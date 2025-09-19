Un album rare de Tintin signé par six astronautes Apollo aux enchères

Publié en 1954, On a marché sur la Lune imaginait l’exploration spatiale avec une étonnante précision, plus de quinze ans avant que Neil Armstrong ne foule réellement le sol lunaire. L’album de Hergé, devenu mythique, a précédé l’histoire et reste une référence culturelle indissociable de l’imaginaire spatial.

L’exemplaire mis en vente sur la plateforme Catawiki se distingue par son caractère unique : il porte non seulement la signature de Hergé, mais aussi celles de six astronautes des missions Apollo. Le propriétaire belge de l’album, mécène de la Astronaut Scholarship Foundation, a réuni ces signatures entre 2009 et 2015, lors de rencontres au Kennedy Space Center. La vente inclut également des photographies des séances de dédicace, des laissez-passer VIP et des documents originaux venant appuyer l’authenticité de cette démarche.

Les clins d’œil des astronautes à Tintin

Au-delà des signatures, les astronautes ont laissé des commentaires personnalisés établissant un dialogue ludique entre leur expérience et l’univers d’Hergé.

Buzz Aldrin (Apollo 11) : « Premiers marcheurs lunaires après Tintin ».

Fred Haise (Apollo 13) : « Comme Tintin avant moi, nous avons eu des problèmes en route vers la Lune, mais nous sommes revenus sains et saufs. »

Edgar Mitchell (Apollo 14) : « La plus longue marche sur la Lune après Tintin. »

Al Worden (Apollo 15) : « En orbite autour de la Lune, j’ai effectué la sortie extravéhiculaire la plus éloignée, y compris celle de Tintin. »



Charlie Duke (Apollo 16) : « Le plus jeune homme après Tintin à explorer la Lune. »

Gene Cernan (Apollo 17) : « Je ne suis pas sûr que Tintin ait été le premier marcheur lunaire, mais je suis sûr d’être le dernier (jusqu’à présent). »

Crédits images : Catawiki

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com