Un intellectuel plongé dans le chaos des guerres modernes

Le héros, un intellectuel humaniste, a passé dix ans enfermé à tort. Réhabilité à sa sortie, il est nommé directeur d’un centre chargé de numériser ce patrimoine détruit ou voué à disparaître. Mais il assiste impuissant à l’effacement progressif du passé, remplacé par sa reproduction virtuelle.

En parallèle, il se heurte aux trafics d’art, aux pillages et à la corruption. Pris dans ces enjeux, il doit aussi composer avec ses propres incertitudes, ses souvenirs et ses amours. Son parcours le conduit finalement à l’hôpital, parmi les blessés, après avoir été violemment agressé.

Les Éditions Moby Dick nous en offrent les premières pages en avant-première :

Frédéric Castaing, Expert en autographes et documents historiques, est un amoureux de littérature et cinéma. Petit-fils de Madeleine Castaing, la célèbre décoratrice antiquaire et protectrice de Soutine, Frédéric a ouvert sa propre voie. D’abord professeur d’histoire, il est très engagé dans le marché de l’art et devient entre 2004 et 2010 Président du SLAM (Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne) puis de la CNE (Compagnie Nationale des Experts en Œuvres d'Art) de 2014 à 2021. Il a également siégé pendant 17 ans à la Commission des Trésors Nationaux. ZZZAC est son sixième livre.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com