Jeanne Seignol (“Jeannot se livre”) lauréate de la résidence Albert Londres

Pensée comme un espace de travail et de création à l’attention des jeunes journalistes, cette résidence rappelle que l’exigence journalistique s’ancre autant dans la transmission que dans l’innovation.

La résidence Albert Londres offre une dotation de 4000 €, une résidence d’une semaine dans la Maison natale d’Albert Londres à Vichy (hébergement, repas, ménage) ou encore, entre autres, l'accompagnement personnalisé par un mentor.

Cette résidence est proposée par le Prix Albert Londres, en partenariat avec YouTube et la Scam, ainsi qu'en collaboration avec franceinfo, l'Université Clermont-Auvergne, la ville de Vichy et la Maison Albert Londres.

La journaliste Jeanne Seignol est la lauréate de la première résidence de professionnalisation. Elle explorera un sujet méconnu : le devenir des livres qui ne trouvent pas leur public. Chaque année, lors de la rentrée littéraire de septembre, environ 500 nouveaux romans sont publiés, dans une guerre silencieuse entre éditeurs.

Mais que devient la part invisible de cette production ? Que se passe-t-il pour les ouvrages abîmés ou invendus ? Comment comprendre que 13 % des livres publiés soient détruits chaque année ?

Journaliste passionnée de lecture, suivie par près de 30.000 personnes sur Instagram et 100.000 sur YouTube, et collaborant avec SensCritique, Jeanne Seignol a su fédérer une communauté engagée autour de formats hybrides, mêlant critiques littéraires, documentaires, analyses de tendances éditoriales, et anecdotes de lectrice.

