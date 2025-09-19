"Présume de tes forces, elles viendront" : la devise de Clothilde Chauvin

Dans leur premier album, publié chez Casterman, les soeurs Chauvin entraînent le lecteur dans une société où les apparences règnent en maîtresses absolues et où vice et vertu s’affrontent pour le pouvoir. Inspiré du XVIIIᵉ siècle européen, ce monde voit le rang social des habitants déterminé par le nombre de piastres qu’ils possèdent — une monnaie universelle qui reflète la réputation de chacun, se gagne ou se perd au gré des faveurs et des disgrâces.

Dans les bas-fonds de la ville, la jeune Célimène, chiffonnière à la volonté indomptable, se lance dans « la course aux honneurs » : une aventure périlleuse, faite de ruses et de sacrifices, pour conquérir les plus hauts sommets de la société. Petite Célimène est partie en guerre... chiffonnière elle était, reine elle pourrait devenir...

Autrice-réalisatrice formée à l’école Émile Cohl de Lyon, Clothilde Chauvin a d’abord travaillé comme assistante storyboard et à la réalisation, avant d’exercer comme charadesigneuse dans l’animation.

Mais au-delà d'un CV, il y a la personnalité, les goûts, les rêves et les valeurs qui animent la dessinatrice. Pour mieux découvrir Clothilde Chauvin, rien de tel que de la soumettre au fameux questionnaire de Proust, où elle se révèle avec spontanéité.

Deux planches de Versatile, signées Clothilde et Hosanna Chauvin. Casterman.

Le questionnaire de Proust de Clothilde Chauvin :

Ma vertu préférée :

La justice.

La qualité que je préfère chez un homme :

Le courage.

La qualité que je préfère chez une femme :

Le courage aussi.

Le principal trait de mon caractère :

Joyeuse.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis :

La joie, les rires.

Mon principal défaut :

La flemme, la paresse.

Mon occupation préférée :

Lire. (Même si j’aime aussi dessiner, c’est la lecture qui me détend le plus.)

Mon rêve de bonheur :

Avoir une famille.

Quel serait mon plus grand malheur :

Ne plus avoir aucun projet.

Ce que je voudrais être :

Une grande autrice de bande dessinée, et quelqu’un qui fait du bien autour de moi.

Le pays où je désirerais vivre :

L’Islande, juste derrière la France

La couleur que je préfère :

Le vert — surtout les verts tirant vers le bleu, ou les verts printaniers, lumineux, chaleureux.

La fleur que j’aime :

La marguerite

L’oiseau que je préfère :

Le rouge-gorge, que je voyais depuis ma chambre d’enfant.

Mes auteurs favoris en prose :

Jean Anouilh, Virgil Gheorghiu.

En poésie :

Rimbaud, dont j’ai beaucoup aimé les poésies adolescentes.

Mes héros de fiction :

Thorgal, Arsène Lupin.

Mes héroïnes de fiction :

Aucune en particulier ne me vient à l’esprit.

Mes compositeurs ou chanteurs favoris :

Ben Mazué, pour ses textes et ses mélodies.

Mes peintres favoris :

Les impressionnistes, en particulier Berthe Morisot et Renoir.

Mes héros dans la vie réelle :

Ma sœur, mes parents, mon amoureux.

Mes héroïnes dans l’histoire :

Jeanne d’Arc.

Mes noms favoris :

Gaëlle, Alban.

Ce que je déteste par-dessus tout :

La médiocrité.

Les personnages historiques que je méprise le plus :

Aucun en particulier.

Le fait militaire que j’admire le plus :

La prise d’Orléans par Jeanne d’Arc.

La réforme que j’estime le plus :

Je préfère ne pas répondre, je ne m’y connais pas assez politiquement.

Le don de la nature que je voudrais avoir :

L’éloquence, l’aisance dans la parole.

Comment j’aimerais mourir :

En paix.

À LIRE - Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

L’état d’esprit actuel :

Je me sens bien.

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence :

La culpabilité, la dureté envers soi-même.

Ma devise favorite :

« Présume de tes forces, elles viendront. » (Devise de mon adolescence.)

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Besançon fête dix années de passions littéraires

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com