Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine

Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.
Le 20/09/2025 à 12:19 par Auteur invité
20/09/2025 à 12:19
Les signataires précisent que cette tribune a été rédigée avant l'entrée des chars israéliens dans la ville de Gaza le 18 septembre.
L'illustration principale est réalisée par Beatrice Alemagna, reproduite avec son aimable autorisation.
Le 5 septembre dernier, plus de 500 professionnel·les du monde du livre jeunesse et de l'éducation ont fait paraître une tribune adressée au gouvernement britannique, tribune initiée par Joseph Nhan-O’Reilly, défenseur international des droits et de l'éducation des enfants et Chris Haughton, illustrateur jeunesse récemment arrêté à Londres pour son soutien affiché à Palestine Action.
A l'instar de nos collègues d'Outre-Manche, nous lançons aujourd'hui un appel similaire depuis la France. En tant que professionnel·les du livre jeunesse et de l'éducation, nous oeuvrons à protéger, inspirer et autonomiser les enfants partout dans le monde.
Nous sommes horrifié·es par le massacre de plus de 19 000 enfants à Gaza, par les milliers d'autres qui ont été blessés, mutilés, sont devenus orphelins, ainsi que par la famine et le blocus que leur inflige l'Etat d'Israël.
Nous nous sentons obligé·es de prendre la parole pour les défendre. Nous sommes indigné·es par l'incapacité persistante de la communauté internationale à mettre fin au génocide et à demander des comptes à ses responsables.
Nous sommes également profondément préoccupé·es par les efforts visant à réprimer les manifestations et à restreindre la liberté d'expression. Tout comme la décision du gouvernement britannique de qualifier de « terroriste » le groupe Palestine Action, est absurde, en France, la procédure de dissolution du collectif Urgence Palestine et la récente perquisition contre l'Union Juive Française pour la Paix n'ont pas lieu d'être.
Nous avons aussi été particulièrement ébranlé·es par la suspension fin mars d'une enseignante qui avait accepté la minute de silence réclamée par ses élèves suite à la rupture du cessez-le-feu causant 400 morts à Gaza en une journée, dont 117 enfants. De manière générale, les personnes manifestant leur solidarité ne devraient pas être inquiétées ou entravées comme c'est pourtant le cas.
En tant que personnes engagées dans la défense de la liberté d'écrire, de s'exprimer et de manifester sans crainte, nous considérons cette évolution avec une grande inquiétude.
Si nous ne pouvons pas parler librement du génocide du peuple palestinien, si nous ne pouvons pas condamner ceux qui le permettent et soutenir ceux qui y résistent, alors que recouvre le droit à la liberté d'expression?
Nous demandons au gouvernement français de renoncer à la dissolution de Urgence Palestine ainsi qu'aux poursuites contre l'Union Juive Française pour la Paix et de stopper les procédures et les procédés qui visent à criminaliser les manifestations de soutien à Gaza.
Toutes les grandes organisations de défense des droits humains reconnaissent qu'il s'agit d'un génocide. Nous exhortons le gouvernement français à faire de même et à respecter ses obligations légales qui en découlent, notamment en mettant fin à tout commerce militaire et à toute autre coopération militaire avec Israël ainsi qu’en appelant au respect du droit international.
Nous attendons aussi du gouvernement français (comme l'a fait le gouvernement espagnol) qu'il demande officiellement la protection de ses ressortissant·es actuellement en route pour Gaza sur les flottilles humanitaires.
Nous ne pouvons nous taire alors que des enfants sont tués, affamés et privés de leurs droits élémentaires, définis et garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Leur vie, leur histoire et leur avenir comptent. Notre engagement envers eux nous oblige à nous exprimer, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que tous les enfants du monde puissent vivre et grandir dignement, en paix et en sécurité.
Cette tribune signée par plus de 300 personnes reste ouverte aux nouvelles signatures sur ce site, où se trouve aussi la liste complète des signataires à ce jour.
Liste des 100 premières et premiers signataires :
• Marguerite Abouet, scénariste-illustratrice
• Albertine, illustratrice
• Beatrice Alemagna, autrice-illustratrice
• Géraldine Alibeu, illustratrice
• Thomas Baas, illustrateur
• Ronan Badel, auteur-illustrateur
• Ramona Badescu, autrice
• Anne-Gaelle Balpe, autrice
• Marianne Barcilon, illustratrice
• Nathalie Beau, critique et formatrice
• Sandrine Beau, autrice
• Hubert Ben Kemoun, auteur
• Fred Bernard, auteur-illustrateur
• Emmanuelle Beulque, éditrice
• Julien Billaudeau, illustrateur
• Muriel Bloch, autrice, conteuse
• Serge Bloch, dessinateur
• Mélanie Body, autrice-illustratrice
• Anne-Laure Bondoux, écrivaine
• Laetitia Bourget, autrice
• Emile Bravo, auteur BD
• Marion Brunet, autrice
• Sophie Castelneau, Resp. EAC, Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine–Saint-Denis
• Lucie Cauwe, journaliste spécialiste du livre jeunesse
• Cécile Cée, autrice-illustratrice
• Ingrid Chabbert, scénariste
• Carole Chaix, illustratrice
• Benjamin Chaud, illustrateur
• Jean Claverie, auteur-illustrateur
• Janik Coat, auteure-illustratrice
• Joanna Concejo, autrice-illustratrice
• Alex Cousseau, auteur
• Kitty Crowther, autrice-illustratrice
• Jihad Darwiche, auteur
• Layla Darwiche, conteuse, autrice
• Rebecca Dautremer, autrice-illustratrice
• Marie Desplechin, autrice
• Françoise Diep, conteuse
• Nathalie Dieterlé, autrice-illustratrice
• Mathilde Domecq, autrice
• Olivier Douzou, auteur-illustrateur
• Malika Doray, autrice-illustratrice
• Charlotte Erlith, autrice
• Natali Fortier, auteure-illustratrice
• Bernard Friot, auteur, traducteur
• Aurelia Fronty, autrice-illustratrice
• Praline Gay-Para, autrice, conteuse
• Ilya Green, autrice-illustratrice
• Yves Grevet, auteur
• Gaia Guasti, autrice
• Guillaume Gueraud, auteur
• Antoine Guilloppé, auteur-illustrateur
• Ghislaine Herbéra, autrice-illustratrice
• Vanessa Hié, illustratrice, autrice
• Florence Hinckel, autrice
• Emmanuelle Houdard, autrice-illustratrice
• Odile Josselin, éditrice
• Sandra Le Guen, autrice
• Thierry Lenain, auteur
• Christophe Léon, auteur
• Jeanne Macaigne, illustratrice
• Jessie Magana, autrice
• Thierry Magnier, éditeur, auteur
• Pascale Maret, autrice
• Mathis, auteur-illustrateur
• Florence Médina, autrice
• Henri Meunier, auteur-illustrateur-scénariste
• Marie-Aude Murail, écrivaine
• Aurélie Neyret, autrice-illustratrice
• Nob, auteur BD
• Nathalie Novi, autrice-illustratrice
• Fleur Oury, autrice-illustratrice
• Martin Page, écrivain
• Fanny Pageaud, autrice-illustratrice
• Céline Patenotte, professeur-documentaliste
• Sylvain Patthieu, auteur
• François Place, auteur-illustrateur
• Sandra Poirot Cherif, autrice-illustratrice
• Claude Ponti, auteure
• Sandrine Revel, dessinatrice
• Samuel Ribeyron, auteur-illustrateur
• Anouk Ricard, autrice-illustratrice
• Constance Robert-Murail, autrice
• Rémi Saillard, illustrateur
• Eric Sanvoisin, auteur
• Thomas Scotto, auteur
• Alain Serres, auteur, éditeur
• Karin Serres, autrice
• Stéphane Servant, auteur
• Emmanuelle Soler, créatrice de podcast
• Grégoire Solotareff, auteur-illustrateur plasticien
• Julia Spiers, autrice-illustratrice
• Natalie Tual, autrice, compositrice
• Claire Ubac, autrice
• Sophie Van der Linden, autrice
• Flore Vesco, autrice
• Séverine Vidal, autrice
• Hélène Vignal, autrice
• Vincent Villeminot, auteur
• Julia Wauters, illustratrice
• Jo Witek, autrice
• Germano Zullo, auteur
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
