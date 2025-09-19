Pour des avenirs désirables, valoriser les utopies en bibliothèque

Valoriser des utopies écologiques en bibliothèque : une réflexion

En tant que tiers-lieux mutualisant des ressources, offrant un accès à une information fiable et plurielle, et ayant une forte dimension sociale, les bibliothèques ont un rôle important à jouer dans le contexte urgent de la transition environnementale.

Depuis plusieurs années déjà, les initiatives écologiques se sont multipliées au sein de la profession, que ce soit à travers le développement des écogestes [en termes de sobriété énergétique et numérique, d’aménagement, de tri voire de compostage, d’équipement, de politique documentaire, de services proposés (grainothèques, jardins, braderies de livres désherbés, etc.), note de la rédactrice], les actions de sensibilisation auprès des publics, les publications et les formations à destination des agents. Sans oublier, la création de la commission « Bibliothèques vertes » de l’ABF, le lancement du Prix du roman d’écologie auquel participe la BnF, l’organisation des webinaires du Bureau des acclimatations, la rédaction du « Guide de la bibliothèque verte » de la Canopée ou encore les travaux liés à l’Agenda 2030 de l’ONU et aux 17 objectifs de développement durable.

Dans cette lignée, valoriser les utopies de nos rayonnages et animer des ateliers autour de celles-ci semble plus que jamais pertinent, dans une époque saturée de dystopies.

Ces événements culturels peuvent, par exemple, prendre la forme d’ateliers d'écriture utopique ou d’arpentages de nouvelles dessinant des avenirs alternatifs enviables. Il peut également s’agir de proposer des ateliers « 2030 Glorieuses » ou des « Fresques des Nouveaux Récits » pour se projeter ensemble dans un monde certes plus sobre mais qui nous permettrait un retour à des bonheurs essentiels tels que du temps libre pour ce qui nous plait vraiment, un lien profond à la nature et aux autres ou la participation à la vie démocratique et citoyenne. Ces projections désirables apparaissent non seulement comme un levier d'engagement collectif pour garder la Terre viable mais elles ont aussi un impact positif contre l'écoanxiété qui tend à paralyser.

Un manifeste interprofessionnel inspirant

Le « Soulèvement littéraire pour influencer le monde » de Sandrine Roudaut, issu du recueil collectif Les Utopiennes - Des nouvelles de 2043 encourage les acteurs du livre à prendre pleinement part à la diffusion de ces imaginaires, dits solarpunks ou hopepunks.

« On ne se soulève pas pour un rapport du GIEC, mais pour l’histoire que nous raconte la Terre, pour ses cris, pour sa beauté, on se soulève mû par la grandeur de l’humanité, par un idéal » nous rappelle la cofondatrice de la maison d’édition La Mer Salée.

En effet, le fait de savoir que l’habitabilité de la planète est en jeu ne nous suffit pas toujours à basculer dans la transition écologique. D’une part, parce que les émotions négatives générées par ces informations sont paralysantes. Mais aussi parce que nous manquons de visions pour lesquelles se mobiliser. Comme le dit Cyril Dion, « si l’on veut créer une société différente, il faut être capable de l'imaginer ».

La fiction, lorsqu’elle présente des projections dystopiques ou utopiques, a un impact. Sandrine Roudaut note qu’il « n’est pas anodin de nourrir la peur et la tristesse plutôt que la joie et la confiance. […] On peut affaiblir des lecteurs, des lectrices, on peut nourrir leur détresse, ou au contraire faire grossir les rangs des déterminé.es, des confiant.es. »

Sandrine Roudaut évoque les nombreuses inventions que la littérature a anticipées comme celle de marcher sur la Lune, racontée par Jules Verne cent ans avant que Neil Armstrong ne foule le sol du satellite. De même, il est bon de se souvenir que des avancées majeures, comme le droit de vote des femmes ou l’abolition de l’esclavage, auront été impulsées par l’imagination de quelques visionnaires, en marge du scénario dominant.

Citons à nouveau l’autrice du manifeste : « La fiction contemporaine esthétise trop souvent une société mortifère et, ce faisant, elle la perpétue. Elle nous résigne à l’effondrement. Elle nous prédispose à l’affrontement. Notre fiction s’apparente à un sabotage en règle. [Tandis que l’utopie peint, quant à elle,] ce qui est juste et galvanisant. Et depuis ce cap, elle le fait advenir. »

La fin du monde et autres cauchemars transhumanistes ne sont pas des fatalités. Sans imposer d’idéologie, les écrivains lumiluttants résistent au statu quo pessimiste et écocide, en rêvant à des horizons meilleurs. Ils mettent en scène des protagonistes « imparfaits, tâtonnants » qui expérimentent des solutions respectueuses de tous les êtres vivants. Ils sèment des graines d’espoir qui nous remettent en chemin, hors des sentiers battus périlleux.

Estelle Busquet

Gestionnaire de collections à la Bibliothèque nationale de France, Estelle Busquet était auparavant référente développement durable à la Bibliothèque Sainte-Barbe (Paris). Se présentant comme une « Lumilutthécaire », elle anime des arpentages utopiques et des ateliers d'écriture autour des nouveaux récits dans le cadre associatif.

Bibliographie non exhaustive

Utopies écologiques

Réflexions sur les nouveaux récits alternatifs

Par Auteur invité

