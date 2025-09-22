Odyssées modernes : héros d’hier, imaginaires d’aujourd’hui

Samedi 20, 11 h 10 : « Les odyssées modernes ». Autour de la table, Natacha Vas-Deyres mène l’échange avec Pierre Bordage, Alain Musset, Ayavi Lake et Éric Henninot. Au menu, l’héritage des mythologies antiques et médiévales revisité par les littératures de l’imaginaire : figures héroïques, récits de traversée, détours par la SF et la fantasy pour renouveler l’épopée.

Dimanche 21, 10 h 00 : « Tourner à gauche après le Gondor ». Anne Besson, avec l’association Tolkiendil, guide une balade très précise dans la Terre du Milieu : cartographie des routes, haltes à Fondcombe, héritages et prolongements chez les épigones de Tolkien. Une conférence qui relit les classiques et trace des voies pour lecteurs aguerris comme nouveaux venus.

Samedi 20, 17 h 30 : « Les futurs des passés ». Ugo Bellagamba et Jean-Christophe Caillon déroulent un jeu de piste à travers les âges : TARDIS, DeLorean, machines de Wells… L’uchronie s’y fait atelier d’idées, entre bifurcations de l’Histoire et scénarios multiples où l’avenir s’écrit au conditionnel.

