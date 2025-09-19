Les éditeurs de thrillers ont-ils trouvé la recette du succès ?

Au bout de la 37e semaine de l'année (du 8 au 14 septembre 2025), La Femme de ménage a-t-elle trouvé un adversaire à sa hauteur ? Dan Brown est de retour avec un nouveau thriller à énigme : Le Secret des secrets (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès). Il se place directement en 1re place avec 36.611 ventes, devant les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier), laquelle n'avait pas quitté la tête du classement depuis le mois d'avril.
Le 19/09/2025 à 11:30 par Ugo Loumé
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
19/09/2025 à 11:30
0
Commentaires
3
Partages
L'auteur du Da Vinci code profite peut-être de la confusion entre son livre et ceux de l'autrice de La Femme de ménage. Il faut dire que Doubleday, l'éditeur américain de Dan Brown, a misé sur une couverture à l'esthétique très la-femme-de-ménagesque : écriture jaune-dorée sur fond rouge, un titre qui rappelle étrangement Les Secrets de la femme de ménage, et une serrure de porte mystérieuse pour équilibrer le tout.
Une recette qui relègue La Femme de ménage (J'ai lu) en 2e position, avec 27.397 exemplaires vendus. En 3e place se trouve Arthur Rimbaud, qui profite de la rentrée des classes pour imposer un peu plus la légende de ses Cahiers de Douai. Son recueil de poèmes écrits à l'adolescence se vend à 24.889 exemplaires dans l'édition de Hatier, et à 18.766 exemplaires chez Belin éducation (en 7e position).
Il subit cependant une grosse pression par Freida McFadden, puisque Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu) et La Femme de ménage se marie (City) sont 4e, 5e et 6e avec respectivement 21.274, 20.125 et 19.001 exemplaires vendus.
Emmanuel Carrère, qui était sur le podium la semaine dernière, perd 5 places d'un coup et se retrouve 8e avec 17.967 ventes pour Kolkhoze (P.O.L). Derrière lui, Mélissa Da Costa vend 16.413 exemplaires de Tenir debout (Le livre de poche). Et Amélie Nothomb ferme le top 10 avec 14.119 ventes pour Tant mieux (Albin Michel), qui semble avoir trouver son rythme de croisière quatre semaines après sa sortie.
Si on se focalise sur les ventes en librairie seulement, c'est Emmanuel Carrère qui prend la première place, suivi des deux éditions des Cahiers de Douai de Rimbaud. Preuve que dans les petits commerces spécialisés, les rentrées littéraire et scolaire l'emportent sur les gros best-sellers.
Le prix de la plus grosse chute de la semaine est attribué au Pack L1 2026 : Code civil + Lexique des termes juridiques + Constitution de la République Française de Dalloz, à destination des étudiants en droit. Quelques jours après la rentrée des amphithéâtres, il perd 128 places et se retrouve 179e avec 2132 ventes hebdomadaires.
Avec 40 nouvelles entrées, le marché se stabilise légèrement après les grands mouvements de ces dernières semaines. La 37e semaine accuse cependant un important recul en termes de ventes et de chiffre d'affaires. 3,209 millions d'exemplaires vendus, c'est 11 % de moins que la semaine passée et 6 % de moins que l'an dernier au même moment. Les 37,044 millions € de chiffre d'affaires représentent quant à eux une diminution de 11 % par rapport à la semaine dernière, et de 5 % par rapport à 2024.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 03/05/2023
159 pages
Belin
2,50 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 26/06/2025
3497 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 06/06/2025
144 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 11/09/2025
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 27/04/2022
320 pages
Hatier
2,95 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 10/09/2025
450 pages
City Editions
20,90 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 10/09/2025
432 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 02/10/2024
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 12/02/2025
34 pages
Foucher
2,99 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 23/04/2025
191 pages
Belin
3,50 €
Paru le 04/05/2023
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 06/04/2023
176 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 03/03/2023
160 pages
Editions Bruno Doucey
5,90 €
Paru le 10/09/2025
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 20/08/2025
209 pages
Belin
2,70 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Flammarion
4,00 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 24/05/2023
192 pages
Flammarion
3,20 €
Paru le 04/09/2025
172 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 21/05/2025
377 pages
LGF/Le Livre de Poche
3,90 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 12/04/2023
124 pages
Hachette
2,50 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 08/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 05/04/2023
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 29/05/2024
144 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 30/04/2025
159 pages
Flammarion
2,50 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
5,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 20/08/2025
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 10/05/2023
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 23/04/2025
192 pages
Belin
2,50 €
Paru le 29/05/2024
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 30/04/2025
287 pages
Flammarion
3,00 €
Paru le 07/05/2025
128 pages
Nathan
3,20 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 19/02/2009
91 pages
Editions Gallimard
5,00 €
Paru le 03/05/2023
160 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 07/05/2025
62 pages
Hatier
3,90 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 27/08/2025
466 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 11/09/2025
212 pages
Allary Editions
19,90 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 12/09/2024
170 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 15/05/2024
179 pages
Belin
2,70 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 28/04/2021
143 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 10/04/2024
256 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 10/07/2025
3468 pages
Editions Dalloz
37,00 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 16/04/2025
272 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 17/04/2025
160 pages
Magnard
6,95 €
Paru le 27/08/2025
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 26/04/2025
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 15/01/2025
28 pages
Dunod
2,90 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 21/08/2025
266 pages
8,70 €
Paru le 27/08/2025
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 17/04/2025
180 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 17/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 17/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 15/05/2024
244 pages
Belin
2,95 €
Paru le 07/05/2025
224 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 14/05/2025
158 pages
Actes Sud Editions
2,70 €
Paru le 09/04/2025
143 pages
Hachette
3,00 €
Paru le 23/04/2025
111 pages
Belin
3,50 €
Paru le 31/01/2024
140 pages
Hachette
3,60 €
Paru le 01/05/2024
160 pages
Flammarion
3,90 €
Paru le 13/08/2025
395 pages
Stock
22,50 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 08/04/2024
160 pages
Magnard
6,95 €
Paru le 11/01/2023
128 pages
Hatier
3,50 €
Paru le 10/09/2025
510 pages
Flammarion
25,90 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 20/06/2022
128 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 17/04/2024
192 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 18/05/2022
349 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 24/04/2017
143 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 07/05/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 13/08/2025
379 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 04/08/2025
128 pages
Generation 5
6,40 €
Paru le 17/04/2025
128 pages
Nathan
8,20 €
Paru le 12/06/2024
256 pages
Hatier
9,50 €
Paru le 03/05/2023
223 pages
Belin
4,95 €
Paru le 21/04/2020
128 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 28/04/2021
144 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 27/04/2022
527 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 15/05/2025
128 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 10/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 04/04/2024
173 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 03/05/2006
184 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,90 €
Paru le 20/08/2025
286 pages
Stock
20,90 €
Paru le 28/04/2021
128 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 12/09/2025
88 pages
Le Lombard
21,95 €
Paru le 17/09/2006
391 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville Editions
8,95 €
Paru le 30/03/2022
128 pages
Hachette
6,60 €
Paru le 29/08/2025
216 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 21/05/2025
144 pages
Editions Didier
8,50 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 02/05/2024
186 pages
Lelivrescolaire.fr
3,60 €
Paru le 11/09/2025
207 pages
Michel Lafon
22,95 €
Paru le 11/04/2018
128 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 20/04/2022
127 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 15/06/2022
377 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,20 €
Paru le 15/06/2017
127 pages
Editions Maison des langues
8,90 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 08/03/2018
127 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 23/04/2025
320 pages
Belin
3,00 €
Paru le 05/05/2025
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 26/04/2023
128 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 03/05/2017
144 pages
Editions Didier
9,00 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 21/05/2025
128 pages
Hatier
6,50 €
Paru le 29/08/2025
48 pages
Le Lombard
12,95 €
Paru le 05/09/2025
68 pages
Dargaud
17,50 €
Paru le 02/05/2024
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 18/08/2021
192 pages
Belin
5,60 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 12/06/2023
162 pages
Lelivrescolaire.fr
3,80 €
Paru le 04/06/2025
1096 pages
Larousse
9,50 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 14/08/2025
384 pages
9,00 €
Paru le 05/01/2011
169 pages
Actes Sud
8,20 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 07/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 05/09/2025
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 04/09/2025
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 21/08/2025
Editions Dalloz
45,90 €
Paru le 07/04/2022
272 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 10/09/2025
508 pages
J'ai lu
8,70 €
Paru le 14/07/2025
176 pages
Lelivrescolaire.fr
8,50 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 26/04/2021
144 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 03/09/2025
480 pages
Actes Sud Editions
24,50 €
Paru le 13/04/2022
157 pages
Hatier
3,30 €
Paru le 20/08/2025
416 pages
J'ai lu
9,20 €
Paru le 16/04/2025
160 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 14/08/2025
1193 pages
Editions Dalloz
19,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 16/04/2025
128 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 20/02/2025
32 pages
Nathan
2,99 €
Paru le 20/08/2025
624 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 15/05/2024
144 pages
Actes Sud Editions
5,40 €
Paru le 20/08/2025
190 pages
Stock
19,00 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 05/05/2022
257 pages
Nathan
3,50 €
Commenter cet article