Hypermondes : vers l'espace et au-delà

Créée en 2020, l’association Hypermondes réunit des passionnés de science-fiction, de sciences et d’imaginaire. Ses fondateurs comptent parmi eux Natacha Vas-Deyres, enseignante-chercheuse spécialiste de l’anticipation et de la science-fiction française, Fabrice Carré, informaticien et président de SO Games, l’astrophysicien Franck Selsis, l’éditeur André-François Ruaud, ainsi qu’un collectif d’auteurs, de libraires, de professionnels de la communication et de scientifiques.

Soutenue dès sa création par la ville de Mérignac et ses équipes, la manifestation bénéficie notamment des infrastructures culturelles locales, telles que la médiathèque Michel Sainte-Marie et la place Charles de Gaulle. Grâce à ce partenariat, le festival s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous majeur de la scène culturelle néo-aquitaine, et occupe désormais la troisième place des festivals de l’imaginaire en France.

Chaque année, environ 70 invité·e·s – auteurs, autrices, artistes, scientifiques, modérateurs – animent un programme riche incluant tables rondes, conférences, expositions, concerts, projections, ainsi que les salons du livre et du jeu.

Voyage dans l'espace : vers l'infini et au-delà

Parmi les temps forts de cette édition, en voici trois qui ont pour dénominateur commun « L'espace » :

« Station Lune. Destination inconnue. », le samedi à 14h40 la Ludothèque, avec Thomas Bouygues (modérateur), Alain Ayroles, Catherine Dufour et Ellie S. Green. La Lune, toujours au cœur de nos rêves, devient l’horizon d’une exploration imaginaire où se croisent littérature, humour et réflexions sur ce satellite qui fascine l’humanité depuis des siècles.

« Vers l’espace et au-delà ! », le dimanche à 11h10 à l'Auditorium, avec Jean-Claude Dunyach (modérateur), Laurent Genefort, Roland Lehoucq et Floriane Soulas. Entre rigueur scientifique et création littéraire, cette rencontre interroge notre capacité à franchir les limites de l’univers connu, à repousser les frontières du possible et à inventer de nouveaux mondes.

« Cap Sciences – Animation jeunesse », le samedi et le dimanche à la Médiathèque – 2ᵉ étage, espace jeunesse. Les jeunes festivaliers découvrent un planétarium immersif et participent à un atelier Survie sur la Lune, pour expérimenter concrètement les défis d’une vie au-delà de la Terre.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com