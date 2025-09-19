Une grande force romanesque qui mêle la petite histoire à la grande

Éric parle d’emblée de « grande force romanesque » et de cette manière de mêler la « petite histoire à la grande ». On suit Wasif Jawaryeh, musicien et employé municipal, un homme « tout ce qu’il y a de plus lambda » que l’écriture transforme en guide – un Virgile de pierre et de poussière.

« Il n’est pas grand-chose Wasif, et à travers le oud il existe et il exulte », résume le libraire, pointant l’axe secret du roman : la musique comme respiration, désir et boussole. Un entretien à découvrir dans le podcast de notre nouvelle émission :

Laura Ulonati réenchante Jérusalem

Cette musicalité irrigue la lecture : d’abord labyrinthique, puis irrésistible, portée par l’oud qui traverse les quartiers comme on franchit des seuils. Jérusalem s’y dévoile bigarrée, polyglotte ; on y passe d’une fête à l’autre, d’une cuisine à un air, d’une prière à un rire. « C’est un roman des bonheurs simples… foisonnant, comme une baklava qu’on croque à pleines dents », image Éric, qui aime ces livres où l’aventure n’empêche ni la douceur ni l’humour.

Reste à ne pas se tromper de rayon. Historique ? Documentaire ? Éric tranche : littérature. Car si Ulonati part de mémoires, elle en fait un roman, « à partir du moment où Laura met sa patte, ça devient un roman ». La base est véridique, concède-t-il, mais l’invention – ce supplément de souffle – prime, et le livre gagne sa liberté.

Ce souffle, Éric dit l’avoir senti grandir d’ouvrage en ouvrage. Il suit Ulonati depuis Une histoire italienne, puis Dans tout le bleu (2021) et W (2023) : même fidélité au geste de transmission, même finesse biographique – on songe au diptyque Vanessa Bell/Virginia Woolf. « Laura, c’est une besogneuse du verbe ; il y a quelque chose de magnétique dans son écriture », confie-t-il, admiratif de cette façon de creuser un matériau, de s’y glisser pour le faire vibrer.

Un roman foisonnant

Il y a aussi Jérusalem, personnage à part entière. Le roman rappelle qu’elle fut, avant la Première Guerre mondiale puis la période du « mandat anglais », un espace de frottements heureux, où l’on circulait d’un quartier à l’autre « sans s’occuper des religions, pour faire la fête ». Le oud devient alors un passeport, et Wasif – guide modeste, « grand héros qui n’est pas un héros » – nous mène d’ombre en lumière.

Au fil de la conversation, Éric revient sur son propre rôle : « Nous, libraires, sommes des traits d’union entre un livre et un lecteur ». Le nom de sa librairie, Le Trait d’Union, lui ressemble : né d’un père breton et d’une mère martiniquaise, il revendique cette jonction des cultures. Peut-être est-ce là, aussi, la clé de sa lecture d’Ulonati : chercher l’accord plutôt que le fracas.

Dernière image : « On est presque chez Alexandre Dumas », sourit-il. Mélancolie, tendresse, humour ; amour d’une ville et résistance intime forment la charpente du récit. Et l’on sort du livre avec l’impression que la littérature – la vraie – peut sauver des fragments d’existences, les soulever, les tendre à la lumière pour mieux les partager.

À noter : Le 19 septembre, rencontre avec Laura Ulonati dans la bibliothèque du château de La Rochefoucauld. Sans réservation pour l’instant : la salle accueille en moyenne 30 à 50 personnes.

Musique, mémoire et romanesque

Sur la table, Éric imagine déjà des résonances : des textes « engagés », des romans de la même maison, et pourquoi pas la bande dessinée Jérusalem (Les Arènes) pour la contre-plongée documentaire. À ses yeux, le livre d’Ulonati gagne justement à ce frottement : « entre l’historique et le romanesque », dans une circulation féconde des formes.

Le libraire insiste enfin sur une ligne de force : la ville change, les puissances arrivent, les frontières se tracent. Lui, lecteur non spécialiste, découvre la complexité du « mandat anglais », le tri subtil (et parfois brutal) des appartenances ; et se surprend à penser que le conflit, peut-être, naît aussi quand on décide de séparer ce qui cohabitait. « À partir du moment où les Occidentaux sont arrivés… » – phrase suspendue, mais qui dit la tension d’un siècle.

Et Wasif ? On lui promettait la banalité d’un « petit employé de mairie ». Il traverse pourtant les ruelles à la faveur d’un air, d’un oud, et de ce goût pour les plaisirs. Il aime danser, boire, rire (parfois trop) ; il aime surtout raconter. « Grand héros qui n’est pas un héros », disait Éric : c’est peut-être là l’art d’Ulonati, magnifier le très ordinaire sans l’idéaliser.

Et si l’on s’attarde un instant sur le libraire, on comprend mieux ce goût des passerelles. Le Trait d’Union est né il y a près de quatre ans, au retour d’Éric sur son territoire, sans librairie indépendante depuis une décennie. « Je voulais soulever mes petites montagnes », dit-il, amusé ; le premier jour, il en attendait vingt clients, il en vit cent — puis cent encore le lendemain.

Le nom s’est imposé comme une profession de foi : « Nous sommes des traits d’union entre un livre et un lecteur », ajoute-t-il. Né d’un père breton et d’une mère martiniquaise, Éric revendique d’ailleurs une identité en trait d’union — façon délicate de rejoindre Wasif dans l’art d’habiter plusieurs mondes à la fois.

