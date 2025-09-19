Par crainte d'être arrêtée pour "terrorisme", Sally Rooney refuse de se rendre à Londres

En son absence, c’est son éditeur, Alex Bowler, qui est monté sur scène pour recevoir la distinction. Il en a profité pour donner lecture d’un message rédigé par l’autrice. Celle-ci y expliquait que, pour avoir participé à « une manifestation pacifiste et non-violente », elle ne pouvait « plus entrer au Royaume-Uni en toute sécurité sous peine d'être arrêtée ».

« Je veux réaffirmer ma conviction dans la dignité et la beauté de toute vie humaine, ainsi que ma solidarité avec le peuple palestinien », écrivait-elle. « Je suis tellement touché et reconnaissant de recevoir ce prix », a également déclaré Sally Rooney par l'intermédiaire d'Alex Bowler. « J'ai vraiment adoré écrire Intermezzo et cela me touche énormément de savoir qu'il a trouvé une place dans la vie de ses lecteurs – merci. »

Soutien à une organisation "terroriste"

Dans une tribune publiée par l’Irish Times en août dernier, Sally Rooney avait annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus, notamment ceux tirés des adaptations de la BBC, à l’organisation Palestine Action, récemment classée comme « terroriste », après que des militants ont vandalisé une base de la Royal Air Force en juin. Une décision du gouvernement travailliste britannique, que le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Volker Türk, a jugée « disproportionnée et pas indispensable », rapporte Libération.

Questionné à ce propos le lundi 18 août, le porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer avait refusé de s’exprimer sur le cas particulier de l’autrice. Il avait toutefois rappelé que « tout soutien à une organisation proscrite relève d’une infraction au titre de la loi antiterroriste » et précisé que « la police, comme elle l’a indiqué, veillera à en assurer l’application ».

Créée en 2020, Palestine Action s’est fait connaître par ses actions directes contre Elbit Systems, fabricant israélien d’armement, et contre des sites militaires, pour lutter contre le soutien britannique à l'armée israélienne. Pour la romancière, ces militants, même s'ils « peuvent violer des lois mineures [...] obéissent à une loi plus grande : celle de protéger un peuple et une culture de l’anéantissement ».

Risque d'arrestation sans mandat

Le Guardian rapporte que, selon l'avocat et écrivain Sadakat Kadri, « recevoir de l'argent dans l'intention de l'utiliser pour soutenir le terrorisme constitue une infraction au sens de l'article 15 de la loi de 2000 », ce qui signifie que l'autrice de Normal People pourrait être « arrêtée sans mandat pour "terrorisme" ».

« Même si j'aurais beaucoup aimé recevoir cet honneur en personne, ce n'est pas la conséquence la plus grave de l'interdiction d'un groupe de protestation non violent », a déclaré l'autrice pour le média britannique : « Des manifestants pacifiques ont déjà été arrêtés en nombre sans précédent [1600, selon le Guardian, Ndr], et les répercussions sur la vie artistique et culturelle ne font que commencer. Je suis actuellement en consultation sur les questions juridiques susceptibles d'affecter la mise à disposition de mon œuvre au public. »

À LIRE — Boycotts et pressions : Raphaël Enthoven finalement reprogrammé à Besançon

« Alors que la commission d'enquête de l'ONU conclut qu'Israël a commis et commet un génocide contre le peuple palestinien, le travail de Palestine Action ne saurait être plus courageux ni plus important. Le moins que je puisse faire est d'affirmer clairement que je les soutiens et que je continuerai à le faire, quelles qu'en soient les conséquences. », a-t-elle conclu.

Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com