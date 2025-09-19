Le programme des Rencontres Francophones du livre audio et du podcast dévoilé

La matinée s’ouvre de 10 h à 10h30 par la présentation du Label « Interprétation humaine » par Laure Saget, présidente de la commission livre audio du SNE et directrice générale d’Audiolib. Elle est suivie, de 10h45 à 11h15, d’un état des lieux du financement public du livre audio en France, conduit par Gaëlle Philippe, chargée de mission numérique, livre audio et prospective au Centre national du livre.

De 11h30 à 12h15, la société Prose présente une nouvelle « boîte à histoires » pensée pour les seniors, les personnes isolées et les publics en situation de handicap, avec l’intervention de son co-fondateur Charles-André Touré. Cette séquence place l’accessibilité et l’innovation au cœur des usages, en montrant comment le format audio peut répondre à des besoins spécifiques.

L’après-midi débute à 14h par un focus sur les plateformes de commercialisation du livre audio francophone au Nord comme au Sud et sur leurs modèles économiques, avec Ulrich Talla Wamba, directeur exécutif de l’Observatoire africain des professionnels de l’édition, et Pauline Mangin, responsable des grands comptes numériques au sein du Groupe Madrigall.

À 15h15, un bilan de l’introduction du livre audio dans les CLAC de l’Organisation internationale de la Francophonie est dressé par Agossou Hongo, coordonnateur du projet « Acquérir des savoirs, découvrir le monde ».

