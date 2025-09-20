Anca Visdei, Prix Goncourt de la biographie : "C’est toujours un autoportrait"

Le parcours de cette native de Bucarest, d'expression française, l'atteste : « J’ai soutenu un doctorat en droit puis en criminologie, avant de devenir journaliste et grand reporter. En parallèle, j’ai écrit une cinquantaine de pièces de théâtre, dont certaines ont été jouées jusqu’à Broadway. » Mais avec le temps, un constat : « Monter un spectacle de quatre personnages ou plus coûte de plus en plus cher. »

Le cas Orson Welles

C’est à ce moment-là que le regretté Bernard de Fallois lui a proposé de se lancer dans une biographie de Jean Anouilh, ce célèbre inconnu. « Il m’a dit : “Vous êtes désormais une biographe.” Et il m’a laissé choisir le sujet suivant. J’ai choisi Orson Welles. »

Avec lui, elle s’est demandé comment un homme capable de réaliser dès son premier essai ce que beaucoup considèrent comme le plus grand film de l’histoire, Citizen Kane, n’avait jamais retrouvé un tel succès. Sa réponse : « Welles s’ennuyait très vite et cherchait sans cesse à explorer un autre domaine. Il s’est intéressé au documentaire, au journalisme politique, à de nouvelles techniques de narration… En réalité, chacun de ses films apparaît comme la tentative singulière d’un hyper-doué, un génie incapable de se répéter, même si il y a une patte Welles. »

Pour éclairer le paradoxe Welles, Anca Visdei met en regard deux chefs-d’œuvre du cinéaste : « Bien sûr, Citizen Kane est un chef-d’œuvre absolu, mais je place Falstaff de 1965, adaptation de plusieurs pièces de Shakespeare, au même niveau. Kane a été réalisé avec des moyens immenses pour un premier film, dans l’euphorie des débuts à Hollywood. Falstaff, en revanche, n’a été conçu qu’avec des petites rustines. Mais quand un génie s’empare des rustines, cela devient encore plus génial. »

D’un côté, l’enfant prodige adulé des studios, bénéficiant d’un budget colossal ; de l’autre, un artiste exilé, bricoleur, souvent contraint de tourner avec peu de moyens, des bouts de pellicule et des financements précaires. « Ce qui me fascine, c’est ce Welles débrouillard, capable de transformer la contrainte en force créatrice. »

« Falstaff m’a donné l’impression troublante d’assister à la naissance d’un enfant illégitime du théâtre et du cinéma. Welles y restitue l’énergie du plateau et le rythme des dialogues, tout en leur offrant une ampleur proprement cinématographique. Son attachement à l'art de Shakespeare n’a jamais cessé de nourrir son œuvre, et c’est sans doute ce qui confère à ses films cette densité si unique. »

Initialement parue en 2015 chez Fallois, cette biographie revient aujourd’hui en librairie dans une version enrichie, rééditée par L’Archipel en octobre. « Ils m’ont fait ce cadeau de me permettre d’apporter des exemplaires en exclusivité à Livres dans la Boucle », confie l’autrice, heureuse de la présenter à ceux qui étaient passés à côté lors de la première édition. Il bénéficie de l’éclairage offert par le Goncourt de la biographie, qui attire une attention nouvelle sur l’ensemble du travail d'Anca Visdei.

Quand la subjectivité éclaire l’autre

Un portrait du passionné jusqu'à l'ascétisme Alberto Giacometti, puis la biographie récompensée par le jury du Goncourt, consacré un des Roumains les plus célèbres en France, aussi admiré que controversé. « Les gens connaissent les écrits de Cioran, il est à la mode. Mais on ne connaît rien de sa vie, rappelle-t-elle. C’était un homme très secret, qui refusait les interviews, n’allait pas sur les plateaux télé. Une seule fois, il m’a accordé un entretien pour Les Nouvelles littéraires, et cela avait fait la une. C’était un événement, tant sa parole était rare. J’ai mis cette interview en annexe de mon livre. »

Comme sa biographe, il a choisi la langue de Molière pour creuser sous toutes les formes possibles, la vie, la mort, le suicide... « Cioran répétait souvent : “Je n’ai pas d’idées, j’ai des obsessions.” »

À l’opposé du cas Welles, l’exercice a été tout autre avec Cioran : « Il fallait dissiper le cliché d’un ermite sombre et inaccessible. C’était un Janus : ses écrits sont noirs, mais l’homme pouvait être drôle, vif, lumineux. » Mais l’autrice n’élude pas les zones d’ombre. « Il faut oser les choses : il a été fasciste dans sa jeunesse. Il a admiré Hitler à Berlin, écrit des stupidités terribles pour un homme intelligent. Et il est resté toute sa vie marqué par un antisémitisme, un sexisme, un racisme qu’on ne peut ignorer. J’ai voulu l’écrire avec honnêteté, sans complaisance. »

Que reste-t-il, après avoir vécu des années avec de telles figures ? « C’est un exercice d’équilibriste. Pour l’un, Welles, j’ai dû retenir mon admiration, ne pas tomber dans l’hagiographie. Pour l’autre, il a fallu brider mon désir de le mettre en accusation, parce que certaines de ses paroles ont eu des conséquences graves. En un mot, je me suis posée un peu plus en procureure pour Welles et avocate pour Cioran. »

Et de conclure : « Lorsqu’on ose avancer avec sa propre personnalité, les questions gagnent en profondeur. On peut rester objectif sur les faits, tout en assumant une part de subjectivité dans l’approche. Car écrire sur un autre, c’est toujours, d’une certaine manière, esquisser son propre autoportrait. »

