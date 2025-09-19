Simon Chevrier, Goncourt du premier roman : "Chaque mot est pesé"

Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.
Le 19/09/2025 à 21:00 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
19/09/2025 à 21:00
0
Commentaires
2
Partages
Pour Simon Chevrier, être à Besançon n’est pas anodin : « C’est l’un des grands festivals de la rentrée. Je suis très heureux d’y être invité. Le fait d’avoir obtenu le Goncourt du premier roman en mai m’a ouvert des portes : cela permet de participer à de tels salons, de rencontrer le public et d'échanger autour du livre. »
Le Goncourt du premier roman, Simon Chevrier ne l’avait pas anticipé : « J’ai été assez surpris du choix, sachant qu’il y avait quand même des pointures dans la liste, comme l'ouvrage d’Adèle Yon, unanimement salué par la critique. Le fait de l’avoir emporté a été une vraie surprise. » Pourquoi ce récit a-t-il retenu l’attention d'un jury peu reconnu pour ses audaces ? L'auteur, qui n'a jamais discuté de ce choix avec les jurés, suppose : « Le soin apporté au travail stylistique, à la forme du texte, a compté. C’est une œuvre littéraire. Même si elle est nue, chaque mot est pesé. »
Photo sur demande met en scène un étudiant toulousain, vendeur et veilleur de nuit, qui mène une double vie comme escort sur Grindr. Son annonce est sans détour : « Étudiant en langues, amant sur mesure pour hommes cultivés. Prix et photos sur demande. »
La photographie devient le fil rouge du récit, notamment une image de Peter Hujar datée de 1981, représentant Daniel Shock, un jeune homme se suçant le pied. Le narrateur s’obsède pour ce modèle inconnu, au moment même où il risque de perdre son père. De cette juxtaposition naît une tension singulière : entre le corps désiré et le corps mourant, entre la brutalité des passes et la pudeur des adieux.
« L’écriture est venue pour soulager, nous confie Simon Chevrier. Pour penser des mots par rapport à ce moment de ma vie. À force de prendre des notes, j’ai eu envie d’en faire un livre et d’essayer d’aller au bout du projet. »
Son texte brille par une sobriété proche de l’écriture blanche, qui, paradoxalement, dégage une vitalité et une intensité saisissantes. Le narrateur n’apparaît pas comme dépressif, mais habité par une angoisse sourde.
Simon Chevrier explique : « Au début, j’avais parfois tendance à tomber dans les écueils de la psychologisation. Je m’en suis rendu compte, ça pouvait amener du pathétique ou du misérabilisme. Ce n’était pas ma visée. » En ajustant sa langue, il s'est laissé la possibilité de faire confiance au lecteur. « L’idée était de ne pas imposer un jugement de valeur à travers les pensées du personnage. Il doit interpréter par lui-même, à travers ses gestes et ses actes », résume le primo-romancier.
À LIRE - "Présume de tes forces, elles viendront" : la devise de Clothilde Chauvin
Cette exigence a sans doute compté dans la reconnaissance obtenue. Et ce Goncourt n’a pas tardé à produire ses effets… « Ça a décuplé les ventes. Ça a permis de mettre en lumière le texte, d’obtenir une presse différente. Vraiment, c’est la communication autour du prix qui a permis aux lecteurs de le découvrir. »
Photo sur demande, plus qu’un premier roman prometteur, s'est révélé une radiographie sensible de notre époque, où se croisent les héritages des années 80, la brutalité du présent et l’intime le plus fragile. Derrière la désinvolture apparente, Simon Chevrier impose une voix singulière, prête à compter. L’avenir ? « Le prochain roman sortira en 2027. Il est déjà terminé », nous révèle l'auteur.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
DOSSIER - Besançon fête dix années de passions littéraires
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 02/01/2025
180 pages
Stock
19,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul.
19/09/2025, 17:03
À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…
17/09/2025, 12:45
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
16/09/2025, 18:51
Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.
08/09/2025, 10:11
Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ? Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.
04/09/2025, 15:29
La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.
04/09/2025, 11:56
400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.
03/09/2025, 17:26
Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.
02/09/2025, 12:19
Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.
01/09/2025, 10:49
De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique.
25/08/2025, 09:57
Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.
24/08/2025, 19:45
Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ».
24/08/2025, 16:12
À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.
20/08/2025, 14:39
On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie.
29/07/2025, 08:00
Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.
17/07/2025, 15:20
Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.
16/07/2025, 17:31
À propos de l’écriture poétique de Habib Tengour, le peintre et néanmoins poète Hamid Tibouchi disait qu’elle est surprise, enchantement, fuite, élargissement du domaine des possibles et dépassement des frontières, tant linguistiques que culturelles. Une « écriture chahutée, travaillée à la machette », insistait-il dans le propos accompagnant ses illustrations calligraphiées à « Ta voix vit/Nous vivons » (Apic Éditions, 2019), le vibrant hommage versifié qu’a rendu l’auteur du « Vieux de la montagne » (Sindbad, 1983) à Mahmoud Darwich.
15/07/2025, 10:22
Quand on rencontre pour la première fois Olivier ByShoö, on découvre un artiste graphiste urbain, un amoureux du Marais Breton et l’auteur du Miroir de La Gorge Bleue (autoédition). Loin de brouiller les pistes, les passions qu’habitent ce talentueux pluridisciplinaire sont complémentaires et enrichissent mutuellement sa créativité.
10/07/2025, 10:28
Journaliste marocain établi au Canada, Saad Bouzrou vient de publier, à compte d’auteur, son premier roman, La loi du plus fou. Un premier essai romanesque qui traite d’un sujet tabou dans la société marocaine : la superstition. C’est « une interrogation sur ce qui se passe quand la foi devient un instrument de pouvoir et d’asservissement », nous confie-t-il. Quelles ont été les motivations de l’écriture de ce roman ? Pourquoi l’auteur a-t-il opté pour l’autoédition ? Un entretien mené par Karim El Haddady.
30/06/2025, 14:35
Docteure en Histoire de l’Art, médiéviste et commissaire d’exposition, Laurence Meiffret a choisi de revenir sur la figure, désormais bien oubliée, de Génica Athanasiou (1897-1966). Originaire de Bucarest, Génica demeure célèbre pour avoir partagé la vie d’Antonin Artaud, puis celle du réalisateur Jean Grémillon. Pourtant, l’actrice existe derrière la muse, ou plutôt derrière l’anti-muse, pour reprendre les termes de Laurence Meiffret. Par Etienne Ruhaud.
24/06/2025, 10:27
Amélie Maillot, PDG de DG Diffusion, développe une approche claire et pragmatique du métier de diffuseur. Implanté près de Toulouse, le groupe accompagne plus de 150 éditeurs avec des contrats transparents et des services adaptés à leurs besoins. Elle revient pour ActuaLitté sur la stratégie et les engagements de l'entreprise.
23/06/2025, 16:21
Fin 2018, Héloïse d'Ormesson confiait au micro de RTL : « Mon père souhaitait qu’on donne ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France, ce qu’on va faire. » Sept ans plus tard, ce 26 juin, son souhait a finalement été exaucé : une soixantaine de chemises cartonnées, garnies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoindront les collections de la BnF, où elles seront désormais conservées, inventoriées et accessibles aux chercheurs, comme au grand public.
20/06/2025, 18:46
On a beaucoup écrit sur l’âge charnière entre la fin de l’adolescence et l’amorce de la période adulte. Loin des clichés et des facilités, Christophe Perruchas campe le décor de son récit en Vendée, la plage de Saint Jean de Mont sur laquelle pendant quatre ans, de 1990 à 1994, son personnage va vendre des chouchous aux vacanciers.
19/06/2025, 09:43
À l’occasion de son dixième anniversaire, le musée des Confluences dresse le bilan d’une décennie d’expériences partagées avec le public. Fréquentation record, expositions marquantes, ouverture aux tout-petits, diffusion littéraire… Entretien avec Cédric Lesec, directeur des relations extérieures, qui revient sur les mutations d’un musée pas tout à fait comme les autres.
12/06/2025, 09:35
La bande dessinée s’affirme dans les Hauts-de-France comme un art majeur, porté notamment par les Rendez-vous de la BD d’Amiens qui gagnent en reconnaissance. Pour François Annycke, directeur de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L) et coprésident de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), ce succès s’accompagne d’une structuration inédite de la filière BD sur le territoire. Une dynamique éclairée par l’entretien qu’il nous a accordé – où transparaît aussi l’inquiétude face à la fragilité grandissante des festivals littéraires.
10/06/2025, 10:07
« Je suis payé pour surfer, qu’est-ce que je vais aller foutre en Ukraine ? », se demandait Damien Castera au moment où éclate l’offensive russe en 2022. Pourtant, trois ans plus tard sort La liberté ne meurt jamais (Gallimard), récit où le surfer, aventurier et désormais écrivain publié à la Blanche revient sur ses trois voyages en Ukraine entre mars 2022 et mars 2024. Entre l’influence de Kessel et la naissance d’une nation en temps de guerre, nous avons discuté avec lui de son expérience.
02/06/2025, 17:28
Voici les Editions Teny, pépite montante de l’édition malgache. Fano Razafimamonjiraibe est discret. Il entre sans faire de bruit, transporte son sac à dos souvent bien chargé… On pourrait presque ne pas le remarquer. Mais lorsqu’il sort ses livres, c’est un éclat de couleurs qui saute aux yeux : ce jeune éditeur, qui puise son inspiration dans tout ce qui l’entoure. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa)
01/06/2025, 12:30
Singulier roman ! Un Christ apaisé, quasiment hippie, en orne la couverture, sur fond de ciel bleu. On y croise Jésus, donc, devenu luthier, ou encore Marie-Madeleine, ou plutôt sa réincarnation. D’étranges meurtres se produisent, sur des jeunes filles devenues poupées empaillées, tandis que le messie a un fils… Tradition chrétienne et mythologie païenne se mêlent, pour fonder une sorte de théogonie inédite, faisant de L’Absolue rencontre un livre hybride, inclassable. Publié par les soins de Jacques Cauda à « La Bleu-Turquin » (éditions Douro), illustré par Nicolas Le Bault, ce nouvel opus signé Frederika Abbate surprend autant qu’il séduit. Par Etienne Ruhaud.
26/05/2025, 11:36
Dix-sept ans après la parution de son premier livre aux Moutons Électriques, Jean-Philippe Jaworski, sans doute l’auteur le plus littéraire de la fantasy française contemporaine, rejoint les éditions Denoël. Une nouvelle maison pour cet écrivain d’une rare fidélité, et une nouvelle trilogie à venir, toujours ancrée dans l’univers dense et âpre des Rois du monde. À l’occasion des Imaginales 2025, rencontre avec ce Lorrain discret et constant, tout aussi fidèle au rendez-vous du festival spinalien.
25/05/2025, 15:03
Le casting international des Imaginales cru 2025 est particulièrement riche. Parmi eux, les Américaines Rebecca F. Kuang, Jasmine Mas ou Lauren Roberts, les Britanniques John Gwynne et Clare Sager, ou encore la Canadienne Natalie Zina Walschots. L'Asie a également été représentée, par une autrice rare, qui mêle avec un talent peu commun l'horreur et la douceur, la Coréenne Bora Chung.
25/05/2025, 08:55
Il aura fallu près de 10 ans pour que la série de Fabien Cerutti, Le Bâtard de Kosigan, atteigne la consécration : le Prix du Roman Francophone des Imaginales 2025. Le roman lauréat, Un Printemps de sang, toujours publié chez Mnémos, est en réalité la première histoire qu'il a écrite : « J'ai rédigé tout le reste comme un prélude », nous assure-t-il, et de compléter : « Tous les romans ont leur histoire particulière, mais celui-ci occupe une place spéciale : c’est le point d’origine. »
24/05/2025, 18:15
Le nouveau numéro de la revue Bibliodiversité, intitulé « Les (r)évolutions de la lecture », vient d'être publié par les éditions Double Ponctuation, en partenariat avec l'Alliance internationale de l'édition indépendante. À l'occasion de sa sortie, ActuaLitté s'est entretenu avec Florie Boy et Coline Renaudin, deux bibliothécaires toulousaines qui sont allées à la rencontre des adolescents de la médiathèque José Cabanis.
19/05/2025, 17:46
Au Salon du livre de Turin, cette année, nous avons rencontré deux professionnelles de l’édition entre France et Italie : la traductrice Lise Caillat, traductrice, entre autres, d’Alessandro Baricco, et la libraire de La Libreria à Paris, Florence Raut. Elles nous ont expliqué ce que signifie pour elles se déplacer à Turin et venir respirer l’ambiance du Salon.
19/05/2025, 16:08
Teresa Cremisi, présidente d’Adelphi, est responsable de la section du programme du Salon du livre de Turin consacrée à l’édition. Nous avons assisté aux rencontres avec deux grandes figures de l’édition italienne : Elisabetta Sgarbi et Paolo Repetti. Ce fut pour eux l’occasion de revenir sur la fondation de leurs maisons et de partager leur vision du rôle de l’éditeur.
18/05/2025, 21:56
Directrice générale des Humanoïdes Associés, Marie Parisot se retrouve par conséquent à la tête de l’iconique revue Métal Hurlant. Alors que cette dernière célèbre ses 50 ans, elle sera présente lors des Rendez-vous de la Bande dessinée d’Amiens. Entretien, entre rétrofutur et néopassé.
17/05/2025, 12:42
Nous avions découvert la maison d’édition Prehistorica lors du Salon du livre de Turin 2021, attirés par la silhouette de la tour Eiffel qui se détachait en toile de fond de leur stand. Quatre ans plus tard, le projet a mûri, tout en restant fidèle à l’inspiration fondatrice de l’éditeur Gianmaria Finardi : faire connaître la littérature française en Italie, à travers une politique d’auteur rigoureuse.
17/05/2025, 11:11
Autres articles de la rubrique À la loupe
Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.
19/09/2025, 14:56
30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...
17/09/2025, 17:25
Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…
17/09/2025, 10:26
La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.
16/09/2025, 09:32
Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.
15/09/2025, 10:23
Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones.
15/09/2025, 09:00
Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.
10/09/2025, 07:00
Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.
09/09/2025, 09:30
Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...
08/09/2025, 12:12
En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.
08/09/2025, 11:01
À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.
08/09/2025, 10:59
Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien.
08/09/2025, 09:00
Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.
06/09/2025, 15:58
De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.
06/09/2025, 11:10
Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique.
03/09/2025, 10:07
La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....
03/09/2025, 08:49
Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.
02/09/2025, 17:42
Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.
02/09/2025, 15:22
Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.
01/09/2025, 11:07
Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.
01/09/2025, 09:00
Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…
29/08/2025, 19:19
Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.
27/08/2025, 10:20
La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .
26/08/2025, 15:55
La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant.
26/08/2025, 11:52
Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles.
26/08/2025, 10:59
Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.
25/08/2025, 18:55
Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.
25/08/2025, 09:41
Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.
23/08/2025, 10:15
Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).
20/08/2025, 13:30
Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.
19/08/2025, 11:28
Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.
19/08/2025, 11:18
Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...
19/08/2025, 09:56
Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.
18/08/2025, 16:28
Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.
18/08/2025, 10:02
Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.
18/08/2025, 08:00
Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse.
17/08/2025, 08:34
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Commenter cet article