Afghanistan : les talibans retirent 140 livres anti-charia écrits par des femmes

Selon un décret signé fin août par Ziaur Rahman Aryoubi, vice-ministre de l’Enseignement supérieur, un comité de religieux et d’experts a identifié 679 manuels « problématiques » à retirer des curriculums. Parmi eux, 140 livres sont l’œuvre d’auteures féminines, rapporte l'AP.

Ces livres ne sont pas seuls visés. L’ordonnance interdit aussi l’enseignement de 18 matières jugées contraires à la charia, six d’entre elles étant directement liées aux questions de genre — études des femmes, développement de genre, rôle des femmes dans la communication ou sociologie des femmes.

Les manuels interdits couvrent « human rights, women’s rights, Western political thought, constitutional law » — autrement dit, des champs entiers du savoir jugés hostiles à l’idéologie en vigueur.

Logiques et justification

Le régime taliban avance que les ouvrages interdits vont à l’encontre de sa lecture de la charia, ainsi que de ses « politiques culturelles et religieuses ». Aryoubi affirme que ces livres, mais aussi les matières concernées, doivent être remplacés par des contenus qui « ne contredisent pas l’islam ». On parle bien d’une censure institutionnelle, encadrée légalement, visant à recadrer le savoir académique selon une idéologie religieuse stricte.

Conséquences pour le monde universitaire

Pour les étudiantes et les étudiantes, la mesure aggrave fortement une marginalisation déjà sévère. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, elles sont interdites d’études secondaires au-delà du sixième grade (âge environ 12 ans) dans tout le pays.

Le retrait des livres écrits par des femmes — mais pas seulement — affaiblit l’accès aux idées plurales, à la pensée critique, à l’histoire des femmes, bref à une éducation plus complète, souligne Al Jazeera.

Du côté des professeurs aussi, le choc est sérieux : beaucoup craignent que les contenus soumis à la censure ne soient plus qu’une version qu’on leur dicte, moins qu’une matière à enseigner ou débattre. Les références mentionnent que certains manuels iraniens ou édités en Iran sont également visés (310 sur les 679 interdits), dans le cadre d’une volonté déclarée de limiter « l’infiltration du contenu iranien ».

Consternation et dépit

À l’extérieur, cette politique est largement critiquée. Des ONG, des universitaires, des droits de l’homme et des instances internationales dénoncent une suppression de la liberté intellectuelle, une atteinte au droit à l’éducation et une discrimination de genre flagrante. La presse internationale — BBC, Al Jazeera, Euronews — relaie les inquiétudes concernant l’effacement des contributions féminines dans la culture académique.

À l’intérieur du pays, les voix dissidentes semblent rares ou réprimées. Mais certains professeurs, des étudiantes, des militants tentent de maintenir des espaces de résistance — lectures clandestines, partage de textes interdits, appels à la solidarité internationale — toujours au risque de la répression. Même si les routes du savoir sont fermées, l’élan pour conserver une mémoire et une voix féminine ne s’éteint pas totalement.

Des implications pour le patrimoine

Ce bannissement n’est pas qu’une question administrative : il touche à ce qui fonde une culture littéraire vivante. Les œuvres écrites par des femmes — parfois sur des sujets techniques, parfois sur la condition féminine, parfois sur des savoirs purement littéraires ou philosophiques — font partie du patrimoine intellectuel. Les ôter des cursus universitaires, c’est effacer progressivement leur visibilité, leur légitimité, parfois leur existence même dans l’imaginaire collectif.

De surcroît, cela représente un appauvrissement du dialogue intellectuel : que reste-t-il si le canon officiel est réduit à ce que confirment les autorités ? Si l’enseignement devient uniforme, dicté par un point de vue unique, les étudiants — filles ou garçons — perdent ce que l’université devrait offrir : l’ouverture, le questionnement.

Perspectives et questions ouvertes

L’une des ambiguïtés importantes : comment cette politique sera mise en œuvre concrètement dans les différentes provinces — dans les universités privées, les facultés informelles, les cours en ligne ? Aussi, les sanctions pour non-respect ne sont pas pleinement documentées. Jusqu’à présent, la mesure vise essentiellement les institutions d’enseignement supérieur publiques et privées officielles.

L’autre question : quelle est la marge de manœuvre pour les auteurs, éditeurs, traducteurs, dans ce contexte ? Si un livre écrit par une femme est jugé acceptable par ses pairs religieux, pourra-t-il rester dans le curriculum — ou toute œuvre féminine est-elle désormais automatiquement bannie ? Le décret semble ne pas laisser beaucoup de place au doute.

Ce qui ne choquera hélas personne, c’est que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une politique sociétale qui vise à restreindre, pas à élargir, les champs de la liberté intellectuelle et culturelle. Les mots mêmes, les voix féminines, deviennent des échos lointains, tant l’on cherche à les faire taire.

Et pourtant : chaque texte interdit, chaque phrase effacée des programmes, chaque autrice réduite au silence — tout cela insiste sur l’enjeu vital de la mémoire, de l’histoire et de la littérature comme refuges de résistance.

