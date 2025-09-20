Un polar historique au cœur du Paris du XVIIe siècle

L’enquête est confiée au commissaire Delamare, bras droit du lieutenant-général La Reynie, et menée par les inspecteurs Laruche et Torsac. Leur mission les conduit au cœur d’un univers inquiétant, celui des devineresses et guérisseuses, où se mêlent secrets, croyances et violence.

Avec Les Princes de la nuit, second tome de la série Les Fantômes de Versailles, Jacques Forgeas poursuit une fresque policière ancrée dans l’Ancien Régime. Le roman mêle enquête criminelle, reconstitution historique et évocation de la police secrète de Colbert, dans un Paris à la fois sombre et foisonnant.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un aperçu en avant-première :

Jacques Forgeas est écrivain, scénariste de cinéma et de télévision. Il est notamment l’auteur du film La Fontaine avec Lorànt Deutsch, et a collaboré avec Jean-Jacques Beineix sur IP5 et Roselyne et les Lions. Il a publié plusieurs romans, parmi lesquels Caméra carnage (Fleuve Noir, 1982), Le Manteau de plumes (Plon, 2002) et Le Jumeau de l’Empereur (Robert Laffont, 2009). Il est également dramaturge et a signé plusieurs pièces de théâtre.

À paraître le 29 octobre

