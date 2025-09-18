Hypermondes : la pop culture fait escale à Mérignac

Samedi 20 septembre à 19 h 30, cap sur Mérignac Ciné : avant-première de L’Homme qui rétrécit, annoncée en présence exceptionnelle de Jan Kounen. Une séance évènement pour ouvrir la soirée, entre clin d’œil aux classiques de la SF et goût du grand spectacle en salle.

Même jour, 11h10,à la Ludothèque : « Espace express » réunit Nathalie Zema (modération), Jean-Pierre Dionnet, Serge Lehman et Pierre Raufast autour d’une question qui traverse les générations et les écrans : comment la pop culture nous téléporte-t-elle à travers les cieux, l’espace et le temps ? Un échange rythmé, pensé pour croiser regards critiques et souvenirs de spectateurs.

À LIRE - Schuiten & Peeters : cap sur les Hypermondes

Enfin, clin d’œil culte sur la place Charles-de-Gaulle : la DeLorean s’expose pendant les deux jours du festival. Entre carrosserie mythique et nostalgie eighties, la machine temporelle iconique de Retour vers le futur trônera comme un totem à ciel ouvert au cœur du dispositif.

Retrouvez l’intégralité de la programmation des Hypermondes.

Crédits photo © Hypermondes 2025

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com