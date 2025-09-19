La Petite Dernière, récit d'une “hyperinadaptée” : bande-annonce

Adapté par Hafsia Herzi elle-même, le livre de Fatima Daas, paru en 2020 aux Éditions Noir Sur Blanc, avait reçu le Prix Les Inrocks du premier roman. Il est désormais disponible au Livre de Poche en plus petit format.

Hafsia Herzi a été attirée par le personnage au cœur de La petite dernière, maghrébine, musulmane pratiquante, attirée par les filles et vivant en banlieue : « Dans ce milieu, l’homosexualité est souvent traitée du point de vue masculin, et non féminin. De mon expérience de “fille de cité” des quartiers nord de Marseille, c’est en tout cas un personnage que je connais. En cité, il n’est pas toujours évident d’assumer ce qui peut être perçu comme une différence », souligne-t-elle.

Nadia Melliti endosse dans ce film son premier rôle au cinéma : « Elle a un don. Vraiment. À la lecture du scénario, elle avait tout compris. Elle m’a impressionnée sur le tournage par l’instantanéité de sa compréhension des choses. Je n’avais pas tant à expliquer finalement », se rappelle Hafsia Herzi.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com