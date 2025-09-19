Découvrez la première sélection du Prix Littéraire Environnement 2025

Après une première édition en 2024, le Prix Littéraire Environnement, organisé par De Rives en Pages (association loi 1901 reconnue d’intérêt général), prend cette année une nouvelle dimension. Les 29 et 30 novembre 2025, la ville d’Évian-les-Bains accueillera au Palais Lumière la 2e édition du Prix, désormais intégrée dans le cadre du premier Salon du Livre Environnement.
Le 19/09/2025 à 16:14 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
19/09/2025 à 16:14
0
Commentaires
3
Partages
Deux jours entiers (contre une seule journée l’an passé) permettront de réunir des éditeurs et auteurs impliqués dans la réflexion environnementale, des intervenants de renom, écrivains et scientifiques, ainsi qu'un public invité à dialoguer et débattre autour de la culture, de la lecture et de la conscience écologique.
Les sillons que l’on trace, Anne-Cécile Suzanne, Fayard, 2024
Géopolitique de l’alimentation, Gilles Fumey, Sciences Humaines, 2023
Manuel de riposte écologique. Les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo, Jeremy Bismuth, Tana, 2024
Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité, Philippe Grandcolas et Claire Marc, CNRS Éditions, 2023
Feu le vieux monde, Sophie Vandeveugle, Denoël, 2023
Béton, enquête en sables mouvants, Alia Bengana, Claude Baechtold et Antoine Maréchal, Presses de la Cité / La Cité Graphique, 2024
La politique du loup, Diane Lespinard, La Singulière, 2024
Le dernier amant, Oscar Lalo, Récamier, 2023
Off, Philippe Monnin et Solange Ghernaouti, Slatkine, 2023
Rousse ou les beaux habitants de l’Univers, Denis Infante, Tristram, 2024
Petits gestes et grandes actions. 17 artistes de bande dessinée s’expriment sur l’avenir de notre planète, collectif, Leduc Graphic, 2024
Hector, Fred Dupouy et Lucie Maillot, Talents Hauts, 2023
Les derniers refuges de nature, Isabel et Marc Cantin, Rageot, 2024
4m² de nature. Trésors de la biodiversité, Stéphane et Cathy Hette, Marcello Pettineo, Plume de Carotte, 2023
Les aventures de moi-même, Journal de ma manif, Charly Delwart et Ronan Badel, Flammarion Jeunesse, 2024
C’est ton argent. Que vas-tu en faire ?, Cécile Biccari et Naïade Lacolomb, Helvetiq, 2024
Comment les algues peuvent sauver le monde, Vincent Doumeizel et Lilately, La Cabane Bleue, 2024
Mori, Marie Colot et Noémie Marsily, Cotcotcot, 2024
Paysans, le champ des possibles, Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo, Steinkis / Les Escales – Témoins du monde, 2023
Moow, le mini-pingouin, Gwenaël David et Léa Roch, Hélium, 2024
Le Prix repose sur une organisation singulière : Une commission de présélection plurielle, réunissant douze lecteurs passionnés, mais aussi des acteurs du monde littéraire et scientifique, des bibliothécaires et des représentants associatifs ; Et des jurys indépendants constitués au sein de bibliothèques et médiathèques, d’écoles, d’universités et d’associations.
À LIRE — Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025
Chacun choisi son propre lauréat, reflétant ainsi la diversité des points de vue. L’ensemble de ces votes croisés converge vers un prix unique, garant de cette richesse collective.
L'an dernier, dans la sélection jeunesse, le lauréat était Olivier Dain-Belmont pour son ouvrage Perma Village, le village de mes rêves, aux éditions Sarbacane. Du côté des adultes, Sébastien Bohler était primé pour Striatum, aux éditions Bouquins.
Retrouver la liste des prix littéraires et francophones
Crédits image : logo du Prix Littéraire Environnement 2025
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 24/01/2024
333 pages
Fayard
20,00 €
Paru le 19/10/2023
197 pages
Editions Sciences Humaines
18,00 €
Paru le 07/03/2024
256 pages
Editions Tana
16,90 €
Paru le 11/05/2023
135 pages
CNRS
18,00 €
Paru le 10/05/2023
166 pages
Editions Denoël
17,00 €
Paru le 11/04/2024
160 pages
Presses de la Cité
24,00 €
Paru le 09/04/2024
224 pages
La Singulière
24,00 €
Paru le 24/08/2023
304 pages
Editions Récamier
20,00 €
Paru le 01/02/2023
240 pages
Editions Slatkine
21,90 €
Paru le 22/08/2025
201 pages
Points
8,40 €
Commenter cet article