Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Salons / festivals

Découvrez la première sélection du Prix Littéraire Environnement 2025

Après une première édition en 2024, le Prix Littéraire Environnement, organisé par De Rives en Pages (association loi 1901 reconnue d’intérêt général), prend cette année une nouvelle dimension. Les 29 et 30 novembre 2025, la ville d’Évian-les-Bains accueillera au Palais Lumière la 2e édition du Prix, désormais intégrée dans le cadre du premier Salon du Livre Environnement.

Le 19/09/2025 à 16:14 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

19/09/2025 à 16:14

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Deux jours entiers (contre une seule journée l’an passé) permettront de réunir des éditeurs et auteurs impliqués dans la réflexion environnementale, des intervenants de renom, écrivains et scientifiques, ainsi qu'un public invité à dialoguer et débattre autour de la culture, de la lecture et de la conscience écologique.

Sélection du Prix Adulte :

Les sillons que l’on trace, Anne-Cécile Suzanne, Fayard, 2024

Géopolitique de l’alimentation, Gilles Fumey, Sciences Humaines, 2023

Manuel de riposte écologique. Les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo, Jeremy Bismuth, Tana, 2024

Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité, Philippe Grandcolas et Claire Marc, CNRS Éditions, 2023

Feu le vieux monde, Sophie Vandeveugle, Denoël, 2023

Béton, enquête en sables mouvants, Alia Bengana, Claude Baechtold et Antoine Maréchal, Presses de la Cité / La Cité Graphique, 2024

La politique du loup, Diane Lespinard, La Singulière, 2024

Le dernier amant, Oscar Lalo, Récamier, 2023

Off, Philippe Monnin et Solange Ghernaouti, Slatkine, 2023

Rousse ou les beaux habitants de l’Univers, Denis Infante, Tristram, 2024

Sélection Prix Jeunesse

Petits gestes et grandes actions. 17 artistes de bande dessinée s’expriment sur l’avenir de notre planète, collectif, Leduc Graphic, 2024

Hector, Fred Dupouy et Lucie Maillot, Talents Hauts, 2023

Les derniers refuges de nature, Isabel et Marc Cantin, Rageot, 2024

4m² de nature. Trésors de la biodiversité, Stéphane et Cathy Hette, Marcello Pettineo, Plume de Carotte, 2023

Les aventures de moi-même, Journal de ma manif, Charly Delwart et Ronan Badel, Flammarion Jeunesse, 2024

C’est ton argent. Que vas-tu en faire ?, Cécile Biccari et Naïade Lacolomb, Helvetiq, 2024

Comment les algues peuvent sauver le monde, Vincent Doumeizel et Lilately, La Cabane Bleue, 2024

Mori, Marie Colot et Noémie Marsily, Cotcotcot, 2024

Paysans, le champ des possibles, Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo, Steinkis / Les Escales – Témoins du monde, 2023

Moow, le mini-pingouin, Gwenaël David et Léa Roch, Hélium, 2024

 
 
 
 
 

Le Prix repose sur une organisation singulière : Une commission de présélection plurielle, réunissant douze lecteurs passionnés, mais aussi des acteurs du monde littéraire et scientifique, des bibliothécaires et des représentants associatifs ; Et des jurys indépendants constitués au sein de bibliothèques et médiathèques, d’écoles, d’universités et d’associations.

À LIRE — Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025

Chacun choisi son propre lauréat, reflétant ainsi la diversité des points de vue. L’ensemble de ces votes croisés converge vers un prix unique, garant de cette richesse collective.

L'an dernier, dans la sélection jeunesse, le lauréat était Olivier Dain-Belmont pour son ouvrage Perma Village, le village de mes rêves, aux éditions Sarbacane. Du côté des adultes, Sébastien Bohler était primé pour Striatum, aux éditions Bouquins.

Retrouver la liste des prix littéraires et francophones

Crédits image : logo du Prix Littéraire Environnement 2025

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les sillons que l'on trace

Anne-Cécile Suzanne

Paru le 24/01/2024

333 pages

Fayard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213726069
9782213726069
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Géopolitique de l'alimentation

Gilles Fumey

Paru le 19/10/2023

197 pages

Editions Sciences Humaines

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361068301
9782361068301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Manuel de riposte écologique

Jeremy Bismuth

Paru le 07/03/2024

256 pages

Editions Tana

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030105278
9791030105278
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité

Philippe Grandcolas, Claire Marc

Paru le 11/05/2023

135 pages

CNRS

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271146816
9782271146816
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Feu le vieux monde

Sophie Vandeveugle

Paru le 10/05/2023

166 pages

Editions Denoël

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207178157
9782207178157
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Béton

Alia Bengana, Claude Baechtold, Antoine Maréchal

Paru le 11/04/2024

160 pages

Presses de la Cité

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258199859
9782258199859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La Politique du Loup

Diane Lespinard

Paru le 09/04/2024

224 pages

La Singulière

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494900066
9782494900066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le dernier amant

Oscar Lalo

Paru le 24/08/2023

304 pages

Editions Récamier

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385770013
9782385770013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Off

Philippe Monnin, Solange Ghernaouti

Paru le 01/02/2023

240 pages

Editions Slatkine

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782832111680
9782832111680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Rousse

Denis Infante

Paru le 22/08/2025

201 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041418558
9791041418558
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

6 romans finalistes pour le Prix du Livre Allemand 2025

6 romans sont encore en lice pour le Prix du Livre Allemand, une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde germanophone. Le jury, qui réunit sept membres, a poursuivi ses sélections pour resserrer la compétition. Le nom du ou de la lauréate ne sera révélé que le 13 octobre 2025, lors de la cérémonie de remise du prix au Kaisersaal du Römer à Francfort, en ouverture de la Foire du livre.

19/09/2025, 12:30

ActuaLitté

Le Prix Edgar Faure revoit sa sélection : exit Père patrie (Fayard)

Le Prix Edgar Faure, qui rend hommage à l'homme d'État en récompensant chaque année un ouvrage politique « jugé remarquable par sa pertinence et son regard contemporain », revoit sa sélection pour 2025. Rodolphe Oppenheimer, président fondateur de l'Association Edgar Faure, nous annonce ainsi la sortie d'un ouvrage, Père patrie de Thierry Beinstingel (Fayard), au bénéfice d'un autre titre.

19/09/2025, 10:40

ActuaLitté

Prix Landerneau des Lecteurs 2025 : les quatre finalistes dévoilés

Les Espaces Culturels E.Leclerc ont annoncé, mercredi 17 septembre, la sélection des quatre finalistes du Prix Landerneau des Lecteurs 2025. Cette édition est présidée par Mazarine Pingeot, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, et repose sur un jury composé de 200 lecteurs. Le lauréat sera révélé le 21 octobre 2025.

18/09/2025, 16:29

ActuaLitté

Prix Albert Londres 2025 : la présélection dévoilée

La 87e édition du Prix Albert Londres, prestigieuse distinction du journalisme francophone, a dévoilé sa présélection pour 2025. La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 25 octobre à Beyrouth.

 

18/09/2025, 09:55

ActuaLitté

Le Prix du livre insulaire fait peau neuve en 2026

Créé en 1999, le Prix du livre insulaire a pour vocation de mettre en lumière les auteurs et les ouvrages liés aux îles. Organisé par l’association Culture, arts et lettres des îles (Ouessant), il se distingue du festival annuel de littérature tout en partageant les mêmes valeurs : célébrer la richesse de la création insulaire. Pour son édition 2026, le prix évolue et présente plusieurs changements notables.

17/09/2025, 15:15

ActuaLitté

Trois ouvrages lauréats des Prix Gribouillis, à Bordeaux

Le Festival Gribouillis, du 11 au 14 septembre 2025, a investi Bordeaux pour mettre à l'honneur la bande dessinée, l'illustration et le livre jeunesse. À cette occasion, trois récompenses ont été décernées à autant d'ouvrages.

17/09/2025, 12:56

ActuaLitté

Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025

Créé en 1998 à Nancy, le prix Émile Gallé récompense chaque année un ouvrage original rédigé en langue française, autour du thème des plantes et des jardins. Le Grand Prix est doté de 1000 €, tandis que le Prix Jeunesse, le Prix Art et photographie, ainsi que le Prix régional disposent chacun d’une dotation de 500 €. En 2025, un Prix de l’Essai est également venu enrichir le palmarès.

17/09/2025, 12:54

ActuaLitté

6 albums en lice pour le Prix du récit dessiné 2025

Saluant chaque année une bande dessinée de fiction ou de non-fiction, le Prix du récit dessiné est décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Son jury a sélectionné six ouvrages, en lice pour cette neuvième édition. Verdict dans quelques semaines...

17/09/2025, 09:09

ActuaLitté

Neige Sinno sélectionnée pour le prestigieux National Book Award

La romancière française Neige Sinno, déjà récompensée, entre autres, par le Prix Femina 2023 pour Triste tigre, figure cette année sur la longlist du National Book Award dans la catégorie Traduction. 

16/09/2025, 17:47

ActuaLitté

Le Prix Gouincourt dévoile sa toute première sélection

Le nouveau Prix Gouincourt, clin d’œil revendiqué au Goncourt, a dévoilé sa première sélection. Réuni dimanche, le jury s’est accordé sur quatorze titres francophones publiés en 2025. Le communiqué insiste sur quelques ajustements apportés aux critères initiaux, mais revendique avant tout une volonté : « Que cette liste suscite curiosité, discussions et envie de se plonger à corps perdu dans la littérature lesbienne ».

16/09/2025, 17:01

ActuaLitté

Le Prix UNICEF de littérature jeunesse fête ses 10 ans

Depuis dix ans, le Prix UNICEF de littérature jeunesse s’engage à sensibiliser les jeunes aux droits de l’enfant à travers la lecture. Pour célébrer cet anniversaire, l’UNICEF France lance une édition spéciale intitulée « Les droits de l’enfant, quelle histoire ! », placée sous le parrainage de l’autrice et réalisatrice Laetitia Colombani, connue notamment pour son roman La Tresse.

16/09/2025, 16:38

ActuaLitté

Prix littéraire Gisèle Halimi : la sélection 2025

Le jury de la troisième édition du Prix littéraire Gisèle Halimi distinguera, le lundi 24 novembre prochain, dans sa sélection 2025, l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction, rédigée en langue française et publiée entre le 1er janvier et le 1er octobre 2025. Le livre devra mettre en avant la force et le courage des femmes ainsi que leur combat pour la liberté. Le prix est doté d’une récompense de 3000 euros.

16/09/2025, 16:26

ActuaLitté

Prix littéraire Jean-Lacouture 2025 : Judith Perrignon pour L’autre Amérique

Judith Perrignon a remporté le prix littéraire Jean-Lacouture 2025 pour son ouvrage L’autre Amérique (Grasset). La journaliste et romancière succède ainsi à Frédéric Lemaître, distingué en 2024 pour Cinq ans dans la Chine de Xi Jinping (Tallandier).

16/09/2025, 16:05

ActuaLitté

La 31e édition du Prix Chronos de littérature est lancée

Depuis 1996, le Prix Chronos est le seul prix littéraire à réunir tous les âges. Il s’attache à faire réfléchir des jurés de 5 à 105 ans sur les parcours de vie, la vieillesse et la mort, les relations entre les générations, les secrets de famille ou encore la transmission des savoirs. Chaque année, ce sont des milliers de jeunes et moins jeunes qui y participent par leur lecture et leur vote. Sa 31e édition vient d’être lancée.

16/09/2025, 15:40

ActuaLitté

10 titres en lice pour le Prix des libraires du livre de photographie 2025

France PhotoBook, groupement associatif réunissant les principaux éditeurs français de livres de photographie, annonce la troisième édition du Prix des libraires du livre de photographie. Après deux premières éditions en 2023 et 2024, ce prix revient en 2025 avec un jury de quinze libraires répartis dans toute la France, sous la présidence de l’écrivaine Marie-Hélène Lafon.

16/09/2025, 12:15

ActuaLitté

Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025

Le Prix du Titre est le premier prix littéraire qui distingue d’abord l’originalité d’un titre avant de confirmer la cohérence de l’œuvre. Il interroge ainsi le rôle du titre, pour l’auteur comme pour le lecteur. Pour sa quatrième édition, le jury a dévoilé ses lauréats, sous la présidence d’Agnès Bouquet.

16/09/2025, 10:19

ActuaLitté

Prix du Thriller Télé-Loisirs : découvrez les premiers lauréats

Le polar, un genre littéraire qui séduit toujours davantage, dispose d'un nouveau prix littéraire sous l’impulsion des éditions Prisma. Le 8 janvier 2025 a été lancé le Prix du Thriller Télé-Loisirs, en partenariat avec le média du même nom, et sous la présidence de Franck Thilliez, figure incontournable du polar français. Pour cette première édition, le jury a désigné La Théorie du Mal, de Margot Estner, comme grand gagnant. Le prix a également attribué une distinction coup de cœur à Mortelle saison, de J.B. Béduneau.

15/09/2025, 18:33

ActuaLitté

Cinq ouvrages lauréats pour le Prix du Livre Corse 2025

Le jury du Prix du Livre Corse s’est réuni ce samedi 13 septembre à Corte, sous la présidence de Jocelyne Casta, pour désigner les lauréats de l’édition 2025. 

15/09/2025, 12:59

ActuaLitté

Pascal Quignard lauréat du Prix Jean Monnet de littérature européenne 2025

Le jury du Prix Jean Monnet de littérature européenne 2025 s’est réuni à Paris et a décerné sa distinction à Pascal Quignard pour son roman Trésor caché, publié aux éditions Albin Michel en 2025. Le jury a également salué l’ensemble de son œuvre.

15/09/2025, 12:54

ActuaLitté

9 livres pour la première sélection du Prix Le Temps retrouvé 2025

Hommage à Marcel Proust, le Prix Le Temps retrouvé salue, chaque année, un ouvrage de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». Le jury de la récompense a fait ses choix, et présente une première sélection de 9 romans.

15/09/2025, 11:50

ActuaLitté

Guillaume Viry reçoit le Prix Lorientales 2025 pour L'Appelé

Le Prix Lorientales 2025 a été décerné, ce samedi 13 septembre, à Guillaume Viry pour son roman L'Appelé, publié par les éditions du Canoë en septembre 2024. Le titre faisait face à quatre autres ouvrages sélectionnés par le jury.

15/09/2025, 10:02

ActuaLitté

Prix Maya 2026 : romans, BD et jeunesse, découvrez les 15 livres nommés

La septième édition du Prix Maya, unique distinction littéraire française dédiée aux œuvres de fiction défendant la cause animale, vient de rendre publique sa sélection officielle. Créé et organisé par l’association Éduc Pop Animaliste, ce prix vise à récompenser des ouvrages qui, par le roman, la bande dessinée ou la littérature jeunesse, interrogent le rapport de l’humanité au vivant et contribuent à la réflexion éthique autour de la condition animale

13/09/2025, 18:32

ActuaLitté

L'abîme de l'oubli, lauréat du Prix Bulles d’Humanité 2025

Le bédéiste Paco Roca et le journaliste Rodrigo Terrasa remportent le prix 2025 Bulles d’Humanité pour L’Abîme de l’oubli (Delcourt/Mirage), un roman graphique qui retrace la lutte des familles des victimes du franquisme, toujours ensevelies dans les fosses communes.

12/09/2025, 16:54

ActuaLitté

11 romans en compétition pour le Prix de Flore 2025

Le jury du Prix de Flore a retenu une première sélection composée de 11 titres, rapporte Livres Hebdo. Une deuxième liste sera dévoilée le 9 octobre, avant l’annonce du lauréat prévue le 5 novembre. Créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore récompense chaque année une ou un jeune écrivain audacieux, porteur d’une voix singulière et prometteuse.

12/09/2025, 13:07

ActuaLitté

Emmanuel Carrère aussi dans la sélection du Prix Médicis 2025

Le prix Médicis, créé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, avait pour vocation première de mettre en lumière des écrivains dont le talent méritait une reconnaissance plus large. Par la suite, il s’est enrichi de nouvelles catégories : en 1970, une distinction consacrée aux romans étrangers, puis en 1985, un prix dédié aux essais.

12/09/2025, 12:01

ActuaLitté

Quels romans sont en lice pour le Prix littéraire Les Inrockuptibles 2025 ?

Créé en 2020, au cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles est pensé à l’origine pour prolonger le travail critique de la rédaction tout en soutenant des ouvrages menacés de passer inaperçus dans un contexte difficile pour la librairie et l’édition. Il fête cette année sa sixième édition, parrainée par l’acteur, metteur en scène et réalisateur Vincent Macaigne.

12/09/2025, 10:21

ActuaLitté

Romans, essais, jeunesse : les sélections du Prix Littéraire des Musiciens 2025

Le Prix Littéraire des Musiciens salue chaque année des ouvrages qui rendent la musique classique accessible et, dans la catégorie Jeunesse, qui ouvrent à l'écoute. La 17e édition s'annonce, avec 9 ouvrages, au total, sélectionnés dans les trois catégories couvertes par la récompense.

12/09/2025, 09:14

ActuaLitté

Festival de Deauville : Joyce Maynard remporte le Prix Lucien-Barrière

Le prix littéraire Lucien-Barrière est attribué depuis 1976 dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville. Décerné par un jury composé d’écrivains et de journalistes, il distingue l’ouvrage consacré à l’Amérique jugé le plus marquant de l’année. 

11/09/2025, 15:43

ActuaLitté

Première sélection pour le Prix Révélation d'automne de la SGDL 2025

La Société des Gens de Lettres (SGDL) a dévoilé la première sélection du Prix Révélation d’automne, doté de 4000 € grâce au legs d’André Dubreuil. Ce prix a pour vocation de soutenir les jeunes talents de la littérature et distingue l’auteur ou l’autrice d’un premier roman publié en langue française.

11/09/2025, 11:27

ActuaLitté

Prix Jean Giono 2025 : première sélection des meilleurs “raconteurs d’histoires”

Le jury du Prix Jean Giono a dévoilé une première sélection de 15 ouvrages en lice. La deuxième liste sera annoncée le 8 octobre 2025. Créé pour distinguer le meilleur « raconteur d’histoires », le Prix Jean Giono récompense un ouvrage de langue française accordant une large place à l’imagination. Parrainé par la Fondation Jan Michalski, il est doté de 10.000 €.

11/09/2025, 11:02

ActuaLitté

Prix du Roman de la Nuit : 10 livres dans la sélection 2025

Saluant chaque année un ouvrage inspiré par la nuit, le Prix du Roman de la Nuit a désormais sa sélection pour son édition 2025, réunissant dix titres. Le jury annoncera le lauréat de la récompense en novembre, nouvelle échéance pour cette récompense.

11/09/2025, 09:55

ActuaLitté

Toutes les sélections du festival bd BOUM 2025

L'ouverture de la 42e édition de bd BOUM, à Blois, s'approche. Les 21, 22 et 23 novembre prochains, cette grande célébration du 9e art accueillera son public, avec une entrée toujours libre et gratuite. Au programme, notamment, la remise de plusieurs prix, qui salueront les œuvres et le travail d'auteurs confirmés ou en devenir.

11/09/2025, 09:33

ActuaLitté

La Maison vide de Laurent Mauvignier, Prix 2025 des libraires de Nancy - Le Point

Le prix des libraires de Nancy - Le Point, récompense le coup de cœur de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point à l’occasion de la 47e édition du Livre sur la Place. Sous le parrainage de l’Académie Goncourt,  ce festival marque chaque année, depuis sa création en 1979, le lancement de la rentrée littéraire.

10/09/2025, 10:57

ActuaLitté

Les premières sélections du Prix Femina 2025, et sa version des lycéens

Établi en 1904 et constitué d'un jury entièrement féminin, le Prix Femina a vu le jour en réaction à la perception de misogynie du jury du Prix Goncourt. Il révèle ses premières listes 2025. Prochaines sélections romans français, étrangers et essais : mardi 30 septembre. Les gagnants seront annoncés le 3 novembre prochain, à 13h, au Musée Carnavalet.

09/09/2025, 17:24

ActuaLitté

Adrien Genoudet lauréat de la Feuille d’Or de Nancy 2025

Le jury s’est réuni le mercredi 3 septembre au restaurant Les Pissenlits afin de désigner le lauréat. Le prix 2025 a été attribué à Adrien Genoudet pour son roman Nancy Saïgon (Éditions du Seuil).

09/09/2025, 16:35

ActuaLitté

Les premiers Prix Châtelaine dévoilent leurs lauréates

Le magazine Châtelaine célèbre son 65e anniversaire en lançant les tout premiers Prix Châtelaine, destinés à mettre en lumière l’engagement et les réalisations de Québécoises, « qui ont laissé une empreinte positive et durable sur la société québécoise ».

09/09/2025, 15:42

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.