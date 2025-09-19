Université Paris Cité Éditions, une nouvelle maison universitaire

Université Paris Cité Éditions annonce se distinguer « par une politique éditoriale originale, englobant les sciences humaines et sociales, les sciences formelles et expérimentales, ainsi que la médecine ». Cette démarche transversale lui donne une place originale dans le paysage de l’édition scientifique et universitaire française.

Le communiqué explique l'objectif de la maison : « À une époque où la désinformation pénètre l’espace médiatique et discrédite les savoirs scientifiques, la mission d’Université Paris Cité Éditions est de promouvoir la diffusion de connaissances fiables, basées sur des travaux de recherche de qualité et supervisés par la communauté universitaire, œuvrant ainsi à l’édification d’une société bien informée. »

Né en 2023 sous l’impulsion de l’Atrium Humanités et Sciences Sociales et de Valérie Azevedo Robin, directrice scientifique du projet FIRE-UP, ce nouvel outil de valorisation s’inscrit pleinement dans la stratégie scientifique de l’université.

Pour Édouard Kaminski, président de l’Université Paris Cité, « ce projet incarne les valeurs fondatrices de notre établissement : ouverture, partage des savoirs et liberté académique. Il renforce notre rôle de médiateur scientifique dans une société en quête de repères face aux crises contemporaines. »

Deux collections pour lancer la maison

La première collection, « Démêlés », propose des ouvrages courts et accessibles, ancrés dans l’actualité et les débats de société. Son ambition : mettre les sciences humaines et sociales à la portée du grand public.

Deux titres inauguraux sont déjà parus : Premières classes : Comment la reproduction sociale joue avant six ans, ouvrage collectif dirigé par Géraldine Bois, Martine Court, Frédérique Giraud et Gaële Henri-Panabière ; et Suprémaciste : Anatomie d’un parcours d’extrême-droite d’Elyamine Settoul.

Une autre collection est tournée vers la photographie. Intitulée « Longue vue », elle est pensée comme un espace de dialogue entre arts et sciences et a pour objectif de mettre en lumière les fonds photographiques patrimoniaux de l’université.

Certains volumes prolongeront les expositions organisées en partenariat avec le Festival PhotoSaintGermain, alliant reproduction d’œuvres et analyses scientifiques accessibles. Le premier titre de la collection « Longue vue » est attendu en librairie le 7 novembre 2025.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com