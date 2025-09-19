Simon Chevrier, Goncourt du premier roman : "Chaque mot est pesé"

Pour Simon Chevrier, être à Besançon n’est pas anodin : « C’est l’un des grands festivals de la rentrée. Je suis très heureux d’y être invité. Le fait d’avoir obtenu le Goncourt du premier roman en mai m’a ouvert des portes : cela permet de participer à de tels salons, de rencontrer le public et d'échanger autour du livre. »

« L’écriture est venue pour soulager »

Le Goncourt du premier roman, Simon Chevrier ne l’avait pas anticipé : « J’ai été assez surpris du choix, sachant qu’il y avait quand même des pointures dans la liste, comme l'ouvrage d’Adèle Yon, unanimement salué par la critique. Le fait de l’avoir emporté a été une vraie surprise. » Pourquoi ce récit a-t-il retenu l’attention d'un jury peu reconnu pour ses audaces ? L'auteur, qui n'a jamais discuté de ce choix avec les jurés, suppose : « Le soin apporté au travail stylistique, à la forme du texte, a compté. C’est une œuvre littéraire. Même si elle est nue, chaque mot est pesé. »

Photo sur demande met en scène un étudiant toulousain, vendeur et veilleur de nuit, qui mène une double vie comme escort sur Grindr. Son annonce est sans détour : « Étudiant en langues, amant sur mesure pour hommes cultivés. Prix et photos sur demande. »

La photographie devient le fil rouge du récit, notamment une image de Peter Hujar datée de 1981, représentant Daniel Shock, un jeune homme se suçant le pied. Le narrateur s’obsède pour ce modèle inconnu, au moment même où il risque de perdre son père. De cette juxtaposition naît une tension singulière : entre le corps désiré et le corps mourant, entre la brutalité des passes et la pudeur des adieux.

« L’écriture est venue pour soulager, nous confie Simon Chevrier. Pour penser des mots par rapport à ce moment de ma vie. À force de prendre des notes, j’ai eu envie d’en faire un livre et d’essayer d’aller au bout du projet. »

S'éloigner du misérabilisme

Son texte brille par une sobriété proche de l’écriture blanche, qui, paradoxalement, dégage une vitalité et une intensité saisissantes. Le narrateur n’apparaît pas comme dépressif, mais habité par une angoisse sourde.

Simon Chevrier explique : « Au début, j’avais parfois tendance à tomber dans les écueils de la psychologisation. Je m’en suis rendu compte, ça pouvait amener du pathétique ou du misérabilisme. Ce n’était pas ma visée. » En ajustant sa langue, il s'est laissé la possibilité de faire confiance au lecteur. « L’idée était de ne pas imposer un jugement de valeur à travers les pensées du personnage. Il doit interpréter par lui-même, à travers ses gestes et ses actes », résume le primo-romancier.

Cette exigence a sans doute compté dans la reconnaissance obtenue. Et ce Goncourt n’a pas tardé à produire ses effets… « Ça a décuplé les ventes. Ça a permis de mettre en lumière le texte, d’obtenir une presse différente. Vraiment, c’est la communication autour du prix qui a permis aux lecteurs de le découvrir. »

Photo sur demande, plus qu’un premier roman prometteur, s'est révélé une radiographie sensible de notre époque, où se croisent les héritages des années 80, la brutalité du présent et l’intime le plus fragile. Derrière la désinvolture apparente, Simon Chevrier impose une voix singulière, prête à compter. L’avenir ? « Le prochain roman sortira en 2027. Il est déjà terminé », nous révèle l'auteur.

