Hubert Reeves : Tout n’est pas foutu !

Passionné par le ciel, les galaxies, la nature, la musique ou la poésie, Hubert Reeves est montré dans sa dimension d’humaniste. Son héritage scientifique et humain continue de marquer durablement le public.

Le livre réunit également les témoignages inédits de sa famille, de ses proches et de scientifiques de premier plan, parmi lesquels Jean Audouze, Jean-Pierre Bibring, Catherine Cesarsky, Jean-François Clervoy, Jean-Pierre Luminet, François Reeves ou encore David Saint-Jacques. Tous évoquent l’influence exercée par l’astrophysicien sur leurs parcours et leurs réflexions.

Les Éditions Télémaque nous en proposent un aperçu en avant-première :

Laurence Honnorat, chargée de cours à CentraleSupélec, est fondatrice d’Innovaxiom, de la chaîne Ideas in Science, du réseau international de conférenciers WeNeedYourBrain et des congrès scientifiques pluridisciplinaires TimeWorld. En 2019, elle a reçu le prix Alexandre Ananoff de la Société astronomique de France. Elle est également administratrice du SamuSocial International.

Sortie le 16 octobre.

Par Clotilde Martin

