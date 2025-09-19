À Évian-les-Bains, littérature et environnement ne font qu'un

Au programme : grandes conférences et débats avec des voix majeures de la recherche et de la création ; rencontres d’auteurs et dialogues ouverts avec le public ; ateliers jeunesse pour éveiller l’imaginaire des plus jeunes ; expositions et installations artistiques pour interroger nos liens avec le vivant.

Sans oublier le temps fort du Salon : la remise du Prix Littéraire Environnement. Les ouvrages sélectionnés dans les catégories adulte et jeunesse sont à retrouver dans l'article dédié.

« Parce que les mots peuvent éveiller nos consciences et éclairer notre époque, le Prix Littéraire Environnement fait résonner la parole d’auteurs et de scientifiques engagés. Il donne naissance à une littérature accessible à tous, capable de bousculer nos certitudes, de nourrir la réflexion et d’appeler à l’action », explique le communiqué

Le salon se déroulera au Palais Lumière, d'Évian-les-Bains-les-Bains, les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 18h (entrée libre).

Le programme détaillé du Salon

Samedi 29 novembre

10h – Ouverture officielle par Josiane Lei, Maire d’Évian-les-Bains.

10h30 – Et si repenser notre lien au vivant pouvait tout changer ?

Introduction à la thématique : « L’Homme, l’Animal, la Nature : une relation essentielle ». Violence de l’animal, de l’homme, violence faite au Vivant… ou comment rétablir les liens oubliés entre sociétés humaines et monde vivant.

13h30 – Peut-on vivre avec les loups ? Entre fascination, peurs et cohabitation

Claude Fischer – Professeur associé à la HEPIA Genève (HES-SO), responsable du groupe Gestion de la Nature, spécialiste de la Faune Sauvage.

Florence Coulin – Biologiste spécialisée sur les loups, formatrice et autrice de plusieurs ouvrages dont Un pas de côté.

Diane Lespinard – Autrice de La Politique du Loup.

14h30 – L’agressivité humaine est-elle une fatalité ? Ce que dit le cerveau

Camilla Bellone – Professeure associée, Département des neurosciences fondamentales et Vice-doyenne en charge de la recherche fondamentale et des technologies, Université de Genève.

15h30 – Dépendance numérique et intelligences artificielles, amies ou ennemies de l’environnement ?

Solange Ghernaouti – Professeure, experte internationale en cybersécurité, UNIL.

Philippe Monnin – Ancien directeur des rédactions du Le Monde Informatique.

Coauteurs du roman OFF.

17h – Comment raconter le vivant pour mieux le défendre ?

Oscar Lalo – Romancier plusieurs fois primé, il explore les fragilités et les défis de notre époque. Auteur de Le Dernier Amant.

En parallèle – Petite salle & Petit auditorium

Atelier jeunesse : « Conte-moi l’écologie ! » – Lectures et dédicaces à 15h30 avec vue sur le lac.

Enquête environnement et jeu de piste pour petits et grands.

Dimanche 30 novembre

13h15 – Introduction à la journée – Ensemble, imaginer des chemins d’avenir

Un moment pour poser les enjeux, ouvrir les consciences et tracer ensemble des voies de résistance, d’espoir et d’action.

13h30 – Nourrir le monde autrement : repenser l’alimentation pour un avenir viable

Une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire, entre écologie, solidarité et innovation.

Gilles Fumey – Professeur, Université de Sorbonne, Laboratoire SIRICE du CNRS. Auteur de Géopolitique de l’alimentation.

14h30 – Des sols vivants pour une planète en santé : restaurer, protéger, cultiver autrement

Un regard croisé sur la place vitale des sols pour l’avenir du vivant.

Venance Journé – Docteur d’État en physique des particules, ancien chercheur au CNRS, collaboratrice au Laboratoire de Météorologie Dynamique – CNRS.

Ophélie Sauzet – Professeure associée à la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA, HES-SO), membre de l’Institut Terre-Nature-Paysage. Spécialiste des interactions entre sols vivants, biodiversité et pratiques agricoles durables.

15h30 – La Pêchécologie, une perspective d’avenir pour un océan nourricier en bonne santé

À la découverte de l’agroécologie de la mer, pour une pêche vraiment durable et une biodiversité marine conservée.

Didier Gascuel – Professeur émérite en écologie marine et sciences halieutiques à l’Institut Agro de Rennes. Membre du Conseil Scientifique d’IFREMER et auteur de La Pêchécologie, manifeste pour une pêche vraiment durable.

16h30 – Algues et plancton : fondement du Vivant et solution pour son avenir

Vincent Doumeizel – Conseiller pour les Océans aux Nations Unies, auteur de plusieurs ouvrages, fondateur de Seaweed for Europe. Auteur de Les algues peuvent sauver le monde.

18h – Clôture et remise du Prix Littéraire Environnement

En présence de Josiane Lei, Maire d’Évian-les-Bains.

En parallèle – Petite salle & Petit auditorium

Atelier jeunesse : « Conte-moi l’écologie ! » – 14h30 à 15h30.

Moment joyeux et pédagogique pour éveiller les enfants à la beauté du vivant.

10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30 – Face au lac : Échange libre et chaleureux avec des auteurs invités en dédicace.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com