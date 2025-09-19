6 romans finalistes pour le Prix du Livre Allemand 2025

Les 6 finalistes du Prix du Livre Allemand 2025

Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen (Hanser, août 2025)

Kaleb Erdmann, Die Ausweichschule (park x ullstein, juilet 2025)

Jehona Kicaj, ë (Wallstein, juillet 2025)

Thomas Melle, Haus zur Sonne (Kiepenheuer & Witsch, août 2025)

Fiona Sironic, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft (Ecco, mars 2025)

Christine Wunnicke, Wachs (Berenberg, mars 2025)

« Ce n’est pas un hasard si la shortlist de 2025 nous entraîne dans des abîmes politiques, psychologiques et sociétaux. Elle le fait avec prudence et excentricité, humour ou radicalité, mais toujours de manière extrêmement littéraire. Si les partis pris narratifs et la langue de ces textes sont très différents, les romans semblent communiquer entre eux et se parler, en particulier, de violence et de tendresse », souligne la porte-parole du jury, Laura de Weck, de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

À ses côtés siègent Maria Carolina Foi (Université de Trieste), Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Friedhelm Marx (Université de Bamberg), Kathrin Matern (librairie Frau Rilke, Neustrelitz), Lara Sielmann (Deutschlandfunk Kultur) et Shirin Sojitrawalla (critique littéraire indépendante).

En août dernier, l'ensemble du jury avait présenté sa première sélection, qui réunissait 20 romans.

Le ou la gagnante recevra une dotation de 25.000 €, tandis que les cinq finalistes se verront attribuer chacun 2500 €.

À LIRE - Le Prix Edgar Faure revoit sa sélection : exit Père patrie (Fayard)

Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.

En 2024, Le Prix du Livre allemand a été décerné à l'autrice Martina Hefter pour son livre Hey guten Morgen, wie geht es dir ?, paru aux éditions Klett-Cotta en juillet dernier. Les éditions Globe publieront la version française en 2026.

Photographie : © Christof Jakob

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com