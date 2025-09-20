Pornografia : nouvelles de prospective sexuelle

Un mystérieux Messie offre d’exaucer n’importe quel souhait pendant 24 heures : certains réclament la richesse ou la gloire, d’autres préfèrent découvrir l’expérience d’aimer dans la peau d’une personne du sexe opposé… Les huit récits réunis dans ce volume, signés par l’autrice italienne Alice Scornajenghi, proposent une approche radicalement nouvelle de la sexualité, dans une traduction de Audrey Richaud.

Elle imagine des univers où les configurations érotiques se multiplient à l’infini, abolissant les frontières du genre, de l’espèce et du temps. Une démarche de prospective sexuelle, entre la noirceur dystopique de Black Mirror et l’inventivité visuelle d’un Wes Anderson, qui élargit le champ des possibles tout en déconstruisant subtilement, et souvent avec humour, les normes d’une société patriarcale et hétérocentrée.

Les éditions La Musardine nous en offrent les premières pages en avant-première :

Originaire de Cosenza, Alice Scornajenghi vit et travaille à Rome comme copywriter et directrice artistique. Elle publie régulièrement ses nouvelles dans des revues et anthologies, et a créé en 2018 le fanzine pornographique Ossì, tiré à 500 exemplaires et systématiquement épuisé.

La traductrice Audrey Richaud, à l’origine du projet en France, est née en 1995 à Marseille. Après des études d’italien, elle s’installe à Rome avant de revenir à Paris, où elle traduit différents textes de littérature italienne contemporaine pour les maisons Liana Levi, Buchet/Chastel, Phébus et La Musardine.

Par Clotilde Martin

