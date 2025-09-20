Dolly Parton débarque à San Francisco avec des livres gratuits pour les enfants

Le programme permet aux enfants de moins de cinq ans résidant à San Francisco de s’inscrire en ligne ou dans une succursale de la bibliothèque publique.

Une fois inscrits, ils recevront un livre chaque mois, choisi par un comité d’experts en littératie préscolaire. Par exemple, le tout premier livre envoyé sera The Little Engine That Could, un classique dont le message — « je peux, je peux » — symbolise l’esprit d’encouragement voulu par le programme.

À l’approche de l’âge de cinq ans, le dernier livre reçu sera Look Out Kindergarten, Here I Come !, pour marquer la transition vers l’école. Le programme offre des livres en anglais et en espagnol, avec l’ambition d’ajouter ultérieurement d’autres langues représentatives de la population de San Francisco (chinois, tagalog, etc.).

Financement, portée et logistique

L’État de Californie a voté en 2022 une enveloppe de 68 millions de dollars destinée à instaurer Imagination Library dans tous les comtés de l’État.

À San Francisco, le coût est partagé : la moitié des frais (achat des livres + envoi) est prise en charge par l’État, l’autre moitié par la ville, via la Bibliothèque publique et le Département de l’enfance (Early Childhood Department). On estime que 1 million de dollars sera investi dans la ville sur les cinq prochaines années pour toucher environ 60 000 enfants.

Le coût par enfant (livre + expédition) est évalué à environ 15,50 dollars par an dans le système californien.

Pourquoi ce programme est-il important ?

Des recherches montrent que le simple fait de posséder quelques livres à la maison — ou de recevoir un livre tôt — augmente significativement les chances de réussite scolaire des enfants. Entrer à l’école maternelle avec des compétences de base en littératie (vocabulaire, reconnaissance des lettres, sens de l’histoire) aide à réduire les écarts socio-économiques.

De plus, ce type d’initiative contribue à renforcer le lien entre les familles et les institutions culturelles locales, ici la bibliothèque publique, ainsi qu’à favoriser la diversité linguistique dans les livres proposés — un point crucial dans une ville multiculturelle comme San Francisco.

Enjeux et défis

Mais le défi est double. D’une part, sensibiliser toutes les familles — notamment celles qui ne parlent pas anglais ou espagnol, ou qui ne connaissent pas ce genre de dispositif.

D’autre part, maintenir la qualité et l’adaptation des livres aux besoins spécifiques des enfants : illustrations robustes, pertinence culturelle, thèmes variés. Sans oublier la logistique postale, la production des livres, le financement local sur le long terme.

