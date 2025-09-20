Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les éditeurs proposent eux-mêmes les ouvrages en lice

À l’instar de la Librairie des Grands Caractères

Un livre en grands caractères n’est pas simplement un livre dont la police est agrandie — ce serait malheureusement trop facile. Dès sa création, la Librairie des Grands Caractères a mis en place des critères techniques de sélection afin de garantir la lisibilité des ouvrages proposés. L’objectif est d’assurer une lecture fluide et accessible à toutes les personnes malvoyantes.

Ces critères se sont affinés au fil des années, grâce aux études régulièrement publiées sur l’accessibilité de la lecture. Ils sont aujourd’hui clairement présentés dans le guide Sept clés pour une lecture fluide et accessible avec les livres en grands caractères.

Ainsi, tout ouvrage conforme à ces critères trouve sa place dans les rayons de la Librairie des Grands Caractères. Seule la question de la lisibilité détermine sa présence, sans aucun autre filtre éditorial ou thématique. La Librairie propose donc l’ensemble des titres disponibles en grands caractères, laissant aux lecteurs le soin de faire leur choix.

Les votants feront leur choix

S’inspirant de ce modèle, l’Association des Amis des Grands Caractères a décidé que, pour ce Prix, aucun jury ni comité de lecture ne serait constitué. Les éditeurs participants proposeront eux-mêmes les ouvrages en lice, et seuls les lecteurs désigneront, en deux tours de scrutin, d’abord les finalistes puis le lauréat.

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères a pour ambition de valoriser la qualité éditoriale des ouvrages publiés dans ce format et de donner la parole à tous ceux qui en sont concernés. Le choix du lauréat revient donc exclusivement à ce public, au premier rang duquel figurent les lecteurs eux-mêmes.

Seulement trois livres par éditeur

Chaque éditeur pourra présenter jusqu’à trois titres en grands caractères, un plafond fixé pour garantir l’équité entre les maisons d’édition dont la production est abondante et celles, plus modestes, qui publient moins de volumes.

Pour être retenus dans la sélection du Prix, les ouvrages devront être disponibles à la vente, respecter les critères de lisibilité pour les personnes malvoyantes, afficher une taille de police comprise entre 16 et 25 points et avoir été publiés au cours des douze derniers mois.

La date limite de dépôt des ouvrages par les éditeurs est fixée au 15 octobre. La liste complète des livres en lice sera dévoilée à partir de cette date sur le site dédié au prix : www.prixgrandscaracteres.fr.

La réussite de ce prix reposera sur la participation la plus large possible. Plus il rassemblera de votants — qu’il s’agisse des lecteurs de livres en grands caractères, de leurs proches, des bibliothèques, des médiathèques ou encore de tous ceux qui soutiennent une édition plus accessible — plus le Prix des lecteurs de livres en grands caractères contribuera à faire connaître une édition encore trop méconnue.

