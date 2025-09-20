Marché du livre américain : recul de 1,7 % au premier semestre 2025, l’audio résiste

Le segment du Trade (livres grand public) illustre particulièrement ces difficultés : ses revenus chutent de 2,8 % en juin et affichent la même baisse en cumul annuel, soit 4,3 milliards de dollars.

Les formats imprimés traditionnels sont les plus touchés : les ventes de poche reculent de 6,8 % en juin et de 8,1 % depuis janvier, tandis que le poche de masse s’effondre de 66,2 % sur le mois et de près de 30 % à l’année. Seuls les reliés montrent une certaine résilience (+0,7 % depuis janvier).

Du côté du numérique, les tendances sont contrastées. Les ventes d’ebooks restent stables en juin et progressent de 2,4 % sur six mois, atteignant 526,7 millions de dollars. Plus dynamique encore, le livre audio numérique poursuit son ascension : +16,9 % en juin et +5,3 % depuis le début de l’année, pour un total de 500,8 millions de dollars. À l’inverse, l’audio physique s’enfonce, en recul de 35,5 % en cumul annuel.

Les presses religieuses offrent une note positive, avec une hausse de 2,2 % en juin, tirée par les ventes de reliés. Toutefois, la progression reste marginale sur l’année (+0,1 %).

Les manuels d’enseignement supérieur affichent de meilleures performances, en hausse de 5,2 % depuis janvier, malgré un léger repli en juin. En revanche, les ouvrages professionnels subissent une forte contraction : -14,8 % sur le mois et -7,7 % depuis le début de l’année.





