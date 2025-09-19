Le guide du charisme (décomplexé)

Avec humour et autodérision, ce guide en 49 leçons donne toutes les clés pour booster sa présence et développer son charisme comme personne. On y découvre comment maîtriser une véritable panoplie d’attitudes charismatiques pour devenir un aimant social, placer la bonne vanne au bon moment en soirée, transformer les instants gênants en opportunités, ou encore gérer les imprévus avec style.

L’art de s’incruster subtilement dans une conversation, d’impressionner son boss ou même son propriétaire, et de séduire avec le dosage parfait font partie des nombreuses situations abordées avec légèreté et efficacité. Ce guide ultime rassemble pas à pas les techniques savamment testées par le coach Malassagne pour apprendre à capter l’attention, créer du lien et imposer sa présence, partout où l’on passe.

Les Éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages en avant-première :

L’auteur, Stéphane Malassagne, comédien et professeur de théâtre, s’est fait connaître en 2022 grâce à ses vidéos de « coaching en charisme » qui rassemblent aujourd’hui plus de 800.000 abonnés. Satiriste atypique, il a confirmé son ascension en 2024 dans l’émission de téléréalité Loups-Garous, diffusée sur Canal+.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com