sur l’origine des suggestions reçues, transparence accrue dans la communication avec le public. Mais la réalité, c’est que ce travail relève d’un effort collectif.

Les rédactions auront à renforcer leurs processus de validation, les bibliothèques leurs protocoles de vérification, et les usagers leur esprit critique. Sans quoi nous risquons d’entrer dans une ère étrange où les bibliothèques passeraient une partie de leur temps à chasser ces livres-chimères (ou livres poubelles, c'est selon).

Quand imaginaire et réel exigent de la vigilance

Peut-être est-ce là le signe des temps : jamais la frontière entre littérature et mensonge (mais une machine ment-elle consciemment ?) n’a semblé si fragile. On sourirait de cette poésie involontaire — après tout, n'a-t-on jamais rêvé d’un livre imaginaire, introuvable, mais serait tapi quelque part dans une étagère lointaine ?

Un scénario au parfum particulier, presque borgésien. Dans La Bibliothèque de Babel, Jorge Luis Borges imaginait une bibliothèque infinie, emplie de tous les livres possibles, y compris ceux qui n’ont jamais été écrits. Et avec des IA a la bride passablement lâchée, voici que cet établissement imaginaire s'étofferait de nouveaux entrants, presque sans fin.

Or, ces bibliothèques hallucinées ont aussi de quoi inquiéter, car elles rappellent les visions fantastiques de H. P. Lovecraft. Dans Les Montagnes hallucinées, son explorateur se confronte à des paysages qui oscillent entre le réel et l’imaginaire, au point de perdre ses repères. De la même façon, ces faux livres projetés par l’IA forment un relief trompeur : au loin, la silhouette d’un roman qu’on croit reconnaître ; à l’approche, une illusion qui se dissipe.

Entre Borges et Lovecraft, les bibliothécaires naviguent donc dans un territoire étrange : une Babel algorithmique où les ouvrages fictifs se multiplient et des montagnes de lectures imaginaires qui n'ont de cesse que de repousser l’horizon.

Le rôle des prescripteurs – d'ailleurs, on parle de bibliothèques ou médiathèques, mais quid des librairies ? – reste pourtant inchangé, et même renforcé : maintenir la solidité du sol, rappeler que la littérature repose d’abord sur des œuvres tangibles, vérifiées, disponibles. Et cela suppose de poser une question presque métaphysique avant toute recherche : « Ce livre appartient-il au monde réel… ou aux montagnes hallucinées d’une bibliothèque infinie ? »

NdR : si vous êtes libraire et que des clients sont venus à vous pour demander de ces livres hallucinés par l'IA, le témoignage nous intéresse : contactez directement l'adresse mail ci-dessous, s'il vous plaît.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com