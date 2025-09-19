Découvrez la première sélection du Prix Littéraire Environnement 2025

Deux jours entiers (contre une seule journée l’an passé) permettront de réunir des éditeurs et auteurs impliqués dans la réflexion environnementale, des intervenants de renom, écrivains et scientifiques, ainsi qu'un public invité à dialoguer et débattre autour de la culture, de la lecture et de la conscience écologique.

Sélection du Prix Adulte :

Les sillons que l’on trace, Anne-Cécile Suzanne, Fayard, 2024

Géopolitique de l’alimentation, Gilles Fumey, Sciences Humaines, 2023

Manuel de riposte écologique. Les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo, Jeremy Bismuth, Tana, 2024

Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité, Philippe Grandcolas et Claire Marc, CNRS Éditions, 2023

Feu le vieux monde, Sophie Vandeveugle, Denoël, 2023

Béton, enquête en sables mouvants, Alia Bengana, Claude Baechtold et Antoine Maréchal, Presses de la Cité / La Cité Graphique, 2024

La politique du loup, Diane Lespinard, La Singulière, 2024

Le dernier amant, Oscar Lalo, Récamier, 2023

Off, Philippe Monnin et Solange Ghernaouti, Slatkine, 2023

Rousse ou les beaux habitants de l’Univers, Denis Infante, Tristram, 2024

Sélection Prix Jeunesse

Petits gestes et grandes actions. 17 artistes de bande dessinée s’expriment sur l’avenir de notre planète, collectif, Leduc Graphic, 2024

Hector, Fred Dupouy et Lucie Maillot, Talents Hauts, 2023

Les derniers refuges de nature, Isabel et Marc Cantin, Rageot, 2024

4m² de nature. Trésors de la biodiversité, Stéphane et Cathy Hette, Marcello Pettineo, Plume de Carotte, 2023

Les aventures de moi-même, Journal de ma manif, Charly Delwart et Ronan Badel, Flammarion Jeunesse, 2024

C’est ton argent. Que vas-tu en faire ?, Cécile Biccari et Naïade Lacolomb, Helvetiq, 2024

Comment les algues peuvent sauver le monde, Vincent Doumeizel et Lilately, La Cabane Bleue, 2024

Mori, Marie Colot et Noémie Marsily, Cotcotcot, 2024

Paysans, le champ des possibles, Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo, Steinkis / Les Escales – Témoins du monde, 2023

Moow, le mini-pingouin, Gwenaël David et Léa Roch, Hélium, 2024

Le Prix repose sur une organisation singulière : Une commission de présélection plurielle, réunissant douze lecteurs passionnés, mais aussi des acteurs du monde littéraire et scientifique, des bibliothécaires et des représentants associatifs ; Et des jurys indépendants constitués au sein de bibliothèques et médiathèques, d’écoles, d’universités et d’associations.

Chacun choisi son propre lauréat, reflétant ainsi la diversité des points de vue. L’ensemble de ces votes croisés converge vers un prix unique, garant de cette richesse collective.

L'an dernier, dans la sélection jeunesse, le lauréat était Olivier Dain-Belmont pour son ouvrage Perma Village, le village de mes rêves, aux éditions Sarbacane. Du côté des adultes, Sébastien Bohler était primé pour Striatum, aux éditions Bouquins.

