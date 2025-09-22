Trois femmes, une vision : AYỌ éditions s’ouvre au lectorat français

Comment la maison a-t-elle vu le jour ?

AYỌ éditions est née de la volonté de trois femmes belges afrodescendantes de créer une littérature plus inclusive pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Ayant constaté le manque de diversité dans les livres pour la jeunesse, Médiatrice Mujawamariya, Katenda Bukumbabu et Alicia Eyongo ont voulu proposer des ouvrages avec des personnages principaux afrodescendants dans lesquels chaque enfant, quelle que soit son origine, puisse se reconnaître.

Leur démarche repose sur une conviction forte : dans nos sociétés modernes et multiculturelles, l'absence de personnages variés a un impact direct sur la manière dont les enfants perçoivent le monde. En créant AYỌ éditions, les fondatrices ont cherché à combler ce vide en offrant une littérature plus représentative, pour permettre à tous les enfants de s'identifier aux héros de leurs histoires et de s'ouvrir à la richesse d'autres cultures.

Au-delà de leur aspect ludique et éducatif, les livres d'AYỌ éditions sont conçus pour servir de miroir et de fenêtre sur le monde. Ils permettent aux enfants de se sentir vus, tout en leur ouvrant l'esprit sur d'autres réalités. C'est une invitation à la découverte et à l'acceptation de la diversité.

Quels types d'ouvrages proposez-vous ?

Chez AYỌ éditions, nous proposons des livres pour les enfants de 0 à 14 ans, des albums pour les tous petits, des albums grand format, des romans de première lecture ainsi que des romans jeunesse. Ces livres abordent diverses thématiques susceptibles d’intéresser tous les enfants. Des histoires universelles dans lesquelles chaque enfant peut s’identifier avec la particularité de mettre en avant des protagonistes afrodescendants. En plus d’apporter une diversité ethnique en intégrant des personnages secondaires de différentes carnations, nous veillons aussi à représenter des personnages en situation de handicap, la pluralité des modèles familiaux, ainsi que la diversité des origines sociales et culturelles.

Si vous aviez 2 titres phares qui symbolisent particulièrement votre catalogue ?

Fais de beaux rêves Kimi, écrit par Médiatrice Mujawamariya et illustré par Gabriel Thiago Marques est le premier album de la maison d’édition paru en septembre 2020. Médiatrice qui est aussi l’une des fondatrices a écrit ce livre au départ pour sa fille. Les demandes incessantes d’en faire des copies ont fait germer l’idée de créer une maison d’édition. Il est destiné aux enfants dès la naissance et reste à ce jour un best seller.

Georges et la petite fée Kréyol, écrit par Lindsay Catalan et illustré par Monica Bauleo. Cette histoire féérique destinée aux enfants dès 3 ans marque un tournant dans l’histoire de la maison d’édition qui s’ouvre à d’autres auteurs. L’histoire et les illustrations continuent d’émerveiller les enfants et les parents.

Pourquoi avoir choisi DG diffusion pour vous diffuser et vous distribuer sur le territoire français ? Quel enjeu dans votre développement ?

DG est pour nous une rencontre particulière à un moment où nous étions à la recherche d’un distributeur. Après avoir fonctionné en auto distribution et en auto diffusion depuis la création d’ AYỌ édition, il était essentiel pour nous de faire évoluer les modes d'essaimages de notre catalogue afin de pouvoir répondre à la demande mais aussi d’atteindre nos objectifs de toucher un public francophone plus large.

Dans un milieu littéraire complexe où nombreux sont ceux qui nous demandaient de les convaincre de la légitimité de notre démarche, nous avons rencontré la directrice de DG qui a tout de suite perçu notre plus-value et la nécessité de notre proposition. Cette rencontre fut inspirante et confier nos précieux livres à une structure qui partage nos valeurs a été une évidence pour les co-fondatrices.

Si vous aviez un vœu pour votre maison …

Le vœu que nous nourrissons est avant tout pour les enfants. Nous souhaitons qu’ils aient tous accès, à la maison, à la bibliothèque et à l’école, à des livres qui leur permettent d’embrasser le monde dans sa diversité et ce en l’accueillant positivement. AYỌ éditions entrouvre une brèche qui, nous l’espérons, sera élargie par d'autres initiatives.

Credits photo : AYỌ éditions

