L'habit vert de Mario Vargas Llosa donné au Musée Nobel

La Chaire Vargas Llosa, fondée en 2011 afin de valoriser la création littéraire ibéro-américaine et diffuser l'œuvre de Mario Vargas Llosa, a effectué un don important au Musée Nobel en remettant à l'institution l'« habit vert » de l'auteur.

Celui-ci a été porté par Mario Vargas Llosa lors de son entrée au sein de l'Académie française, prestigieuse institution qui avait, à cette occasion, dérogé à sa limite d'âge, fixée à 75 ans, alors que l'auteur de La Maison verte était âgé de 85 ans. Il devenait aussi le premier académicien élu, au fauteuil 18, alors que son œuvre n'avait pas, à l'origine, été écrite en français.

L'« habit vert » porté par les membres de l'Institut de France est en réalité bleu foncé ou noir : ses broderies, des rameaux d’olivier vert et or, lui ont valu ce surnom. La confection de cet habit « est réalisée par des couturiers tels que Lanvin, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Christian Lacroix, Stark & Sons, ou bien le tailleur de l’armée », précise l'Académie française. Il est associé avec la fameuse épée, à l’origine signe de l’appartenance des académiciens à la Maison du roi.

Le don a été officialisé par Raúl Tola, directeur de la Chaire Vargas Llosa, qui a souligné l'aspect historique de l'entrée de Vargas Llosa au sein de l'institution française : « Son élection était particulièrement importante, puisqu'il a été le premier membre de l'Académie dont l'œuvre n'a pas été écrite en français. De plus, Vargas Llosa a été le premier membre à rejoindre l'Académie après avoir obtenu le Prix Nobel de Littérature. »

Des objets qui ont « changé le monde »

Le Musée Nobel abrite une exposition permanente — intitulée These things changed the world — dédiée aux biens ayant appartenu à des lauréats et lauréates, et l'ajout de l'habit vert « montre combien la littérature peut toucher les sensibilités, au-delà des frontières », s'est réjoui Hanna Stjärne, directrice exécutive de la Fondation Nobel.

Hanna Stjärne et Raúl Tola (© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin)

En 2010, après avoir obtenu le Prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa avait fait don de deux artefacts au musée : un hippopotame en bois — animal totem de l'écrivain — et un carnet du journal espagnol El País, dont il fut le contributeur. L'« habit vert » trônera aux côtés de ses deux précédents dons.

Le Prix Nobel de littérature avait salué l'écrivain et son œuvre « pour sa cartographie des structures du pouvoir et ses images aiguisées de la résistance de l'individu, de sa révolte et de son échec ».

Le don effectué a bénéficié du soutien des ambassades espagnole et péruvienne en Suède, ainsi que du Département des langues romanes et classiques de l'Université de Stockholm.

Photographie : Hanna Stjärne, directrice exécutive de la Fondation Nobel, présente l'habit vert de Mario Vargas Llosa © Nobel Prize Outreach. Photographie : Clément Morin

