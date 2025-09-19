Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

L’auteur confie d’abord le plaisir de revenir à Livres dans la Boucle, pour la seconde fois, mais avec un sentiment d’ancrage particulier : « J’ai ma grand-mère paternelle qui est originaire de Franche-Comté, pas loin de Pontarlier. Donc je me sens assez bien, depuis que je suis arrivé tout à l’heure. Je me sens en pays familier. » S’il n’a qu’un souvenir diffus de sa première participation, il y a quatre ans, il a gardé en mémoire « le charme particulier » de la ville de Victor Hugo, et « le monde présent au salon ».

Désir de Modiano, nécessité de Balzac

L’Amour moderne s'ouvre par un drame : un massacre au sein d’une famille bourgeoise. Louis-Henri de La Rochefoucauld s'inspire d’une histoire qu'il a connue quand il était en CM1, en 1994 : « Un homme, pris dans un délire paranoïaque, tue sa femme et deux de ses trois enfants. Ça m’a beaucoup marqué, même si j’en garde un souvenir assez flou. J’ai toujours voulu écrire sur cette histoire, mais je ne voulais pas en faire un récit d’enquête. Je voulais donner une ambiance à la Patrick Modiano. »

Pendant trente ans, ce drame a flotté dans sa mémoire, sans jamais se fixer dans une forme littéraire. Le déclic est venu lorsqu’il a songé à l’intégrer dans une structure plus romanesque : « Je voulais écrire un vaudeville à trois personnages, mais pas trop frivole. Je voulais qu’il y ait un fond plus grave. » L’affaire tragique et le triangle amoureux se sont alors emboîtés pour composer la trame de ce roman.

Ce qui frappe, dans L’Amour moderne, c’est cette manière de décrire un monde — ici le cinéma et plus généralement le showbiz — à la fois avec humour et cruauté, comme une véritable étude de mœurs. Il nous avait déjà fait le coup avec son précédent roman, croquant avec mordant et talent le monde des Lettres à l'âge des directeurs financiers. On pense à Balzac, un héritage revendiqué par l'auteur : « J’aime la manière dont il a croqué certains types humains, parfois de manière cruelle. J’aime mettre en scène des personnages comme ça, des types sociaux, sans qu’ils soient caricaturaux. Et puis je décris des milieux que je connais : certains cercles privilégiés parisiens et le petit cirque culturel. Au moins, on ne peut pas me taxer d’appropriation culturelle : j’écris sur ce que je connais ! »

Une autre grande chroniqueuse de la haute société et ses vanités a donné l’impulsion immédiate à cet ouvrage : Françoise Sagan. « Le livre est né en lisant Le miroir égaré, un triangle amoureux dans le monde du théâtre. Ça m’a donné envie d’explorer ce jeu entre faux-semblants et illusions, propres au théâtre et au cinéma. » Des univers qui, par essence, cultivent l’artifice et la mise en scène : le décor rêvé pour raconter une histoire où tout est jeu de masques, et rien n'est offert.

La vie désillusionne, mais elle vaut le détour

Trois figures dominent ce récit : Michel Hugo, parrain du cinéma et ancien ministre de la Culture ; Albane, star déchue prise dans un mariage douloureux avec le premier ; et Ivan, dramaturge déçu. « Michel Hugo est une sorte de méchant de l'histoire, explique Louis-Henri de La Rochefoucauld, mais je voulais que ce soit un méchant avec du charme et de l’intelligence. Ivan, lui, me ressemble davantage : un homme désabusé mais prêt à revoir la vie en rose. Entre les deux, Albane est prise dans ce mariage douloureux avec Michel. Toute la question est : arrivera-t-elle à s’émanciper pour revivre une autre histoire ? »

Cette tension sentimentale est doublée d’une résonance tragique : « Albane est la sœur de la femme assassinée en ouverture du roman. Elle porte la mémoire de ce drame initial. Il y a dans son parcours une forme de fatalité, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus d’elle : la crainte sourde que l’histoire se répète, que la violence la rattrape à son tour. Son mariage douloureux ne fait qu’accentuer cette menace, comme si chaque geste, chaque humiliation, pouvait faire basculer la fiction vers la tragédie. »

Qu’est-ce que l’amour moderne ?

On retrouve dans ce roman le mélange de satire et de gravité qui caractérise l’œuvre de Louis-Henri de La Rochefoucauld. « J’adore l’humour en littérature, mais un livre uniquement humoristique est vain. En même temps, je n’aime pas l’accablement, la “littérature ouin-ouin” dont parle Frédéric Beigbeder. Je cherche un mélange de légèreté apparente et de profondeur. La littérature doit garder une vitalité, et pour moi ça passe souvent par l’humour. »

Loin d’édulcorer, après avoir décrit dans son précédent roman la financiarisation du monde de l’édition, il observe cette fois l’après-#MeToo. « Je décris des hommes de pouvoir qui ont mal agi et qui vivent une fin de règne. Michel Hugo incarne cet homme qui a eu tous les pouvoirs, mais s’est mal conduit. » Derrière la comédie, le constat est implacable : la France a basculé, des certitudes se sont effondrées.

Le romancier commente : « Je ne suis pas un néo-puritain, mais il était temps que certaines choses évoluent. Sans vouloir, comme dirait Boris Vian, “cracher sur la tombe” d’Ardisson, il suffit de revoir aujourd’hui certains passages de ses émissions par exemple : la manière dont il traitait les comédiennes ou les chanteuses paraît franchement déplaisante avec le recul. De ce point de vue, je crois qu’il y a eu une amélioration réelle et positive dans les rapports entre les sexes. »

Finalement c’est quoi L’amour moderne ? « J’ai pensé à L’amour fou de Breton, et je me souvenais de Rimbaud, “L’amour est à réinventer.” Je crois que génération après génération, on s’y casse les dents, mais il faut toujours y croire. Je déteste le nihilisme. Je pense que les sentiments purs ont de l’avenir. »

