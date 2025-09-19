Les éditeurs de thrillers ont-ils trouvé la recette du succès ?

L'auteur du Da Vinci code profite peut-être de la confusion entre son livre et ceux de l'autrice de La Femme de ménage. Il faut dire que Doubleday, l'éditeur américain de Dan Brown, a misé sur une couverture à l'esthétique très la-femme-de-ménagesque : écriture jaune-dorée sur fond rouge, un titre qui rappelle étrangement Les Secrets de la femme de ménage, et une serrure de porte mystérieuse pour équilibrer le tout.

Une recette qui relègue La Femme de ménage (J'ai lu) en 2e position, avec 27.397 exemplaires vendus. En 3e place se trouve Arthur Rimbaud, qui profite de la rentrée des classes pour imposer un peu plus la légende de ses Cahiers de Douai. Son recueil de poèmes écrits à l'adolescence se vend à 24.889 exemplaires dans l'édition de Hatier, et à 18.766 exemplaires chez Belin éducation (en 7e position).

Emmanuel Carrère, roi des librairies

Il subit cependant une grosse pression par Freida McFadden, puisque Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu) et La Femme de ménage se marie (City) sont 4e, 5e et 6e avec respectivement 21.274, 20.125 et 19.001 exemplaires vendus.

Emmanuel Carrère, qui était sur le podium la semaine dernière, perd 5 places d'un coup et se retrouve 8e avec 17.967 ventes pour Kolkhoze (P.O.L). Derrière lui, Mélissa Da Costa vend 16.413 exemplaires de Tenir debout (Le livre de poche). Et Amélie Nothomb ferme le top 10 avec 14.119 ventes pour Tant mieux (Albin Michel), qui semble avoir trouver son rythme de croisière quatre semaines après sa sortie.

Si on se focalise sur les ventes en librairie seulement, c'est Emmanuel Carrère qui prend la première place, suivi des deux éditions des Cahiers de Douai de Rimbaud. Preuve que dans les petits commerces spécialisés, les rentrées littéraire et scolaire l'emportent sur les gros best-sellers.

Un pas en avant, deux en arrière

Le prix de la plus grosse chute de la semaine est attribué au Pack L1 2026 : Code civil + Lexique des termes juridiques + Constitution de la République Française de Dalloz, à destination des étudiants en droit. Quelques jours après la rentrée des amphithéâtres, il perd 128 places et se retrouve 179e avec 2132 ventes hebdomadaires.

Avec 40 nouvelles entrées, le marché se stabilise légèrement après les grands mouvements de ces dernières semaines. La 37e semaine accuse cependant un important recul en termes de ventes et de chiffre d'affaires. 3,209 millions d'exemplaires vendus, c'est 11 % de moins que la semaine passée et 6 % de moins que l'an dernier au même moment. Les 37,044 millions € de chiffre d'affaires représentent quant à eux une diminution de 11 % par rapport à la semaine dernière, et de 5 % par rapport à 2024.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com